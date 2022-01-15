中職近年最強洋砲Wilin Rosario帶槍投靠南霸天，坐鎮一壘解救獅子軍疲弱打線

大聯盟到韓、日職，Rosario穩定的火力輸出

2006年，他以17歲的年紀，跟洛磯簽下海外自由球員合約。但剛開始的兩年，他都打得不怎麼樣，除了原本期待的長打打不出來以外，還吃下一大堆三振。但在2008年他破繭而出，在新人聯盟出賽66場，打出0.316／0.371／0.532的成績，還有12轟。

那之後他開始快速升級，所到之處鬼神難擋，不只連續兩年入選未來之星明星賽，更在2011年被Baseball America跟Baseball Prospectus都選為百大新秀。而2010-11年剛好也分別各有一名台灣球員入選未來之星賽，2010年是陳俊秀，2011年是蔣智賢。

他也是在這一年初登大聯盟，雖然57個打席就有三支全壘打，但也狂吞20次三振。雖然如此，隔年洛磯隊原本預定的正捕手Ramón Hernández因為老化開季打的淒慘無比，他因而獲得機會，也打出大聯盟生涯最好的賽季，打擊三圍分別是：0.270／0.312／0.530、28轟71分打點。

單季28轟是那年捕手最多，也是落磯全隊之冠，他因此在該年國聯新人王票選拿到第四名。順帶一提，那年國聯新人王就是強打少年Bryce Harper，輸給他也是正常的。

Photo Credit: AP / 達志影像

之後，他繼續獲得先發捕手的位子，他的長打火力絲毫不減，兩年下來還是打出34轟，唯一的問題是，他越來越打不到球。2015年他擊中球的能力來到最低點，242個打席就被三振56次，因此季末被DFA，他跟韓華鷹簽約，展開韓職生涯。

之後兩年他在韓職見神殺神，兩年下來打出0.330／0.393／0.625、70轟的成績，若非崔廷橫空殺出，2017年打下46轟，他應該能拿下全壘打王。因此，他在2018年以阪神隊史最高的一年3億4000萬日圓合約加盟。

但他在NPB過得並不愉快，雖然開幕就展現怪力打出超大號全壘打，但之後疑似對變化球適應不良，整季下來只打出8轟，成績只剩下0.242／0.285／0.374。

說到這就讓人忍不住想，到底統一給了他多少錢呢？

2019年他回歸大聯盟體系，跟雙城簽下小聯盟合約，雖然在3A打出遠超聯盟平均的成績，但因為年紀過大，始終沒等到上大聯盟的機會。過去兩年因為疫情影響，他在冬聯跟墨西哥聯盟遊走，不過去年在墨西哥聯盟他仍然有.319／.369／.521的成績。

Rosario坐鎮一壘，對統一疲弱的打擊來說是場及時雨

統一會找他來，有幾個一望即知的原因。首先雖然前面說他是捕手，但其實後面他已經主守一壘，這對於去年一壘打擊成績只有.217／.287／.284，甚至比新軍味全還要低的獅子軍來說，絕對是注入活水。

因為他大聯盟生涯全在洛磯隊，我想一定有人認為他的打擊火力是不是有「灌水」。他大聯盟生涯主客場打擊三圍雖然有明顯差距，但全部71轟裡有31轟是在客場打出來的，再加上他在韓職的成績，長打火力應該不用太擔心。

至於他可能的成績，這幾年的洋砲手，生涯成績都近似於3A成績，而他生涯在3A的成績是.300／.337／.511，145場比賽就有27轟。或許會因為用球的關係多少有些下調，但我想以洋打一壘手的標準來說就算稍微下滑也已足夠。再加上他沒有明顯比賽的空窗期，除非突然受大傷或是斷崖式墜落，不然應該不用擔心他的實力。

另一個會找他來的理由，就是他是右打，而且生涯成績明顯打左投比打右投好上很多。對於明顯恐左的統一打線，如果把假想敵設定成中信兄弟，想必能緩解打線的壓力。

Photo Credit: 中央社

前面是他的優點，現在是缺點。

他最大的問題，如前所述，就是不會打變化球，這也是他在普遍依賴變化球的日職難以生存的主因。觀其大聯盟生涯也是一樣，五年下來對快速球打擊率不是逼近三成就是超過三成，但是無論是對垂直系變化球或是慢速球，他都打不好。

當然，他打不好僅限於大聯盟，在3A或是更低的層級還是打得很好。可以想見，在面對中職整體實力介於2A-3A之間的投手來說，他應該還是能發揮地不錯。

另一個問題是，如果他要穩定出賽，除非讓他120場都打DH，否則一定要想辦法找個位子給他。目前最大的可能性就是一壘，這很可能也意味著，吳桀睿、郭阜林，還有老將陳鏞基、高國慶的出賽機會會被壓縮。另一個角度想，他應該就是統一在等待姚雨翔、何恆佑或是施冠宇長成之前陣痛期的答案。

在新賽季，我們應當可以期待，他的長打表現，能刺激中職打者跟投手，也讓比賽更好看。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航