給年輕人一個留下的理由：三峽返鄉青年如何創生，重新點燃地方活力？

文：叫車吧

在三峽有這麼一群熱愛故鄉的返鄉青年，在老街旁經營起改建百年老屋的藝文餐飲空間「甘樂食堂」、純天然無添加的國產豆製品店「禾乃川國產豆製所」、課後陪伴學堂「小草書屋∞青草職能學苑」，串連工藝匠人、社區夥伴的「合習聚落」，只為重新點燃鄉鎮的地方活力，將傳承變作永續循環的動力。

走進印象中的三峽，沿著熱鬧的老街品聞金牛角香，瀏覽古色古香的三峽祖師廟，這裏蘊藏豐厚的歷史人文與工藝文化。深度旅遊是了解當地的最佳方式，才能感受城鄉裡人與人之間不同層次的溫度，叫車吧將帶領你一同認識三峽老街的地方創生之美。

深信唯有教育，才有地方創生

「地方創生」是什麼？這個源自日本的詞彙，其首要目標並不是GDP的成長，而是解決人口及城鄉發展不均衡的問題。

2006年甘樂文創執行長林峻丞先生，返鄉回到三峽，發現有許多孩子正面臨隔代教養、單親家庭等問題，於是成立了「絲瓜小隊」每週一天的成長陪伴計劃，帶著孩子們在校園裡開墾農地、種植絲瓜、賣絲瓜布，並開始用教育集結文創、工藝、公益與社區，開展令人感動的三峽地方創生故事。

「謝謝阿姨辛苦做飯，謝謝老師，謝謝志工，謝謝爸爸媽媽。我會好好學習、我會快樂成長、我很幸福，開動。」伴隨孩子們餐前朗朗的謝飯詞流露出的幸福感。



小草書屋。Photo Credit: 叫車吧

2015年「小草書屋∞靑草職能學苑」的成立，提供國小學童（小草）及國、高中青少年（青草）課後陪伴及職能培育計畫。有老師、社工和志工們陪伴孩子唸書、指導課業、談心，陪伴孩子用自己的腳步面對學習問題，完成學校作業；為提升「孩子的學習動機」，老師們努力將學科知識活潑化、生活化，讓孩子喜歡學習！

從生活到家庭；從課業到就業，幫助地方孩子在故鄉找到歸屬感、建立故鄉認同，培養在地學子從小養成「留鄉」的能力。同時串連木雕、皮革、金工等職人駐點，提供靑草職能學苑的孩子有更多元專業的實作課程，讓在地傳統工藝有創新、傳承的可能，期許他們長大後，能把這份愛繼續傳承下去。

三峽工藝＆產業的共好實踐基地「合習聚落」

合習（學習）聚落 是甘樂文創在三峽經營的工藝＆產業實踐基地，這個充滿地方特色的學習基地，傳遞了「共同學習」的核心精神，串連社區資源，讓工藝職人、良食店舖、社區學校和企業夥伴彼此合作，集合了「以木雕刻工坊」、「玩皮小孩皮革工坊」、「三藝金工」、「鳴之花宇」、「禾乃川釀酵坊」、「禾乃川國產豆製所」等職人店舖。

甘樂文創的營運管理將學習成果商品化，以賺取支持系統運作所需的成本，再將額外盈餘回饋公益。用這顆耕耘地方的心，讓「甘樂文創」成為三峽地方創生的品牌，並造就了友善循環的經濟模式。

禾乃川國產豆製所

2015年禾乃川國產豆製所成立，選用台灣國產黃豆，秉持著簡單純淨的原則製作豆製品，是禾乃川支持台灣農業的核心價值理念。國產黃豆的成本遠高於進口黃豆，但使用國產黃豆不僅提升豆製品的品質，還能守護台灣農業的永續發展，減少進口在運送過程中的碳排放。

禾乃川國產豆製所同時也是一間社區弱勢就業育成中心，提供社區二度就業的家長與青少年技術訓練、學習銷售與工作就業的機會，解決弱勢家庭生計和失學青少年就業問題，打造社區共好循環。

每碗豆腐冰都會附上一杯自製的無糖黑豆茶，裡頭帶有甘草，喝起來會回甘，別於以往喝過濃濃豆味的黑豆茶。碧螺春豆腐磨成一塊圓形可愛的樣子，再撒上碧螺春茶粉吃起來淡淡茶香，搭配蜜黃豆和蜜黑豆的絕佳風味。

禾乃川國產豆製所的豆漿、豆腐標榜堅持不添加化學消泡劑，煮漿全程以手工撈除皂素，並使用4道淨水系統過濾水熬煮，保證不含防腐劑及任何化學添加物。



Photo Credit: 叫車吧

禾乃川釀酵坊

秉持著媽媽愛護孩子的心，擔心吃下的每一口食物是否安全？ 禾乃川釀酵坊選用臺灣在地小農栽種，且透明可溯源的大豆、日本300多年味噌老店的優良菌種，再以花蓮白米培養成禾乃川專屬的米麴，以古法釀酵製作出味噌、鹽麴、味醂、甘酒等天然釀酵物，每一個環節都有著做給家人吃的堅持，提供給大家最天然安心的美味豆製品。

以木雕刻工坊

黃希宸師傅師承修建祖師廟的木雕師傅之一的洪耀輝老師，在合習聚落裡成立以木雕刻工坊，投入台灣木雕工藝發展，也培育社區裡的青少年學習傳統木雕。觀覽師傅的技藝傳承、摸索傳統工藝的真實樣貌、延續三峽傳統工藝文化。

伴隨撲鼻而來的木頭香氣掩蓋了全身，暖色調的氛圍溫暖又沉靜，木紋的深淺刻畫著傳統工藝的美。親手製作一個木件，成為旅行中最難忘獨特的紀念品。



Photo Credit: 叫車吧

本文經叫車吧授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航