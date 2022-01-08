學外語，最好是別人說你講得「educated」

學外語得到最高的讚賞，不是讚說得好、或是說得流利，已是說你的外文很educated。

剛學外文時，只要結結巴巴地講出幾句問候語，或是介紹自己，當地人就多會讚你講得好，雖然或多或少只是客氣；到你會說得更多，日常溝通無礙時，就會得到別人讚許流利，或是說得很好：「You're fluent」、「You speak really well」。這些讚美多用當地語講出，但也會聽到當地人用英文讚你講得好，或者這表示你講得還未夠好，或是對方想練習英文。

怎樣知道自己的外文講得好？不是別人讚好，也不是外文考試滿分，而是別人說你講得「educated」。「Educated」這個字，很難用一個中文字翻譯，意思就是講得像有教養和學識的人。別人一聽，就知道你花了很多心機學習，因為你的用詞準確，而且用了較高階的詞彙，像新聞節目或學者所講的話。說得educated，還包括適當運用慣用語和諺語。發音方面不需要完全沒外國口音，而是講得準確易明，咬字和節奏清晰，盡量接近當地的標準語。之前所介紹的波蘭安娜，她的中文就十分educated，不只是「講得好」或「講得非常好」這麼簡單。

在當地使用educated的語言，對辦事和社交都無往而不利。公務員聽出你當地話educated，會對你尊敬幾分，覺得你是有識之士，也不敢無禮對待，因為知道你懂得投訴。而在社交場合認識當地人，在幾分鐘的對話中，他們會對你留下深刻印象。在德國、法國、西班牙等歐洲大國，會講當地話的外國人多不勝數，講得流利的也數之不盡，對方不會多看一眼。唯獨講得educated的，就少之又少，有的都多是來了多年的中老年人，有很深的歷練和社會經驗。年輕人講得educated，尤其令人印象深刻。

以德文為例，講得educated的人，除要講得流利外，也會間中加插慣用語和成語（但不是拋書包式的賣弄，而是用得自然）。此外，也對德國文史哲有初步認識，懂得引用歌德、湯馬士曼、康德、維根斯坦等名家的名言；另外亦對德國時事有涉獵，會引用著名政治人物說過的話，以及他們的事蹟。而對德國電影，也有點認識，知道近幾十年的名片。正如在香港遇到一個西方人，他不只講流利粵語，還背得出曾國藩的名言，講得出《傅雷家書》的章節，亦有看過金庸小說其中幾本。在對話中，他引用黃子華棟篤笑內容，並會用「是咁的」的網絡「潮語」。雖然他可能不是每項皆深入，口音不是百分百地道，但港人一定對他印象深刻。

Educated的外文，不是文縐縐的表演，而是莊諧並重，會高階的詞彙，亦會道地俚語。外文講得good的人，可能只是口音較好，但言之無物；然而educated的外文，一定是真材實料，是多年努力的成果，不能欺騙人。一家讚你educated的成功感，比有十張滿分的證書更大。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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