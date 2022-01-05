2022/01/05,
財經

富邦元宇宙(00903)ETF 1月7日震撼登場

富邦元宇宙(00903)ETF 1月7日震撼登場

我們想讓你知道的是

元宇宙不只是遊戲，在臉書、微軟等科技巨頭進入後，目前已知的發展焦點都在社群、遠距會議等，而健身與其他商務活動也在進行開發中，投資人不可忽視這股未來風潮的投資商機。

在2021歐美聖誕假期間、Omicron確診病例扶搖直上的同時，美國消費者忙著採購的聖誕禮物中，最夯的就是虛擬實境(VR)的娛樂程式。本周五(1/7)震撼登場的富邦元宇宙(00903)ETF，就是看準元宇宙的投資新商機，元宇宙不只是遊戲，在臉書、微軟等科技巨頭進入後，目前已知的發展焦點都在社群、遠距會議等，而健身與其他商務活動也在進行開發中，投資人不可忽視這股未來風潮的投資商機。

富邦元宇宙(00903)ETF擬任經理人王辰方表示，臉書母公司Meta旗下虛擬實境(VR)產品Oculus在耶誕期間的相關程式不僅打進美國前10大熱門App行列，從蘋果 App Store上相關產品程式的排名也看出，Oculus在年末消費季表現穩定，在多數過耶誕新年的國家中幾乎都是排名前5的娛樂程式，並搶進全美前10名，且Oculus在聖誕節當天更是擊敗長期霸榜的TikTok、YouTube、Snapchat 和 Instagram等，成為全美最熱門的程式。

王辰方進一步指出，目前元宇宙還處於初步發展的階段，目前最大應用主要圍繞在遊戲產業，但在可預見的未來，社交活動將佔主導地位，此外，隨著居家健身的興起，未來健身也將可能從看著電視或跟著手機做，再進化到VR健身體驗，商務方面，經過疫情的洗禮，遠距辦公已成為新常態，未來如何更順暢的簡報與交流，將是市場突破和成長的關鍵之一。

不論是在耶誕期間消費者對於Oculus程式的熱購，以及Meta或Roblox在遊戲世界與商務需要上的替身創作與互動，其相關虛擬實境技術的開拓與進展，因為疫情阻隔你我而架起藩籬的同時，這些技術的發展，也正在進行一場攻克此一圍牆的寧靜革命。儘管目前這些相關計畫的通用技術標準尚未敲定，但在即將到來的2022年，預計將會有越來越多元宇宙相關的商業應用正枕戈待旦準備出發上路。

此外，王辰方認為，雖然目前大家對於元宇宙的終端應用相對陌生，但虛擬實境實務上的應用已相當普遍，如近年因疫情因素，工廠設備的技術人員無法像過去來往各個國家，無法即時處理並維護客戶方的硬體設備，透過虛擬實境應用，技術人員可遠端且以更易理解的方式指導客戶自行維修等；此外，透過虛擬實境應用，醫學院的學生也可以在無風險的環境中，模擬開刀和解剖流程，可有效提升醫學院學生的教學品質和實務臨床經驗。虛擬實境和擴增實境的市場潛在成長性也相當可觀，據PwC資料顯示，預估到2030年AR/VR對全球GDP貢獻可達1.5兆美元，2021年至2030年的年複合成長率高達30%。藉由富邦元宇宙(00903)ETF，投資人更可直接提前部署元宇宙大商機。


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