年度代表字能反映國家氣氛，韓國選出2021年代表成語「貓鼠同處」是什麼意思？

又是一年新的開始，不知道各位讀者去年（2021）過了怎麼樣的一個金牛年？不知是否在工作、課業、家庭或健康上，都有不錯的成果與發展呢？但不論去年風風雨雨是喜是悲，在此開春第一篇專欄，筆者慶德誠心祝福大家新的一年，有新的鴻圖與大展，順心平安地度過新虎年。

而免不了俗地，每到了舊年年底、新年年初，亞洲三國台日韓紛紛選出代表去年的代表漢字。

我們先從台灣於2021年所選出的漢字看起，據聯合報所選出的「台灣2021代表字」，其中候選字36字內，以「宅」字（共獲得8402票，只贏第二名的「缺」字200多票而已）拔得頭籌。

就我看來，此字乃緊接前（2020）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響全球疫情的代表「疫」字而來，今年「宅」字之所以會被眾多國民票選為第一名，讓人不禁回想起，雖然前年新冠肺炎疫情波及全球，但在台灣國民與政府齊心抗疫下，台灣可謂是全球防疫優等生。

然而，去年５月中旬，台灣國內爆發大規模本土案例（諸如萬華、機場等），也讓國內疫情急速升溫，導致今年許多國民「宅」在家裡的時間變長，私想這也是「宅」字，躍升為2021年代表字之首的原因。

但值得觀察的是，台灣國內票選前十名的2021年度代表漢字，除了第一名的宅字之外，緊接著為「缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉」等，皆足見疫情為台灣民眾首重要務，諸如「缺」、「慌」、「苗」、「盼」與「望」等字，讓人回顧到去年國內疫苗慌之窘境，與國際友邦疫苗之援助，冷暖在心。而我們在新的一年，不僅僅希望國內，甚至全球的疫情都能受到一定的控制，好結束這場已經困住人類，改變社會現況近兩年的世紀大疫。

接著，我們轉向日本。

日本於去年12月13日就於傳統古都京都的清水寺，揭示了2021年代表漢字為「金」字（獲1萬422票），究其眾多專家言論，之所以會選出「金」字原因，在於2021年為全球疫情困苦之一年，但日本當國勇於險峻疫情之中，跌破不少人的眼鏡，舉辦了東京奧運，提供給全球準備五年之久的優秀運動選手一個競賽舞台，實屬不容易。

日本選手憑藉著主場優勢，於東京奧運競技場上，榮獲27面金牌，大振國心，故此字也躍升為日本2021年代表漢字魁首，但也有人從疫情角度指出，「金」字並非僅僅代表日本當國於東京奧運的金牌成績，反倒從國內疫情出發，提醒日本國民國內疫情現況仍持續嚴峻，且去年有不少小老百姓因疫情，蒙受了一定的「金」錢損失。

然則，我們若把排名後方的幾個漢字一起來看（依序為「輪、樂、變、新、翔、希、耐、家、病」等字），諸如第二名的所代表的「五輪奧運」，所帶給日本國民的歡「樂」氣氛，乃至台灣國內運動迷也琅琅上口，日本人引以為傲，於去年在大聯盟打出優秀成績的投手大谷、打者翔平的「二刀流」大谷翔平的成績，足見去年體育盛事，或多或少影響日本當國選出的2021年漢字之傾向。

這也就讓日本10個代表性的漢字，有將近7、8個漢字都呈現正面意向，與台灣民眾關心的疫情發展，進而心盼所選出的漢字，呈展出不同面貌。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

最後，韓國每年所選出來的代表性「漢字成語」，2020年韓國所選出的是「我是他非」，2021年同樣是根據當地權威的〈教授新聞〉，所選出的漢字成語為「貓鼠同處」（묘서동처，共計514票，29.2％）。

就懂中文的朋友來說，此漢字成語並不難解，因為貓與鼠本是天敵，竟然也成為「同處」的室友，倒也是是奇觀，而我們從此，易於聯想到相近的成語，多為「貓鼠同乳」一詞。貓鼠同乳為負面詞語，且多用在官場上，諸如出處的《舊唐書》內，就把此詞用來描繪上樑不正下樑歪，官官相護，包庇下屬幹壞事之場景。

而「貓鼠同處」意涵也近我們熟悉的「貓鼠同乳」一詞。據當地韓媒報導，此字為出身嶺南大學（영남대학교）哲學系崔在穆（최재목）所推薦之漢字成語，用來反諷去年政壇上執政者知法玩法，導致國內民眾極度不信任國內法治制度，進而此詞榮獲去年代表性漢字成語，而我們從此漢字成語，也見韓國百姓內對於國內法治之不安。（註）

同時，我們常說風行草偃，會有這樣的漢字成語誕生，多與上位者有關，放大而言，從文在寅政權（2017）開始，呈現出來的漢字成語，也明顯多與國內政治氛圍相關，諸如2017年文在寅剛總統當選，讓國民寄予厚望的「破邪顯正」，2018年與北韓交涉的「任重道遠」，乃至2019年的「共命之鳥」，再至2020年的「我是他非」等，更別提朴槿惠為政那幾年的「倒行逆施」（2013）、「指鹿為馬」（2014）、「昏庸無道」（2015）等不堪，寓含政治意涵的代表性漢字成語了。

回到韓國去年所選出的的「貓鼠同處」，無疑地讓人嗅到，也漸漸為今年3月韓國即將舉行總統選舉揭開了序幕。

每年我們藉由各個國家所選出的代表性漢字，除了間接推敲當地國民去年最為關注之國內外大小事外，也可從此小小的漢字內，見到當國去年一整年的發展與氣氛，乃至眾人對未來一年的期望。在此，當我們送走了牛年，迎來新的虎年，這些漢字也算是為過往的時代，做了一個小小註解。

註：緊接在「貓鼠同處」的韓國代表性漢字成語，依序為「人困馬乏」（371票，21.1％）、「泥田闘狗」、「刻舟求劍」、「百尺竿頭」、「孺子入井」等，多以不滿去年國內表現、政治意涵的負面詞居多。