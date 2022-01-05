屢次違反COVID-19不實訊息政策遭推特永久停權，共和黨眾議員葛林真是無辜的嗎？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

社群網站推特（Twitter）於今（2022）年1月2日宣布，將永久停用美國喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的個人帳戶，起因是葛林屢次違反有關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的不實訊息政策。推特發言人對於葛林散布不實訊息的行徑表示，若用戶屢次散布有關COVID-19疫情的不實訊息，推特方將有權永久停用當事人帳戶。

《路透社》對此表示，葛林是首位推特帳號遭永久停用的國會議員。

根據美國《NBC》報導，葛林過往便以反疫苗、反戴口罩主張聞名，並多次於推特等社群網站上撰寫、轉發關於COVID-19疫情的不實消息，也多次因拒絕在眾議院戴口罩而被罰款。

2021年7月，葛林辯稱，除非為肥胖者或65歲以上長者，否則COVID-19疫情對一般人來說沒有危險，其同時表示政府不應要求民眾接種疫苗；同年8月，葛林推文聲稱COVID-19疫苗無法減緩肺炎病毒傳播，並反對美國食品藥物管理局（FDA）批准使用相關疫苗，結果葛林的個人帳戶因此遭推特停用一星期。

她於2022年1月1日又再度於推特發文表示，「美國因接種COVID-19疫苗已造成極多人民致死，然而該類情形卻被美國政府漠視，且政府仍強迫民眾接種疫苗。」在該文貼出後隔日，葛林的帳號便被永久停權。

然而，英國《獨立報》（The Independent）在4日的報導中提到，葛林的私人帳號@mtgreenee雖已遭關閉，但官方帳號@RepMTG仍不受影響。

帳號遭停用，葛林如何回應？

對於帳號遭到永久停用一事，葛林2日在跨平台即時通訊軟體Telegram上抨擊推特是「美國的敵人（Enemy to America）」且「容不得真相」。

「沒關係，我會向全美國證明，我們不需要它（推特），是時候擊敗敵人了！」葛林說道。

葛林另外也在美國社群媒體平台Gettr上寫道：「當民主黨眾議院議員瑪克辛・沃特斯（Maxine Waters）可以在推特上威脅將使用暴力時；當副總統賀錦麗（Kamala Harris）和民主黨的索馬利亞裔眾議院議員伊爾汗・奧馬爾（Ilhan Omar），能被允許在推特上幫助暴徒脫困時；當伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）可以在推特上，發布有關悼念被美軍炸死的伊朗指揮官卡西姆・蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）的推文時，我卻僅因發布『疫苗副作用通報系統（Vaccine Adverse Event Reporting System，VAERS）』的統計數據而被停止使用帳號！」

事實上，美國右翼近年來亦經常反控推特打壓、過度審查美國保守派的言論，尤其在2021年1月美國國會大廈遭衝擊事件裡，推特永久封鎖時任美國總統川普（Donald Trump）的帳戶，導致保守派民眾對推特的做法愈加不滿。

而在葛林的帳戶遭停權後，部分共和黨或右翼保守人士也紛紛推文為葛林說話。美國佛羅里達州共和黨眾議員馬特・蓋茨（Matt Gaetz）便表示，推特對於葛林的審查結果絕對是錯誤的；蓋茨亦轉發葛林在Gettr平台上回應推特的反控文以此力挺葛林。

支持葛林的保守派民眾德里克・厄特利（Derek Utley）則宣稱：「大型網路科技公司已經擁有了令人難以想像的巨大權力，無論您支持哪個政黨，我想我們對此都同意。總統川普、眾議員葛林皆是被這些網路巨頭永久封鎖的受害者。」

然而支持推特停權葛林的人士亦不在少數。美國民主黨政治人物霍莉・麥柯馬克（Holly McCormack）便在推特上說：「葛林的推特帳戶遭停用讓2022年有個美好的起頭，現在再讓我們來結束她的政治生涯」；美國脫口秀主持人奇普・富蘭克林（Chip Franklin）更嘲諷式的在推特說道：「如果您很高興葛林的帳戶被停權，請在留言處『舉手』表達您的意見。」富蘭克林更表示，請大眾保持現在的態勢，若民眾認為下一步應該將葛林逐出眾議院，請轉發此篇推文。

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言論審查或咎由自取？葛林真的全然無辜嗎？

在葛林的反控言論發布後，推特官方亦做出回應，在一份推特發給《英國廣播公司》（BBC）的聲明中再次提到，眾議員葛林因屢次違反推特內部疫情不實訊息的政策規定而被註銷帳號，且在葛林帳號被停用前，其已因散布不實訊息遭到4次暫時性的禁言，亦即葛林於1月1日的發文是她第5次違反政策規定，因此遭永久封鎖。

然而一波未平、一波又起，臉書在1月3日亦接著宣布將暫時封鎖葛林的帳戶24小時。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，臉書母公司Meta對此發表聲明表示，眾議員葛林在臉書的其中一則有關COVID-19疫情的貼文因違反臉書政策，因此貼文遭到刪除並短暫封鎖帳戶。

但許多媒體認為，葛林遭永久停權的事件並非偶然，她曾公開支持右翼陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon），該組織堅信，美國前總統川普是「救世主」，會對抗以民主黨權貴為首的「深層國家」邪惡分子，並認定這些民主黨人士都是崇拜撒旦的左派戀童癖、性剝削產業的經營者。