中共壓制香港民主的三大法寶，台灣要從香港哀歌中看清什麼？

香港《眾新聞》宣布停止運作，這是繼香港《蘋果日報》及《立場新聞》之後，又一個港媒宣布下架，《眾新聞》停止營運的理由是「傳媒生存環境惡化」，一句「生存環境」道盡了對《港版國安法》威懾力的無奈。

新聞自由早已蕩然無存，多元榮景已不在，墮落成了一言堂的媒體環境，可以預想的是，三月底的特首選舉前，會有更多的「新傳媒」或「類傳媒」自我退場，避免遭到政治拘捕，香港社會都將瀰漫著高政治風險的氛圍，不會好轉只會更差，注定為香港吹起風聲鶴唳的哀歌。

中共壓制香港民主的三大法寶

香港這幾年的發展情勢確實讓國際社會感到擔憂，中國無不緊縮香港的自由空間，在有限的參政權上劃下「愛國者治港」的紅線，同時開始整頓香港內部的政治面貌。

中國壓制的手段層層面面，從抓捕異論者及民主派人士，到嚴禁社會遊行及抗爭活動，甚至肅清倡議自由的媒體，而那些應該是清高不凡的學術單位也無法倖免，元旦時爭相升起五星紅旗、傳唱著激昂的義勇軍進行曲，表現出對獨裁國家的歸屬感，誰還會記得那些大學曾在反送中運動時占據了多少驚心動魄的畫面，如今好不諷刺啊！

中共正在香港一一剝奪「敵人」（民主）的三大法寶——新聞、集會、言論自由，透過強勢的軍警力量壓制可能串出的民主火焰，武裝鬥爭透過法制對內進行政治追殺及司法濫訴，《立場新聞》多位前後任高層以「串謀發佈煽動刊物」理由拘捕，還有先前為數不少已被監禁的民主派人士，這些都了起了樣板作用。

在中共眼中，香港不存在民主黨派，只有專制的側翼及建制派，無形的黨建思想正強入各個社會環節，包括港府、親中團體、各級學校、媒體等都是「統戰」的合夥及共謀，做到位才能被賜與「愛國者」標籤，如果無法達標就等著被DQ、下架。沒了新聞自由、集會自由、言論自由的香港，還剩下什麼？

Photo Credit: 中央社

中共所期待的香港發展，就是只有生產工具的空殼，毋須政治意識、普世價值的靈魂，從一開始，鄧小平的「一國兩制」就只是形象上表徵意義，「一國」不能挑戰，「兩制」是指內地戶籍制的境外模式罷了。換句話說，中共判定香港的「一國兩制」已歪樓，香港社會走向了不可容忍的民主自由，甚至大逆不道的挑戰「一國」底線，而且還妄議中共政權及習近平，這根本是造反，加強在香港施行黨建、武裝斗爭及統戰，如今看來已是必然、更是宿命。

台灣要從香港哀歌中看清什麼

國家主席習近平的新年賀詞說得多好聽，「祖國一直牽掛着香港、澳門繁榮穩定」，言下之意，就是只有當個聽話的歸順者，才有平平安安的道路，否則一旦成了反動者，香港的行穩致遠根本不可能。

習近平內心的「穩」，其實是要告訴香港任何一個人，其中也包括了林鄭月娥，在他邁往延任的路上，香港只有「和衷共濟、共同努力」，這期間別誤判了情勢，「習穩」之後「林鄭就穩」，香港才會穩。習近平是多麼憂心香港的自由開放，同任何獨裁者的罩門一樣，所以他處心積慮，就是要超前部署，別讓香港成了習皇登基的絆腳石。

對照蔡英文總統新年談話中涉及香港議題的說法，一句「追求民主自由不是犯罪」，和習近平高下立判，不但表達了對香港情勢的關注，也提及台灣力挺香港的立場，並呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，顯然中共持續對香港的打壓，更凸顯了台灣民主自由的價值，以及讓台灣社會更看清「一國兩制」的假面。

可笑的是，國台辦還對外辯稱香港實踐「一國兩制」已成功，睜眼說瞎話的說法簡直讓人不敢恭維，這個獨裁政體已是說謊的慣犯，無視各國的批評與撻伐，自創的「全過程人民民主」卻成了國際笑話。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

持平而論，香港在1997年主權回歸中國，就已步上不確定的道路，與其歸咎中共不守承諾的作為，還不如就此看穿與獨裁政權打交道的風險，台灣除了同情香港的處境，也要從中理出對兩岸關係的客觀認識，中共對台的文攻武嚇、經貿統戰、溫情喊話等都只是手段，不能因而臣服或輕信。

讓人無奈的是，台灣內部還有一些人期待著和中國簽訂《和平協議》，這些人的主張除了沒有看清過去歷史的錯誤，更對當前香港的遭遇選擇噤聲不語，這樣明知不可為而為之並非魯莽，選擇與魔鬼交易的心態根本是邪惡至極。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航