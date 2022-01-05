桃園機場群聚再增1例確診，陳時中：嚴峻考驗才剛開始，能打疫苗盡快去打

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增26例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1例（案17266）本土及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗（為突破性感染），與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員，曾與前述個案搭乘同路線交通車，原定於今（2022）年1月5日採檢，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

中央疫情指揮中心

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指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例，案17241－17243、案17250、案17252、案17254、案17256－17259、案17265）、法國（3例，案17244、案17246、案17253）、加拿大（案17245）、丹麥（案17247）、英國（17248）、玻利維亞（案17249）、德國（案17251）、南非（案17255）、澳洲（案17260）、巴拿馬（2例，案17261－17262）、土耳其（案17263）及印尼（案17264）入境，入境日介於去（2021）年11月14日至今（2022）年1月4日。

另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。

中央疫情指揮中心

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桃機群聚案的處理進度

羅一鈞提到，昨（4）日桃機相關採檢站已採檢197人，驗出一人陽性案17230，其餘都是陰性。防疫車隊應採577人，目前已全數採檢完畢，亦驗出一名陽性個案，其餘571人都是陰性，另有5人檢驗中。此外，清潔外包人員應採861人，已採859人，驗出1人陽性，還有2人待採、165人檢驗中。

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設於桃機的前進指揮所也針對機場公司人員進行快篩，已採917人中已有696人陰性，餘下200多人會陸續安排採檢。桃園昨日開設的3處社區篩檢站，上午有400多人進行採檢，王必勝上午有前往視察，場地與秩序都良好。

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羅一鈞表示，因應疫情風險攀升，也將提供防疫計程車司機防水隔離衣與防疫裝備，除了桃園機場外，所有措施也都會擴及松山、台中、小港等有境外旅客入境的機場。

陳時中呼籲「能打疫苗盡快去打」

面對當前疫情，指揮中心指揮官陳時中呼籲，嚴峻的考驗才剛開始，想要擋住疫情不能只靠做好一件事，像是個人的口罩、社交距離也都要注意。至於全體國民，能打疫苗盡快去打，這是大家都可以一起做到的事情，況且打第一劑跟第二劑還有200元。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨（4）日疫苗打了5萬7385人，目前第一劑的涵蓋率為80.07％，第二劑為69.51％，基礎加強劑接種率為0.03％，追加劑的接種率為0.74％。

此外，陳時中表示，1月6日起公費流感疫苗全面開打，原本有優先對象，明起開放全面可打。目前流感疫苗已施打562萬人，還有49萬劑，想打的趕快施打。

疾管署表示，2021年度公費流感疫苗分2階段施打。目前全國約有3700餘家合約院所提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

針對國鼎生技研發的口服新藥Antroquinonol，已在美國、阿根廷等國家進行人體二期臨床試驗，且解盲達標。對於通過後台灣是否會採購此藥品，陳時中先表示肯定與恭喜，但國鼎仍要向台灣提出申請，「我們抱持期待」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺