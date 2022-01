常搞錯的good用法：「Ｗell and good」原來不是好上加好？

Paul和外籍老闆討論明年的行銷預算。老闆看了之後,說:It's all well and good…

Paul心裡樂了一下,以為老闆說「好上加好」,沒想到老闆繼續說:… but we have to look at the situation in the long term. (但我們還得做長遠的考量)

來看看怎麼會這樣?來看看各種不同的good。

It's well and good…

(X)這真是好上加好…

(O)好是好,但是…

"Well"和"Good"都是「好」的意思,兩個擺在一起,並不是好上加好,它的語氣有點像「好是好,但是⋯⋯」、「也好、還可以⋯⋯」,這個句式常常後面會加上but;意思就是說,也許還有你沒有考慮到的層面。

這是西方人溝通的一種模式,習慣先給肯定、接受,接著再用but表達否定。Well and good前經常會加一個all,變成all well and good,更常見,我們一起讀例句,感受一下語氣:

It is all well and good that you have been enjoying yourself, but you have to start saving your money. 你盡情享受當然也很好,但也得開始存錢了吧!

I'd prefer it if you could deliver all the letters, but if you can only deliver half, all well and good. 最好你能把信都送了, 就算只能送一半也好。

Have a good one.

(X)有個好東西。

(O)祝你有愉快的一天。

這是美國人最常用來跟人說再見的招呼語。"Have a good one."其實就是我們常講的Have a nice day。其中的one指的是day/evening/night,何時都可以,非常好用。

例如:

Thank you. Have a good one! 謝謝你,祝你愉快!

Hey guys, have a good one. I'm out of here. 各位,祝大家有愉快的一天,我得走了。

Your guess is as good as mine.

(X)你猜得和我一樣好。

(O)我也不知道。

這句話帶一點美式俏皮幽默。字面上的意思是你猜的和我猜的一樣,意思是你不知道,我也不知道。其實就是I don't know,不知道。

She really has it good.

(X)她手上有好東西。

(O)她真的過的很好。

Have it good是一個慣用語,指生活無憂無慮、過得開心快活。

There's no reason for her to be so unhappy. She really has it (pretty) good. 她沒有理由不開心,人生過得這樣無憂無慮。

He's never had it so good. 他從沒有過這樣好的生活。

