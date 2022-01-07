「跨性別免術換證」對社會的衝擊（上）：國外有男跨女進入女廁強暴學生，誰真正需要法律保障？

文：Jasmine（上班族）

自2021年9月底北高行以109年訴字275號判決，准許一名保有男性生殖器官的跨性別者，不進行變性手術即更換身分證性別為女性開始，到近期未經手術的男跨女吳宇萱免術換證案進入釋憲程序，免術換證制度對婦女安危與權益的衝擊也在社群網路引發討論。

隨著吳宇萱免術換證案進入釋憲，國外的self-id制度隨著跨權倡議團體的推動，似乎即將被引進台灣。此制度提倡一個人的法定性別，應由其性別認同決定，無需經任何醫療要求，例如性別重置手術、荷爾蒙治療、精神鑑定等，即可變更生理性別。

誰是跨性別者？

過去大眾所認知的跨性別者，是像利菁、劉薰愛或《丹麥女孩》，對自己原生生殖器官感到不安，尋求醫療手段的變性人（Transsexual）。然而實際上，依據國內外跨權倡議團體的主張，跨性別（Transgender）是個傘式術語（umbrella term），這個傘式術語沒有明確的邊界。

在傘式術語下，跨性別者包含扮裝者（Cross-dressing）、變裝皇后（Drag Queen），幻想變性性興奮者（Autogynephilia）、美洲原住民文化中的雙靈人（Two-spirit）等，皆可被不同論者歸入跨性別大傘底下。

這一方面凸顯了「跨性別者」根本無明確定義及共識，另一方面的問題是，假若這些不確定邊界的族群均為跨性別者，對於僅是因為興趣或性慾而穿上異性服飾，實際上沒有性別不安的族群，是否有必要使其能輕易換證取得女性身分，進一步合法大方地進入女性空間、與婦女取得同樣的法律保障？

或許有人會說，我們有精神科鑑定把關。然而，相關倡議團體的終極主張是「不手術、不吃藥（荷爾蒙藥物）、不精神鑑定」的自由換證，意即「性別認同」存在於內心。精神鑑定僅能診斷出「是否有性別不安」與「心理狀態可接受不可逆醫學處置」，並不能診斷出「心理性別是男是女」。

依據各方資料，性別不安的診斷視醫師而定，短則兩個月即可取得證明，且近年來取得相關證明標準有逐漸寬鬆的趨勢，台灣精神醫學會並已經發出聲明表示「不建議直接由精神科專科醫師開立診斷證明，即可變更性別」。

那麼，在不需手術，也無需精神鑑定等醫療判斷介入下，如何區別出誰是真正需要幫助的跨性別者，而誰又是打算利用制度漏洞佔便宜或侵犯女性的人？

寬鬆的性別變更制度，將導致生理男性得以輕易取得法定女性身分，並得以在進入單一性別空間後，以其法定女性身分主張合法使用，消滅單一性別空間。在外國，已有保有陰莖的生理男性進入女廁強暴女學生、甚至分發入女監並強暴女囚室友的事件。

誰是跨性別者？誰真正需要法律制度保障？攸關法律與社會制度的改革，跨性別者的定義不容含糊帶過。

免術換證將重新定義性別與社會制度？

台灣現行法律與社會制度，如性別工作平等法中的生理假、公職人員選罷法的婦女保障名額，均以「法律性別＝生理性別」設計，例如後者的婦女保障名額，是為了在立法時納入不同性別的觀點考量，例如生理用品是否免稅，生理性別很大程度影響對議題的思考方向。

此外，犯罪研究跟犯罪統計、運動賽事的分組亦受性別劃分影響，生理女性運動員如在國際賽事取得亮眼成績的郭婞淳、戴資穎、鄭怡靜、方莞靈等女性國手……靠辛苦訓練取得榮耀改善人生，然而無論歐美甚至台灣，皆已有男跨女之運動選手，以先天的身體優勢取得遠優於生理女性的成績，排擠年輕女性選手的未來。

社會制度方面也有針對女性所給予的銀行貸款、獎助學金等，而醫療現場問診、投藥、器官移植、急救等醫療處置時，醫生對於原生性別的掌握與否，也對患者的救治效果產生極大影響，免術換證所影響的絕對不只是身分證的一個欄位，而是對整個社會制度的變動。

不想當男性，就等於成為女性嗎（反之亦然）？如果對於男性生殖器官沒有不安，那麼想成為「女性」，是想成為怎樣的女性？實際上的女性有著各種不同面貌、性別氣質、興趣與個性，也有多數女性為自己的身材外貌焦慮所苦，除了共同的XX染色體以外，至多是在社會中被同樣以「女性」、「有女性性徵者」對待──無論她們願不願意。

筆者並非認為跨性別者的痛苦較為次要，只是跨性別者與生理女性成長過程中，面對的困境並不相同且無法比較，並不適合僅以「依據個人性別認同」重新分配身分證所定義之性別。

政府與立法者應謹慎以對，避免生理女性的權益被排擠

社會制度、社會性別與法定性別，在大多數時候都與生理性別密不可分。筆者以為，可以嘗試的方向是第三性制度，例如身分證登記第三性、設立性別中立空間等。在台灣社會多年來，鼓勵無論生理男女，都可以追求自己喜歡的性別氣質與性傾向，漸有成果的此刻，將一切多元性別強硬塞入以生理為基礎發展成的二元框架內，是不切實際的作法。

實際上，對生理器官沒有不安，但不想被傳統「男」「女」社會性別定義的人，筆者以為這正是性別教育中，打破性別刻板印象的目標：生理男性並不一定要短髮、陽剛、不能穿裙；生理女性也並不一定要長髮、化妝、柔弱，而是讓每個人在其生物性別外，可以展現自己想要的面貌。

現今跨運似有為追求個人自我認同，而拒絕正視先天生理差異的傾向。筆者認為指出生理差異與客觀造成的負面後果並不是歧視，在滿足當事人自我認同之餘，是否排擠另一族群權益、降低犯罪門檻、造成人身安全疑慮，甚至是否會在醫療現場造成負面影響，值得政府與立法者深思。