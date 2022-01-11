歲末歡聚場合不微醺，四招讓你勸酒 Out 健康 In

在許久未能實體聚會的情況下，無論是尾牙、春酒、和朋友歡聚的餐會上，都有可能遇到勸酒、拚酒等場面的出現。你是否有這類聚會現場無法拒絕的煩惱呢？是否隔天早上會被頭痛、口乾舌燥等宿醉後症狀找上門，更嚴重時，甚至有腸胃不適的問題呢？

願我們都不用很有壓力的參加本應該溫馨的聚會，面對愛勸酒、拼酒的朋友，我們應該勇敢拒絕，而飲酒的問題不止於此，更甚者，會讓身體除了有心血管、肝、和惡性腫瘤各種病痛之外，也可能導致精神疾病或神經功能障礙。

小酌可以怡情？飲酒過量 有害健康

世界衛生組織指出，不健康飲食、缺乏運動、不當飲酒及吸菸是非傳染病的四大危險因子，據此，國民飲食指標手冊也明確標示，男性每日不宜超過兩杯，女性不宜超過一杯，且每杯酒精以 10 公克為上限，而懷孕婦女，更是絕不可飲酒。

這裡所說的「杯」，以啤酒來說約是 250 毫升、紅白酒約 100 毫升，威士忌、白蘭地等烈酒則約 30 毫升。

每克酒精約有 7 卡熱量，以台灣啤酒來計算，每鋁罐約 330 毫升、128 大卡，隨便喝個四罐，就會攝取超過 500 卡熱量，造成肥胖問題；酒精也容易傷害肝臟，甚至致癌。

另外，除了傷肝之外，以衛生福利部 2019 年的資料來看，飲酒也為我國男性常見癌症第四名—頭頸癌致癌主因，其中包括口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌，其致癌主因除了飲酒以外，也包含吸菸與嚼檳榔。

圖說/ALDH2基因變異導致乙醛代謝功能缺乏，增強飲酒對於頭頸癌風險的影響。 資料來源/衛生福利部

飲酒會增加罹患頭頸癌的風險，此外有飲酒的頭頸癌病患癌症末期的機率較高，導致較低的頭頸癌存活率。

進一步關注，國家衛生研究院癌症研究所口腔癌研究團隊，與國立成功大學附設醫院共同合作，以「飲酒行為對於頭頸癌的風險及預後的影響」為主題的研究結果發現，飲酒頻率及飲酒量越高者，罹患頭頸癌的風險更高，另外酒精也可能會促進頭頸癌的生長及轉移。

喝酒臉紅是新陳代謝好？其實是因為你身體裡少了這個

除了致癌之外，過去有個觀念，其實也必須反轉！過去我們看到喝得面紅耳赤的朋友，都會說他「新陳代謝」好，「酒精透過皮膚揮發掉了」，而這樣的說法，是真的有科學根據嗎？

其實完全不是這麼回事！喝酒容易臉紅，其實是因為有「酒精不耐症」，酒精在人體內必須透過肝臟代謝，過程會經歷兩個步驟。首先，酒精會在體內經過乙醇去氫酶（簡稱 ADH），代謝成乙醛，由於乙醛有毒，體內的乙醛去氫酶（簡稱 ALDH2）會再度代謝乙醛成為乙酸，這時才會變成無毒成分。

但若體內的 ALDH2 不足，會讓乙醛代謝的速度緩慢，人體就會出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象。所以其實黃湯一下肚就臉紅的人，並不是因為他新陳代謝快、酒精排出的原因，反而是因為他的身體缺乏 ALDH2，無法成功清除在酒精代謝後的乙醛。

而乙醛經世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物，不僅如此，乙醛還易引起頭痛、心悸、嘔吐、宿醉，並提高心血管疾病和失智症風險，因此，喝酒臉紅的人，代表身體中缺乏 ALDH2，無法清除酒精代謝後的毒性乙醛。

而根據 2021 年最新台灣人體生物資料庫的數據指出，全台酒精不耐症人數為總人口的 49%，比例近半，意即每兩個人就會有一個人缺乏 ALDH2；與全球相比，在美國史丹佛醫學院的研究，台灣是全世界 ALDH2 缺乏比率最高的地方，比中國大陸的 35%、日本的 30%及韓國的 20%，都來得高出許多。

四招閃酒說法，一次學起來！

回想一下，你是不是也很常兩杯黃湯下肚，就臉紅得發燙呢？若是的話，為了身體健康著想，在每個應酬場合，遇到勸酒時，千萬別為了氣氛或迎合他人，而賠上自己的健康。想要能成功「閃酒」，我們提供以下四大防身對白，讓大家能在聚會中安全回家：

「醫生牌」

常見說法：最近正在吃藥不能喝、會起酒疹、太傷肝、胃不好，等等健康因素都可以拿出來準沒錯，在愈來愈在意健康的長官或長輩身上最好用。 「安全牌」

常見說法：當朋友跟你說「來啦、喝啦！不喝就不是朋友喔」的時候，你可以用「酒駕不開車」「明天有重要工作要做」，等維護人身安全的方式閃酒。 「直接牌」

常見說法：當朋友不肯放棄，叫你「喝一口就好」，別怕打壞關係，委婉但誠實的說「我不喝酒」，讓酒友們死了這條心。 「健康牌」

常見說法：用養生的口氣閃酒，包括酒量不好、說自己易醉不易醒、喝了就吐，或是放個大絕說「我根本不喜歡喝酒」等等，久而久之，大家就知道你滴酒不沾啦！

簡而言之，飲酒過量不僅會讓人肥胖、影響健康，更何況有近半國人都有酒精不耐症，會傷害健康的飲酒場合，最好以茶水代替酒精，也不會影響歡樂的應酬氣氛，讓聚會更溫馨，不再充滿壓力，不勸酒、不灌酒，更不追酒，謝絕飲酒文化，從你我今年的歲末年終歡聚場合做起！

衛生福利部國民健康署 廣告