拒打疫苗而成為「客場限定」的Kyrie Irving，可以幫助兵源短缺的籃網再進化嗎？

Kyrie Irving終於要回歸了，雖然目前只會在客場出賽，但即將要以「兼職」球員出賽，Irving能帶給目前籃網什麼樣的影響力，相信是許多球迷關注的方向。

根據報導，Irving想為沒有打疫苗而失去工作的人發聲而拒打疫苗，目前籃網主場所在地紐約就規定至少要打一劑疫苗才能夠出賽，除此之外有相關疫苗限制的還有紐約尼克以及金州勇士。

根據ESPN的名記者Adrian Wojnarowski報導，籃網因為許多球員觸發聯盟COVID-19的健康安全協議而造成兵源短缺，加上擔心王牌Kevin Durant因為大量出賽時間而有健康風險，因此宣布將讓Irving回到球隊，成為客場限定出賽。

紐約市在先前已經澄清運動賽事的疫苗規定並未限制Irving加入球隊練習，並可以在紐約以外的城市出賽。

目前兵源短缺的籃網不得不重新思索讓Irving成為客場限定出賽的球員，總教練Steve Nash也願意配合安排不同的陣容和戰術。

然而客場版的Irving能幫籃網再進化嗎？我們先來瞧瞧Irving能帶給籃網什麼樣的提升。

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增加出手空間和射程

上一季James Harden加入後，籃網大概也從未想過會需要擔心能否創造優質的出手選擇，他們更多在研究如何得分和防守該如何配置。但Irving因為個人原因缺賽，加上Harden本季的衰退讓球隊不得不需要去擔心進攻上的問題。

不過即便Harden未能有符合預期的表現，目前籃網在進攻端於Durant不在的狀態下還是能保持水平，根據Cleaning the Glass的數據，Durant不在時的陣容每100回合也能比對手多得3.1分。

然而如果Durant和Harden同時不在場上時，84分鐘的比賽多數是由Patty Mills來持球，根據NBA進階數據，每100回合僅能得到93.1分，效率值是-23.2。

少了生涯有三分命中率39%的Irving，以及11月腳踝受傷的射手Joe Harris （1月才有機會回歸），為了要補上籃網不足的投射能力，Mills意外成為先發戰力。

Harris和Irving不在的籃網，三分出手僅排在聯盟第23，同樣數據上季則排在第9，命中率也從上季的39%（第2）下滑到36（第10）。

Nash在後衛深度不足的情況下不得不啟用Cam Thomas，雖然表現還算稱職，但場均2.3次三分出手卻僅有24%的命中率，把這一半的機會給客場限定的Irving會是重要的戰力升級。

分擔Durant大量時間的重擔

Durant從阿基里斯腱傷勢復出後的第二個賽季扛下龐大的出賽時間，本季場均出賽37分鐘排在聯盟第4，也是繼2013-14賽季最高。不過當時他才25歲，但現在卻已經33歲。

雖然Durant有強調出賽時間不會是問題，而且渴望打得更多時間，但Nash也強調他之後會想辦法降低Durant的時間。「我不知道還能這樣靠他靠多久。」上週四Durant單場出賽39分鐘後Nash說道，「我覺得這不太對。」

「我知道他很享受比賽，但同時這樣不太安全，也不是長久之計，我們會思索各種方案來協助和分擔KD，幫助爭取更多的休息。」

當上一季Irving有上場時，Durant僅需要出賽33分鐘，儘管也是Durant也是因為當時有傷勢問題所以出賽時間不多，35場例行賽也有6次單場超過39分鐘，已經是本季感恩節之後的次數。

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Irving的影響力需要一段時間才能發酵

籃網現在面臨不少要角缺陣急需即戰力的窘境，包含Harden和Irving都還無法立即貢獻，根據Wojnarowski的報導，Irving至少還需要5天陰性的檢測才能回歸球隊和參與練習，加上還需要訓練時間來熟悉，因此幾乎是確定趕不上接下來的客場3連戰，包含在聖誕節對上湖人。

後籃網在1月15號前僅剩下兩場客場比賽，因此Irving在還未注射疫苗的情況下能貢獻的地方不多，在1月後半才有比較多客場比賽，14戰有11場客場比賽，到時會是Irving能發揮的主要時間。

當然Irving對籃網來說會是很詭異的存在，最初籃網相信沒有客場限定的Irving會是比較好的選擇，除非紐約市改變疫苗規範，否則Iriving都不能出賽。

儘管Irving不在，但籃網依舊打出21勝9負排在東區第1，和第2的公牛和騎士有2.5場勝差，如果Irving現在回歸能幫助籃網不用過度超頻Durant，這會是現階段可行的方案。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航