中國近年蠶食鯨吞聯合國附屬機構，未來是否將直接改寫「民主」的定義？

由於中華民國台灣特殊的國際處境，自1971年聯合國大會通過第2758號決議以來，我們無法正式參與聯合國及相關專門機構，自然也無須向聯合國繳納所謂「會費」。

然而，像聯合國如此龐大的機構，勢必需要龐大的經費及預算來支持底下的各項計畫與人事開支。聯合國當前最主要的兩項經費來源，分別是「經常費」（即會員國會費）及「維和經費」，每3年由聯合國大會表決議定各會員國需要分擔的比例（2022－2024年的分攤比率已於12月23日獲聯大通過）。

鑒於分攤比率的計算是以一國的「國民所得毛額」（GNI）為基礎，再輔以債務負擔、貧富差距、最低分擔額等條件進行權衡，因此各國繳納會費分攤比率的變動，某種程度就反映了國家實力及國際地位的消長。

近年來中國的經濟成長自然為其帶來更高額的分攤比，也使得聯合國對中國在財務上的依賴持續增加；另一方面，中國也持續以爭取聯合國專門機構領導職位，以及重新定義「聯合國憲章」核心精神等手段，不斷擴張其在聯合國體系內的影響力。而高喊重返多邊主義的美國拜登（Joe Biden）政府，又將如何回應？

中國自2019年成為聯合國第二大貢獻國，本期會費增幅傲視所有會員國

美國作為GNI占全球四分之一的大國，自1974年聯合國決議，將最高分攤限額設定為整體預算的25％以來，美國便一直是聯合國最大的「金主」，最高分攤限額雖於2000年調降為22％直至今日，但始終只有美國能一家獨走。

然而，第二大貢獻國卻時常因為國際局勢的更迭而有所改變，從二戰結束後的英國、1970年代以後的日本，而到了2019－2021年期，中國已正式超越日本，成為聯合國第二大的經常費貢獻國，本年更一舉增加至15.254％，維和經費則是早在2016－2018年就只僅次於美國。

有經濟學者預估，中國的經濟實力將於2028年超越美國 ，屆時中國不僅將因為成為聯合國主要的預算來源國而影響力大增，它將能更有彈性地在聯合國場域內，進行人事上的安插與佈局，同時拉攏更多開發中國家的支持。

中國持續擴大影響力的手段：爭奪專門機構領導職位、重新定義「民主、人權、永續發展」

事實上，中國在聯合國體系內系統性擴大自身的影響力並非未來式，而是現在進行式。

除了在財務上對聯合國的重要性日益提高外，中國近年來積極佈局聯合國專門機構的高階人事。聯合國轄下共有15個專門機構，這些組織負責為特定專業議題制定國際規範與標準，某些機構的領導職位，甚至可以決定是否邀請特定國家或利益攸關方（stakeholder）出席相關會議活動，因此對台灣而言更是有直接的影響。

直至2020年，中國一度取得其中4個的領導職位，分別為國際電信聯盟（ITU）、國際民航組織（ICAO）、聯合國糧農組織（FAO），以及聯合國工業發展組織（UNIDO），去（2021）年也仍握有ITU及FAO。

相較美、英、日、德等民主國家僅各主導一個專門機構，更不消說主管聯合國發展事務的「經濟及社會事務部」（DESA）副秘書長一職，自2007年就是由中國籍外交人員所把持，多年來持續將中國影響力或符合中方利益的文字，帶入聯合國底下各項發展計畫，當由美國所領導的民主陣營回過神來，處境已相當艱難。

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另一項中國近年來非常投入、也相當擅長的手段，就是賦予「民主」、「人權」、「永續發展」新定義，這些理應是「聯合國憲章」核心精神的概念，經過中國以符合其自身利益的方式重塑後，反而成為中國用來反駁西方先進國家、拉攏開發中國家的有利論述。

以人權為例，習近平在2017年喊出要建構「人類命運共同體」，強調每個國家都有權以自己的方式發展，即所謂「發展權」。往後幾年，「人類命運共同體」、「發展權」等字眼，在中國官方積極推動及開發中國家推波助瀾下，開始陸續出現在聯合國人權理事會的報告和決議中。

換言之，發展權已被納入聯合國人權理事會所謂的「世界人權」，中國更強調「發展權是首要基本人權」，但說穿了，發展權是對「國家」的權利，與聯合國九大核心人權公約原先想要保護的結構弱勢毫無關聯，但這樣的論調在當前70％的國家為開發中國家的結構下，仍然獲得大量支持。

此外，習近平在2021年第76屆聯合國大會演講中首度提出「全球發展倡議」，承諾提供大量資金協助開發中國家疫後復甦與經濟發展，但重點來了，這個倡議冠冕堂皇的終極目標是「共同落實聯合國2030年永續發展議程」，也就是說中國不僅以發展權的概念稀釋世人對於「人權」的認知，現在更利用聯合國的永續發展目標為自己的政治議程設定背書，持續透過概念抽換，扭曲二戰後由美國領導樹立的憲章精神與國際規範，藉以擴增自己的話語權。

至於下一個可能在聯合國的決議或官方文件中「被偷渡」的概念會是什麼呢？相信大家都還記得，去年12月9日至10日拜登政府舉辦首次「民主峰會」，中國官方在得知自己未受邀後，連續發布「中國的民主」白皮書、「美國民主情況」兩份文件予以回擊，不僅批評美國民主制度「不具普遍性」且存在「結構性缺陷」，更指控美國頻頻打著民主的旗號肆意干涉他國內政、發動對外戰爭，並強調民主的「多樣性」。

美中的「民主論述之爭」，是否會如同「人權」一般在聯合國相關機構內上演，值得我們持續觀察。

拜登政府的反制