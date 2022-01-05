記我與《立場新聞》：2021年末，懷抱希望與黑暗共存

（編按：文章寫於2021年12月30日）

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

前天《立場新聞》的編輯問我：「聖誕之後復工未，想問問《東京教父》篇文可否轉載？」

昨天早上看到《立場》被拉人封閘，原來有些事早已是撰好粗製濫造的劇本。想來順理成章，唯因劇本太牽強庸俗，反而讓人難以置信。

《獨媒新聞》面臨結業，又近了一步。大家都預咗，只係事實當前，難免神傷。

想起馬奎斯《沒有人寫信給上校》，說到實行新聞審查以来，當地的報紙就只談外國，最好是兩地交換新聞來看，就知道對方發生什麼事了。翻閱報紙不是有什麼內容，而是要學懂讀出「空白」到底是什麼。到最後，空白才是真相。

相對其他媒體，《立場》於我特別親切，尤其是離開紙媒的年代漸久，網路媒體資訊成了我常汲取的平台。香港最大的網媒《立場新聞》，自然成為我幾乎每天上網時，不須刻意尋找，像空氣般自然會出現的名字。

很多人批評《立場》的投稿制度，有時會看到別人將投稿轉到LIHKG，大抵是些保守、親中的言論，然後戲稱為「垃場」、「中垃」等。

我倒特喜歡這種投稿，沒有任何門檻，老實講，只要有人願意投就會登。這是完全的「無大台」，群龍無首，本是吉兆，有如公民廣場似，只要有心站出來發聲，這個地方就提供一個機會，讓世人聽見。

這當然容納了許多非主流的，具批判力的意見。2018年時，我寫下一篇關於「文學放得開」的批評，似乎引起不少關注，因緣際會，受邀轉載至《立場新聞》，從此開啟了我定期在網媒刊登文藝評論之路。

我想，對許多文藝評論者來說，《立場》是難能可貴的文化平台，海納百川，再小眾的題材、興趣，諸如古典文學、藝評、劇評等，都有機會分享給數以十萬的香港人看見。香港當然還有許多平台，但能夠廣泛地面向大眾，百家爭鳴，只此一家而已。

不少德尼思化讀者跟我說：原來我一早就已經在《立場》看過你的文章！慶幸我曾在《立場》刊登過百篇的文稿，能夠和許多素未謀面的讀者神交，感謝欣賞，接受批評，皆是來之不易。感謝和我合作過的三位編輯，尤其是近年的那位，常在閱文後分享看法，鼓勵我繼續撰文，祝你事事平安。

何韻詩《當你仍在這裡》說：「把這暫時的絕望，變成日常生活的陪襯品，或裝飾品。接受它的存在，不去抗拒它，也不去刻意地逃避它。但不逃避，也盡量不能被它侵蝕，絕不能被黑暗淹沒。就讓它默默地存在著，與黑暗共存。」

昨天，編輯跟我說：「最後篇文出唔切添！」我想了想，回應道：「將來有緣再出。」我相信，將來一定會有緣，再刊登新的文稿。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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