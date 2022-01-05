台南市議會通過建請陳水扁特赦案，國民黨議員也附議但要求先繳回不法所得

民進黨籍台南市議員陳怡珍今（5）日在台南市議會臨時會提案，建請中央政府比照韓國政府宣布特赦捲入「閨蜜干政案」的前總統朴槿惠，也對前總統陳水扁予以特赦；全案在多位市議員，包括國民黨市議員的附議下敲槌通過；陳水扁兒子陳致中對此表達感謝與肯定。不過總統府並未正面回應，僅表示最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧。

提案理由：展現文明國家對卸任元首的尊重、政治和解

陳怡珍表示，韓國總統文在寅於2021年12月24日宣布特赦前總統朴槿惠，並透過青瓦台發言人表示希望這能成為跨越過去傷痛，邁向和解與統一新時代的契機。因此，陳怡珍提案建請中央政府依據赦免法特赦前總統陳水扁，以展現文明國家對卸任元首應有的尊重與待遇，達到政治和解並終止對抗。

陳怡珍這項提案在多位市議員附議下，由議長郭信良敲槌通過。其中附議的議員包括國民黨市議員蔡育輝、無黨籍議員穎艾達利、時代力量議員林易瑩、民進黨議員邱莉莉、李偉智、劉米山及台聯議員楊中成等多人。另外台南市長黃偉哲會後受訪時也表示支持特赦陳水扁。

國民黨籍的蔡育輝說，台灣已經是民主法治國家，不要再有舊思維，族群融合觀念需要再進步，大家也應拋下仇恨，他認同特赦前總統。不過，議會國民黨團表示，陳水扁保外就醫後就如特赦，請陳水扁先將不法所得繳回國庫，再來談特赦。

《聯合報 》報導，隨後國民黨團書記長李中岑及議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、許至椿、方一峰、李鎮國在會後手持「請阿扁總統將不法所得繳回國庫」手板。黨團指出，陳水扁涉及國務機要、家庭密帳洗錢及海外洗錢等案，目前查出「海角7億」，全案歷經一審、二審、更一審，深受海內外矚目，陳水扁保外就醫先住高雄後到台南，現在也常透過臉書等社群針貶時事，形同已經被特赦，民進黨若真要特赦，請先讓阿扁不法所得繳回國庫。

陳怡珍為立法委員陳亭妃的胞妹。2010年獲民進黨提名為臺南市議員候選人，並於年末的選舉以選區最高票當選。其後，她在2014年及2018年的選舉中，皆連任市議員一職。2018年12月，她與另外三名民進黨議員在議長選舉中跑票，未按民進黨決議支持邱莉莉任議長，改為投給無黨籍的郭信良，並於選後宣布退出民進黨。2019年4月，民進黨中評會宣布將她和另外三人停權一年半。2020年10月重新加入民進黨。

陳致中：感謝並期待

陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中對此表達感謝。他表示，自己一直都贊成政治案件應透過政治解決，特赦權的設計原理就是為了救濟司法權範疇的不足，期待藉由特赦行使可以達到化解政治對立、增進國家團結的目的。

陳致中說，尤其在COVID-19疫情衝擊全球、台灣同時面對嚴峻的國內外情勢挑戰之下，扁案的特赦確實具有歷史高度及政治上的正面意涵，也能讓扁案對台灣社會所造成已13年的風風雨雨可以真正告一段落，是非功過交由歷史公評。

陳致中表示，陳前總統雖保外醫治，但仍長期飽受身心雙面的磨難煎熬，站在家屬的立場，如能透過特赦的支持，相信對於照顧他的健康會有積極的助益。

至於總統府對此事的態度，總統府發言人張惇涵回應重申，大家對陳水扁的健康都非常關心，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。

陳水扁卸任總統後由於涉及龍潭購地案而被判刑20年，三審定讞發監執行；後來因身心健康頻出狀況，甚至傳出需要包成人尿布，而且兩度在獄中自殺等；2015年1月5日核准暫時出獄，保外就醫至今；保外就醫已延期超過20次。

民進黨全代會在2017年時也曾有人提出陳水扁特赦案，包括高雄市議長康裕成等5位提案人提出的案子，共有506人連署，幾乎台南高雄多數黨公職全部都連署。但後來因現場開會人數不足，無法做出有法律效力的表決。

陳水扁去年1月開始主持廣播節目《有夢上水》訪問鄭文燦、柯建銘、游錫堃等「老同事」，節目剛剛滿一年，陳水扁本人也常在臉書粉絲專頁「勇哥物語」發表文章、抒發心情看法，許多人認為陳水扁的保外就醫已經接近特赦狀態。但目前蔡英文執政下的總統府，並沒有打算要正式特赦陳水扁的跡象。

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核稿編輯：翁世航