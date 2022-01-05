「不希望變政黨對決」：朱立倫呼籲中二補選總動員催票、林昶佐罷免則尊重在地選擇

台中市第二選區立委補選、台北市中正萬華立委罷免都將在9日舉行，國民黨主席朱立倫今（5）日在國民黨中常會上表示，補選希望不要變成政黨對決，因為這是在地選舉；最後幾天請當地所有黨員與支持者，總動員打電話催票。至於林昶佐罷免案，尊重在地公民團體與國民黨籍市議員。

不過朱立倫所稱的「國民黨籍市議員」是否包括積極推動罷免林昶佐的中正萬華市議員鍾小平？鍾小平盼能透過此案「風光」回復國民黨籍，但黨中央似乎不打算投入太多，擔心罷免成為政黨對決。

朱立倫：所有選舉還是要回歸在地

國民黨今天下午舉行中常會，會中聚焦台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案，朱立倫在會中表示，所有的選舉還是要回歸在地，回歸實實在在，腳踏實地，為地方努力。

朱立倫表示，這次的台中立委補選是「在地對空降、服務對口水」的選舉，民進黨動員全國的力量，尤其特定媒體抹黑、造謠；國民黨只能用共同努力，希望最後正義的力量能夠戰勝邪惡。

朱立倫說，台中市立委補選希望不要變成政黨對決，因為這是在地選舉，要回歸在地服務精神。不要高調辦大型造勢，國民黨推出的是實實在在、服務地方的候選人，最後幾天請當地黨員與支持者，大家總動員打電話催票，透過在地關係，用腳踏實地、一步一腳印的方式拜票，「用最實在的陸軍，對抗民進黨最惡質的網軍」。

針對台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，朱立倫則說，國民黨不希望變成政黨對決，而是尊重在地公民團體與國民黨籍市議員，希望大家共同在9日出來投票，以在地的聲音，展現出在地的力量，反映民意。

今年10月台灣基進黨陳柏惟罷免案通過，當時藍營士氣大振，剛剛選上黨主席的朱立倫也在出席台灣光復節活動，被媒體問到林昶佐罷免案時表示，每位民代要面對的是選區選民，應謙卑、認真負責表達民意、關心民眾才是關鍵。一開口就搞「抗中保台」意識形態，這樣一定會被罷免。

12月18日公投過後，本該是藍營全力衝刺2場選舉的時間，不過在公投中並未達成「四個同意」目標的國民黨態度轉為保守，雖然仍有江啟臣等黨公職在台中陪立委補選候選人顏寬恒掃街拜票，但對於台北市的罷免案幾乎是冷處理，把主導權交給公民團體和市議員鍾小平，不見藍營大咖對此有積極表態作為。

藍營分裂？鍾小平：分進合擊

推動林昶佐罷免的無黨籍台北市議員鍾小平，今天早上與多名國民黨議員包括黃復興黨部主委季麟連、北市議員王欣儀、戴錫欽、徐巧芯、李傅中武同台，喊出罷免林昶佐；同時間議員應曉薇也正在青年公園另一端，和孫文學校校長張亞中一起宣傳罷免林昶佐的活動。

近幾個月致力於推動罷免的鍾小平日前曾表示，罷免林昶佐是要「帶伴手禮回娘家」，言下之意也就是希望能透過在這場罷免案立下戰功，回復國民黨籍；然而後續國民黨卻對此場罷免並不如台中補選投入，朱立倫又說出「尊重在地」，鍾小平至今未獲得黨中央投注太多資源協助此場選戰。

《自由時報》報導，今天早上受訪時，鍾小平被問到黨籍，聲稱自己已恢復國民黨籍、繳交600元黨費並收到收據，強調「我是黨員」。不過國民黨北市黨部隨即否認表示，鍾小平黨籍恢復一案仍在流程中。所以朱立倫所稱的「尊重在地聲音和國民黨籍市議員」是否包括鍾小平不得而知。

《蘋果日報》報導，至於國民黨團是否決議共同呼籲罷昶？王欣儀解釋，黨團沒有共識，議會現在審預算很忙，但身為在野黨，和人民站在一起本是天職。她接獲邀請前來聲援，民間團體和黨部有需要支援，都很樂意協助。應曉薇則表示，透過媒體才知道鍾小平昨臨時通知、今同樣在青年公園辦活動，但建議鍾，到市場掃街一定要選在人多的時間，10時已經太晚。

對於國民黨也被質疑內部分裂，鍾小平表示，「她辦的活動我不曉得」，但就是分進合擊。8日選前之夜是否會和應曉薇同台？鍾說，會邀請應曉薇、郭昭巖及吳志剛等，他們都是國民黨在萬華的重要資產。

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