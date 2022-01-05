「耶！把爸爸還給我了！」台灣首個同志伴侶無血緣收養家庭誕生，但法院裁定效果不具通案效力

彩虹平權大平台（以下簡稱大平台）昨（4）日在臉書發文，表示同志伴侶無血緣收養的訴訟傳來好消息，高雄少年及家事法院裁定許可，全台第一個同志雙親無血緣收養家庭誕生。

然而，此裁定效果僅限訴訟當事人，不具通案的法律效力，大平台表示後續將持續協助其他同志家庭抗告，以及聲請大法官解釋，盼望盡速更完整地解決同志收養家庭的困境。

同志伴侶結婚後無法共同收養無血緣子女，非養父母的一方被迫走上司法救濟

依據圍爸喵爸的親子日常的臉書貼文，圍圍於2019年1月收養了5個月大的女兒肉肉。2019年5月，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（以下簡稱《748施行法》）通過後，僅允許同志收養配偶親生子女，因此圍圍的伴侶喵喵無法收養肉肉。為此兩人向法院提出訴訟，法院終於在去（2021）年12月6日裁定收養，許可喵喵的「收養聲請」，正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸。

大平台指出，該單位、台灣同志家庭權益促進會與台灣同志諮詢熱線協會共組的律師團，正在協助的同志家庭都有同樣的共同點，即同性伴侶其中一方都是以「單身身份」收養子女，《748施行法》通過後跟伴侶結婚，但因為施行法的關係，同性配偶卻不能一起收養這個孩子。非養父母的一方被迫走上司法救濟，向法院聲請收養「配偶的養子女」。

承審圍爸喵爸此案的法院認為，《748施行法》第20條雖然僅有規定「一方收養他方之親生子女」時準用《民法》收養相關規定，但參照立法理由「鑑於成立第二條關係之雙方當事人有共同經營生活事實，為保障同性關係之一方親生子女之權益，應許他方得為繼親收養」，那麼養子女的權益也應該要被納入，與「親生子女」擁有相同保障。

大平台表示，法院在考量案件中孩子的最佳利益後，終於裁定當事人喵喵可以正式收養他們兩人的女兒。但可惜的是，這個裁定的效果只對訴訟的當事人成立，沒有通案的法律效力。

大平台指出，後續將陪伴喵喵圍圍在近期到戶政事務所辦理收養登記，也會持續協助另兩個家庭的抗告，以及聲請大法官解釋，盼望盡速更完整地解決同志收養家庭的困境。

圍爸喵爸也在臉書粉專表示，大平台等團體協助的三組同志家庭案件一審的結果不一樣，希望司法事務官不一致的見解與裁定，更證明修法及釋憲的必要性。

兩人也表示，法院審判不應違反《兒童權利公約》或《憲法》，並感謝承審的司法事務官本著良心與法律體系的精神幫助他們。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍去年底曾投書《關鍵評論網》，指出在《748施行法》限制下，同志伴侶根本無法共同收養無血緣子女，若想要收養孩子，就得離婚才能由一方收養，但即使完成收養了，伴侶與孩子在法律上只是陌生人的關係。

無法收養那麼自己生可以嗎？黎璿萍表示，台灣的同志伴侶不適用於《人工生殖法》，若自行前往海外找尋合法的管道，出國、人工生殖、代孕，花費至少百萬起跳，甚至還有可能失敗。同志配偶只能眼睜睜看國外夫妻來台灣使用人工生殖技術，自己卻只能前往未知的國度，承擔高額的經濟與法律風險。

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核稿編輯：羅元祺