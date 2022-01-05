2022年桃園機場群聚確診者足跡查詢｜持續更新

台灣的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）雖然在2021年5月爆發一次，使得全國進入三級警戒，但在大家的努力之下，後來疫情趨緩，甚至清零。但在進入2022年的首週，就出現桃園機場群聚傳染本土案例，截至1月5日已經累計5人確診，其中兩例（案17230、案17240）確定為Omicron變種侏。

疫調人員也馬上調查並公布確診者過去幾日的活動足跡，《關鍵評論網》將公布的足跡資訊彙整成以下具搜尋功能的表格，方便大家查閱是否曾跟確診有重複足跡。

如果有在同樣日期時間，跟確診者出入同一個場合的人，請「自我健康監測」14天，如果在自我健康監測期間，出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺味覺異常等等疑似症狀，請撥打1922專線公報。並且儘速就醫，期間請戴上醫用口罩，而且不要搭乘大眾運輸工具。就醫時請主動告知足跡有重複、旅遊史、職業暴露，以及身邊其他人是否有類似症狀。

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核稿編輯：楊士範