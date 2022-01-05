通用汽車受晶片荒嚴重打擊，豐田一舉超越成為美國銷量最大汽車製造商

豐田汽車（Toyota）首次超越通用汽車（General Motors），成為美國銷量最大的汽車製造商，由於晶片荒對全球汽車產業造成程度不同的打擊，通用去年僅售出220萬輛汽車，相比2020年衰退13%，普遍低於眾家業者銷售的平均水準，痛失自1931年以來的銷售桂冠。

7大車商佔據美國85%市場

美國汽車研究中心（Center for Automotive Research）合作研究部主任Bernard Swiecki於2020年7月接受台灣外貿協會（TAITRA）採訪時表示，美國過去由7大車商佔據85%的市場。

2020年美國汽車市場，由通用汽車市占率17%排首位、再來是福特（Ford）14.3%居次，接著豐田13.9%第3、飛雅特（FCA）12.6%第4，最後則是本田（Honda）9.2%，第5；之後為現代汽車（Hyundai-Kia）8.5%、日產（Nissan）7.5%。

Bernard Swiecki指出，美國汽車市場喜愛卡車、大型車以及小貨車等功能性車種，近年來轎車市場轉向功能車明顯，尤其疫情時間，其他車種銷售數字直直落，功能車種卻相對平穩，一來一往，市占率逐漸擴大。

《關鍵評論網》訪談曾在美國留學並研究過當地車市的Allen說，美國土地廣且地形變化多，長途運送非常重要，所以卡車（功能車），動力十足，實用性又高，常常是美國民眾首選，尤其對工人、農民而言，是不可或缺的工具。

他進一步指出，功能車也代表一種美國文化，當地人喜歡工藝，熱愛大自然，卡車能夠反映過去美國開拓荒野的性格；再加上流行文化推波助瀾，功能車給人一種獨立奮鬥的感受，所以此類車款一直銷售火熱。

Bernard Swiecki告訴外貿協會，目前北美地區的汽車產業投資有77%，流向美國，17%到墨西哥，6%則是在加拿大。就美國而言，傳統汽車廊帶多位於，大湖區、密西根州、俄亥俄州、印地安納州等，幾乎佔據一半北美汽車投資總額。

不過，2022年美國的汽車市場排名，卻有了相當大的變動。

通用汽車受晶片荒影響，豐田成為美國銷量最大車企

豐田於1月4日發布銷售報告，去（2021）年在美國總銷售達到230萬輛，相較2020年成長了10%；而通用卻是售出220萬輛汽車，相比2020年下滑13%。

分析師向《華爾街日報》表示，自1931年以來，通用汽車一直是美國銷量最好，但是汽車晶片短缺打擊了供應鏈，造成經銷商無車可賣，再加上去年特斯拉（Tesla）和國外車商，銷量大幅成長，也間接搶走了通用的市占率。

例如韓國現代汽車公布市占率已經連續兩年成長，去年一共賣出了73.8萬輛汽車，同期成長19%。研究公司Cox Aotomotive預估，馬自達（Mazda）、大眾汽車（Volkswagen）和BMW的銷量業績也高於平均水平。

通用汽車雖在傳統汽車上失利，但卻持續往電動車市場邁進，去年12月通用汽車表示，將與韓國鋼鐵、化學品製造商浦項綜合制鐵公司（POSCO）在北美投資建設一家新工廠，生產電池材料。

分析師告訴《華爾街日報》，汽車行業將再次垂直整合。這種策略是早期汽車的商業模式，當時汽車廠商大肆收購了供應鏈，如福特汽車一度擁有礦山和一家鋼鐵廠。

通用電動車業務主管Ken Morris日前說：「垂直整合將使我們以更低成本和更可持續的方式，更快完成這項工作。」他強調，收購更多電池供應鏈，將有效提升集團整體獲利，並期待通用在電動車市場有所斬獲。

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核稿編輯：翁世航