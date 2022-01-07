展望2022年的美中相爭：從「國際規則」到「產業科技」的全面競逐

文：吳敏之（政治工作者）

「疫情傷害美國及歐盟的軟實力和自信心，但疫情過後，世界應對北京的野心，會比疫情前更不友善，因為疫情揭露了中國醜惡的臉孔。」 ——伊凡．克雷斯戴（Ivan Krastev）

疫情肆虐一年餘，新冠肺炎對全球造成深遠的影響，全球化倒退，疫情民族主義加深國家與種族之間的對立與衝突，產業鏈移動、重組，經濟復甦重心轉移到亞洲，美國的領導力削弱，中國影響力上升、挾其專制挑戰民主，以美中為主導的兩個體系、多層次與多型態的新冷戰已然展開。不只美中關係回不去，世界也已經回不去。

全球化倒退，民族主義高漲，美中實力消長

疫情促使各國將重大戰略物資產線留在本國或區域內，包括醫療防護用品、藥物、驅動世界的晶片以及5G技術。加上嚴格的邊境管控與檢疫措施，資源的流動受阻，迫使供應鏈模式改變，傾向更在地化，區域化，也更加多元化。事實上，在疫情之前，因應美中貿易戰與科技戰，供應鏈調整已開始進行，而疫情讓國家拿回以往掌握在跨國企業的主導權，調整速度將更快。

因邊境人流管控、封鎖與隔離的壓力、及追究病毒起源等因素，產生「疫情民族主義」，各國民族主義與本土民粹主義抬頭，許多國家向中國求償，攻擊亞裔人士事件持續增加；相同的，中國也以高漲的民族主義與攻擊性的戰狼外交，回應外界的質疑與批判。這個敵意螺旋不僅危及亞裔族群的安全，也持續加深世界對中國的負面觀感。

川普時期奉行「美國優先」單邊主義，從國際組織中退卻，讓中國趁隙取而代之，掌握能夠改變遊戲規則的位置。而對疫情處理的不力，也重挫美國的領導力。北京運用專制的優勢，為抗疫成就宣傳「制度優勢」，並對比西方國家——民主制度——抗疫成效的相形見絀。

儘管學者認為，疫情處理的優劣，依靠的是政府治理能力與官僚經驗的優勢，與「制度」或「政體」並無必然相關性。但多國智庫估計，疫情使中美經濟復甦反差明顯，讓中國超越美國成為世界第一大經濟體的時間提前2-4年（從2032拉近到2028年），引發各界高度重視。

其實，中國的人口是美國的四倍，長達廿年的經濟高速增長，總體經濟規模超越美國不是何時的問題，而是趕超的過程，及超越後對國際結構造成何種衝擊的問題。

拜登的美國夢：強大、韌性、創新型經濟體

拜登上台後拋出幾項經濟政策包括：

科技戰持續。持續對中技術禁令，4月初新增一批實體清單，將7家超級電腦企業與組織列入黑名單。 產業鏈「去中化」。對內分階段盤點涉及競爭優勢與國家安全的關鍵產業供應鏈問題並提出解決方案。優先盤點半導體晶片與先進封裝、電池、稀土和藥品等4項供應鏈；1年內完成6大產業領域的檢視與改善對策。期望與盟友合作打造供應鏈，擺脫對中國的依賴。 投入基建計畫創造就業、強化科研能量。在3月底公布規模2兆美元的基建計畫，目標是創造「世界上最強大，最具韌性的創新型經濟體」。

拜登說：「這就是美國與中國、世界其他地區之間的競爭。基本問題是：民主國家還能為他們的人民創造福祉嗎？」將內政與振興經濟與「民主與專制」之爭掛鉤，是因為民氣可用，美國民意與政治氣氛都支持對中強硬，國際社會持續反中也符合此趨勢。

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據美國民調機構皮尤研究中心今年3月4日民調顯示，89%美國人認為中國是競爭對手或敵手，而非伙伴； 70%認為，即使會傷害雙方經濟關係，美國仍須要求中國改善人權狀況；近50％認為制約中國的影響力應是美國的頭號外交政策目標。此趨勢與同期蓋洛普（Gallup）民調相符，後者顯示，美國人對中國的好感度降至歷史新低的20%，甚至低於1989年天安門事件後的34%。

「習近平非常直白，骨子裡沒有一丁點民主。他非常聰明，跟普丁一樣，認為在日益複雜的世界中，專制是大勢所趨，民主無法運作。」拜登在上任後首次記者會上做出上述形容。他要證明，美國民主及其民主資本主義模式仍然有效，它優於習近平所強調的中國式的制度。「這是民主與專制的較量」。

新冷戰是價值與制度（民主 vs. 專制）的競爭，跟冷戰最大的不同是，行為者都是全球化資本主義的一環，在高度互賴下進行的競爭與對抗是遍及各領域、也沒有國界的區隔，美中脫鉤、形成兩個市場，兩套標準，兩種制度。

「國際規則」：是你的規則，還是我的規則？

美國務卿布林肯上任後在幾次受訪中表示，美國及盟邦、夥伴都和中國有著既競爭、合作又對抗的關係，「這無關圍堵或壓制中國，而是維護基於規則的國際體系。」當北京侵犯人權、違反世界人權宣言等國際承諾時，美國與盟邦必須團結一致發聲、行動，支持「基於規則的秩序」。

布林肯表示，美國應充分利用聯盟優勢來參與國際規則的制定。當美國退縮、放棄自己的責任，不參與編寫、制定國際規則時，中國就會填補並取代美國，使美國處於軟弱而非強勢的位置。

當布林肯在美中2+2對話上批評中國的許多作為「每一項都威脅到維護全球穩定的基於規則的秩序」，楊潔篪長篇大論抨擊美式民主並激動回嗆「美國沒有資格從實力地位出發對中國對話」，背後的潛台詞是「你口口聲聲說『規則』，是依你的規則，還是我的規則？」答案當然是「中國人不吃這一套！」

中國的「意圖」究竟為何，一直令國際社會捉摸不定。北京一慣說法是，堅定不移的和平發展，永遠不稱霸、不搞擴張，但書是：「主權、安全、發展利益」是核心利益、不容挑戰。

「不稱霸」、「和平發展」溫情且無害。但前新加坡總理李光耀反問：「如果你不準備稱霸，為什麼老強調自己不稱霸？」。李光耀認為，當中國更加強大，認為世界更應尊敬他們。他們強調自己不是霸權，絕不稱霸。但是當我們做了一些他們不喜歡的事情時，他們就說「你讓13億人民不高興」，他們要你清楚自己的位置在哪裏。「北京要求尊敬，要求服從」。這番對中國思維與路數的詮釋非常到位。

中國夢：經濟力與軍力為後盾，以我為主的國際秩序

中國的「發展」意指「富民強國」，國家富足、軍力強盛、不受外力干預（不受欺侮），區域國家都承認並順服於中國的至尊地位（學術的說法是「朝貢體制」[註]）。「中國夢」的內涵，是建構以經濟力與軍事力量做後盾，「以我為主」的東亞乃至於世界秩序。