日本宅老所石井家：回到舊日本時代的美好，找回被遺忘的鄰里關係

文：呂理琪、黃文馨

台灣未來社區照護方式、社區共生還有哪些可能性？為了回應這些議題，2021年，銀享全球與日本「未来をつくるkaigoカフェ(開創未來的介護咖啡)」策略合作，以「共生社區」為主軸，規劃每季度台日交流和共學聚會，讓有志開展新型態高齡、長照服務的夥伴，有對話、碰撞出新思維的管道。 這次，銀享全球將彙整今年度的台日連線聚會精華，透過由【銀力時代線上展】讓這些精采豐富的收穫與觀點被更多人看見。

「下班了，與長輩、孩子一起用餐。」

「爺爺奶奶聽力不好，孩子們懂得放大音量溝通。」

「不想洗澡的奶奶，被孩子請去洗澡。」

這樣的生活場景，就在日本千葉縣的一戶老房子——石井家。

石井家是一家位在社區內的日間照護機構，外觀看起來跟一般社區住宅並無兩樣，有日式庭院、平房、木地板。走入石井家，你將發現這裡彷彿是個不分年齡族群的大雜燴，聚集臨託的幼童、身心障礙的學生、因疫情失去工作的外籍移工、失智長輩……等，來到這裡，就像回到家一樣，每個人彼此扶持互相幫助的生活著。

「我們希望重新找回過去的美好，像早期日本社會裡，鄰居間不分你我，總是在生活中相互幫助。」日本宅老所創辦人石井先生如是說。

「類家」的照護模式，讓長者想要在此終老

在石井家的爺爺奶奶們與同空間托育的孩子們直接互動，如協助孩子們用餐等。在這群人之中，不難發現有位105歲的奶奶，與孩子及家人快樂生活著，石井先生還為她設立YouTube頻道，紀錄日常生活點滴。

「對我們來說，小朋友是最佳的照護者。」石井先生這麼說。因為這樣「大雜燴」的情境，孩子們與長者的相處能擁有更多同理心，例如：理解到爺爺奶奶聽力不好，懂得放大音量溝通；孩子們也在許多關鍵時刻，成為最能勸動長輩的照顧者，例如：因著孩子的邀請，長輩比較不會排斥洗澡沐浴。

相對於台灣對照護機構的印象往往是「可憐」、「失落」的，石井家則因為「類家」的設計，讓長輩在這裡能有生活在大家庭的親密感受，而願在此終老。

面對有長輩在宅老所過世時，石井家不會刻意隔開孩子們，而是讓他們可以直接觸摸亡者的臉、身體，藉由這樣的過程，使孩子們認識、體會，生命的逝去也是每個人都會經歷的一部分。

「工作型」日照，讓長輩發揮付出的能力

在這裏有個特別的現象——以男性長輩居多，而有的男性長輩本身還具有比較強烈的工作意願，不願意當成被照顧的對象。

因此，石井家轉型成以工作型為主的日照中心，嘗試提供可以讓男性長輩貢獻能力的「工作機會」，例如：到鄰近小學協助清掃環境，簡單的修繕工作等。其中，有位退休前是擔任工頭的爺爺，還每天都穿著工作服來到石井家的日照中心，一副是要來工作的樣子。

建立雙贏，讓每個人可以找到自己想要成為的角色

石井家的員工有個福利——可帶著自己的家人上班，因此這裡總是充滿孩子們的笑聲，也讓工作人員可以減少額外托育費用，安心工作。此外，這裏也吸引了尼泊爾、宏都拉斯、柬埔寨等不同國籍的人來此工作，有的甚至共同一起工作至今。

這裡的工作者不只有長者，也有身障人士、與長期鬱鬱寡歡的年輕人等。透過將工作拆解成可上手的任務，讓唐氏症寶寶也能協助量體溫等事宜，並讓足不出戶、害怕與人相處的年輕人在這裡從照顧小孩的任務開始，重新找回與社會連結的機會。

石井先生表示：「我們接納每一個願意來到這裡的人，不會去思考他是否為符合長照給付的對象。」

沒有框架，是石井家獨特的樣貌，在這裡讓每個人可以找到自己想要扮演的角色。

Photo Credit: 石井家 Facebook

積極與社區連結，促進社會的理解

石井家定期舉辦的聚餐，有時還會有鄰居來串門子，大家可以互相分享自己的夢想、對老後生活的想像。「透過這樣的分享，也幫助石井家成為更好的樣子。」石井先生提到交流的重要性，也促使左鄰右舍的鄰居們，開始思考自己心中的老後生活，該是什麼樣貌。

「只要我前一天不是值夜班，隔天一就會去擔任鄰近小學的導護志工。」石井先生認為主動讓社區更認識石井家，拉近彼此的距離，才能打造出更友善的生活環境。

Photo Credit: 石井家 Instagram

疫情前，石井先生常常帶領長輩們參與社區慶典活動，或是，讓失智長輩幫忙打掃校園，雖然是志工性質，但藉此讓長輩創造自己心裡的角色定位。當社區的人們對長輩更加熟悉了，就更能理解和同理長輩的狀況，社區孩童也有機會認識什麼是失智、老化，甚至是死亡。

同時，石井家也鼓勵社區長者趁還健壯時，可以來石井家擔任志工，等到他們未來有需要被照顧的時候，換石井家照顧他們，讓長者可以在熟悉的環境中，延續幸福的生活、安詳的迎接終老。

提升包容性，在高齡服務看見新可能

藉由日本宅老所石井家負責人石井英寿先生的分享，讓我們看見照顧服務的提供，可以有溫度、多元、不被侷限的樣貌存在著，取代「被拋棄」、「孤立」的是「接納」、「陪伴」。銀享全球也期許透過這樣的學習，幫助身處台灣的我們，一步步建構起有溫度的照護網絡，打造令人期待的老後生活。

生活感 x 連結，拉近照護場域與社區距離

在急速高齡化的日本，「照護社區化」是政府和民間一直努力的方向。在這樣的背景之下，如何讓照護場域更具有生活感，讓長者感受到像家一樣溫暖，並且能與不同年齡層、背景的人互動，是理想安老場域的關鍵，也值得台灣來借鏡學習。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航