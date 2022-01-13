共生社區：台南Oh Old!團隊如何借力使力，以「鄰里關係」連結店家與長輩？

文：王若馨、呂理琪

「共生社區」是近年在日本開始倡導以居民為主體，讓居民一起開發出更符合生活想望的社區樣態，不僅增強彼此間的連結，每一個人也能因此有自立生活的機會。隨著高齡化、少子化、人際關係的互動傳統逐漸轉變，「共生社區」的思維，成為現今社區發展的重要方向。 2021年，信義公益基金會與銀享全球透過北中南東的社區探訪、共學小聚的舉辦，看見台灣共生社區最前線的寶貴經驗。這次，透過由銀享全球所企劃的【銀力時代線上展】，將擷取過程中的精華，帶領大家一一探索！

近年，在台南中西區許多特色文青小店興起，是深受年輕人青睞的IG網紅打卡熱點，但卻一度令在地長輩感到排斥，究竟是為什麼呢？

「機車都停在家門口，進出很不方便」、「晚上都開到很晚，很吵！」原本寧靜的小巷弄，因著店家進駐為街坊鄰居，為生活帶來衝擊；然而，有群青年看見當中的衝突，決定用不一樣的方式帶來改變….

接下來，我們將介紹台南中西區的Oh Old!團隊，如何串連在地店家及青年，成為在地長者生活支持的網絡，並思考回到自己的社區及場域，可以如何開始建立和店家的互動關係。

從衝突開始的新關係

台南的市中心是城市早期發展區域，以文化觀光為經濟發展的主力，放眼望見林立的商家，多為觀光客而設立。同時，為在商圈銀同社區，每五位就有一位老人，比台南整體平均的老年人口比例還高。面對商業活動的衝擊，社區居民開始向里長投訴社區店家。

「既然無法避免時代趨勢的影響，那麼是否能夠面對、甚至是活用？讓居民和店家一起成為社區生活的一部分！」Oh Old!團隊思考著。因著看見問題，團隊開始串連店家，展開店家會議共同討論遇到的問題。2014–2015年間，透過不斷的引導、對話及社區活動的經營，讓附近阿公阿嬤認識這些店家，藉此拉近雙方的距離，讓彼此成為好鄰居。

以「鄰里關係」作為店家與長輩的網絡關係

雙方衝突漸漸化解後，Oh Old!團隊協助店家認識住在周邊的阿公阿嬤，嘗試連結店家的專業，開發出不同的社區課程並帶著阿公阿嬤一起參與甚至是一起進入店家的服務、創作過程。後來，Oh Old!也開了自己的店面，成為阿公阿嬤的圓夢小客廳，只要開門就會有阿公阿嬤走進來打招呼、閒聊，也有阿嬤在這裡重拾鉤針，編織出一個又一個美麗的、屬於自己的夢想。

透過青年發揮創意與實踐能力，逐漸推展出許多有趣的專案，包含：「銀同大寶貝」專案——里長帶領社區內長者直接踏入店家拜訪，與年輕店家夥伴面對面，了解店家故事及各自的經營特色；「銀同移動灶腳（台語中廚房之意）」專案——社區店家協助當地居民烹飪食材，與交流種植無毒蔬果的心得，透過烹食與種植拉近居民與店家間的感情；「社區小教室」專案——提供社區活動的支持，例如教社區老人家摺紙，促進手腦協調。

Photo Credit: Oh Old!團隊提供

長輩影響長輩，年輕人影響年輕人

Oh Old!的實踐經驗裡，因為世代之間文化、經濟等背景的差異，其實很難真正互相了解。所以Oh Old!團隊讓長輩帶著長輩，年輕人帶著年輕人，讓社區夥伴擴大彼此的生活網絡。不同世代間，則是在「一起好生活」的目標下，長輩拿出壓箱寶及寶貴經驗、年輕人打造舞台，讓每次相處間的化學反應自然發生，那就是最珍貴的日常。

借力使力，讓你我成為那個推手及橋樑

從銀同社區的經驗中我們可以觀察到，對於在社區經營的組織而言，若要建構共生、一起好好生活的社區，必須清楚知道，在社區中不同樣態的參與者才是主角。而若要作為推手及橋樑的角色，很重要的一件事就是借力使力，讓生活在其中的每一個人，開始互相串連成在地不可或缺的網絡，為每位社區夥伴創造「角色舞台」。

突破藩籬，找到人與人的連結與支持，「共生」是未來社區的關鍵思維

「共生社區就是有一個互助的生活網絡，在你需要的時候可以被接住」銀享全球專案經理王若馨表示。

台灣專業照護人力不足、高齡者越來越多、少子化的趨勢之下，長者的諸多生活需求，如：換燈泡等等的，其實是可以由社區來去支持。例如：年輕人下班，水果回去可不可以順便帶。透過這樣的方式，讓居民彷彿可以回到以前眷村的感覺，在生活支持的能量，互相幫助，補足專業照護的缺口。

在共生社區的概念下，沒有所謂的標竿案例，因為共生最重要的就是回歸在地的脈絡，創造在地人與人之間的支持網絡。所以無論你是據點、咖啡廳、理髮店、書店或個人，都可能是社區的好鄰居，成為串起這個網絡的關鍵角色。

台灣於2019年國發會定為地方創生元年，這幾年社區組織已逐漸有產業化、規模化的代表案例。創造經濟成果的同時，如何進一步將「共生」的思維納入規劃，則值得未來社區工作者思考。

2019年夏，銀享全球走訪屢獲日本「好設計獎」的佛子園，及以混合型照顧聞名的富山型日照，一手了解日本從社區整體照顧到發展共生型服務與社區的經驗，並開始社區共生的倡議。

2021年，銀享全球攜手長期支持社區行動的信義公益基金會，透過北中南東的社區探訪，看見共生的種子已經在台灣各地緩緩發芽。同年的8–10月，舉辦全台共學系列小聚，期盼透過社區實踐家的經驗分享、互動體驗等設計，為參與夥伴收斂出未來可以運用在自己社區的關鍵know-how，進而帶動更多共生價值的實踐，共同打造幸福、有活力的高齡社會。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航