「中華民國美學」到底是什麼？這個缺乏詞源的用語，像是基因般烙印在台灣人的腦海中

文：吳軍

此篇文章的部分觀點，承自我的碩士論文《中華民國美學 — 以國民大會為例》。[1]關於「中華民國美學」的多數內容已在論文中詳細闡述，就不花太多篇幅討論，這邊只會提到關於其研究的大致概念。

首先，中華民國美學到底為何？我們能似乎難以從文獻史料中，尋找到具體來源。這個名詞彷彿是憑空出現在新聞媒體、社群網站，還有關於許多與台灣美學相關的討論上。

有趣的地方在於，這個缺乏詞源的用語，卻像是基因般烙印在台灣人的腦海中，我們似乎都能勾勒出「中華民國美學」大致輪廓。如果仔細觀察會發現，「中華民國美學」似乎正在不停被擴寫中，超出其字面意義，漸漸成為與台灣美學對立的反義詞。

透過論文研究得知，「中華民國美學」或許有多條迥然不同的路徑可循，並非只有單一意涵。

首先，我們能確定的部分是「中華民國美學」與中國認為已經成為歷史的「民國美學」風格雖然有關係，但實際連結卻不強烈。將「民國美學」套用在影視產業的話，可能呈現出來的是民國初年上海灘繁榮的景色，或者是抽著洋菸、穿著新式旗袍的女郎。而「中華民國美學」所指涉的風格，可能不是西洋與東洋交融後的混合體。

「中華民國美學」的歷史脈絡討論中，若用國民政府來台前的視角，以台灣地區為主體來看。在接收台初期重要的政策之一[2]，就是「去日化」與「再中國化」，政府進行大規模的神社拆除，並改為孔廟、忠烈祠。或是置換路名，變成中國省份與三民主義用語。企圖在殖民統治結束後，喚回國族意識，讓台灣與中國接軌。

但如果以中國地區為主體來看時，就能發現「中華民國美學」或許有著更早的起源。就是國民政府在1927年定都南京後，所展開的《首都計畫》[3]，試圖以中國宮殿式建築風格作為藍本，推動的一系列政府機關建設。在現今成為被中國政府登記在案的民國時期建築群。

依據上面這個溯源結果，讓我們從國民政府遷台之後開始談起。

在戰敗之後，國民政府更急於確立統治的正當性，台灣一躍成為復興堡壘。最明顯的案例，存在於建築風格中，能看到國民政府延續南京以來的中國宮殿式風格，一脈相承，呼應中華道統。像是：南海學園、國立故宮博物院、中正紀念堂、圓山飯店等大型建築拔地而起，地位凌駕於既存台灣的閩式建築。

或許「中華民國美學」其中一個走向，是透過權力建設出來的一種美學樣態，囊括了由民族意識、政治權力與當權者好惡，所凝聚成的美學觀點。並非只有大眾所認為的反美學的批判。

當我們理解「中華民國美學」可能蘊含的不同概念後，如果回到當代藝術中，是否有類似形式的創作者？我想先提出兩件作品進行討論，分別是去年於北美館展覽的〈哀敦砥悌〉與〈在冷戰裡生火〉。

梅丁衍的作品〈哀敦砥悌〉【圖1】，從1994年發表以來，到去年《秘密南方》 展覽之間，已經展出多次，而且產出了大量評論。這件作品經過近26年後重新展出，仍舊能挑動台灣政治的敏感神經。[4]

然而，我想討論的不是台灣外交關係，或是身分認同焦慮問題，而是梅丁衍選用的物件作為國與國間的連結，背後所代表的「中華民國美學」邏輯。

隨著很多歷史資料被整理、發掘，揭示了黨國維穩的手法。經過蔣介石日記就能發現，其實國民政府撤退之初就知道難以回歸，重要的是要先安內攘外，尤其對於跟隨而來高階官員更是如此。因此製造出他們還享有特殊待遇的幻境，變得十分重要。

像是光復大陸設計研究委員會[5]、革命實踐研究院[6]、國民大會[7]等，這些機構製造出大量周邊物件，分發給委員、學員、代表們，試圖彌補失去大半中華疆域的空虛情感。

〈哀敦砥悌〉中那些模仿禮物的物件，實質上象徵的都是某種情感缺失狀態，透過交換和當權者達成妥協。如社下學家牟斯在《禮物：舊社會中交換的形式與功能》中所述，禮物交換為非經濟性的行為，其目的更可能是維持有利可圖的聯盟關係。[8]

Photo Credit: 林易萱攝影 【圖1】梅丁衍，〈哀敦砥悌〉，2020

由秦政德、李佳泓、林傳凱、陳怡君四人共構的作品〈在冷戰裡生火〉【圖2】則直接從符號的象徵意義切入。就像除了上面談到的建築之外，在許多官方物件上，我們也能看到許多「中華民國美學」的體現，像是郵票、愛國獎券、鈔票、徽章、證書，還有廣告等，也都彰顯出政府的美學風格。除本身就有的功能性外，也能當作政令、思想宣導工具。

而物件上還發現許多圖案樣式重複出現，例如：雙十、國旗、國徽、黨徽、紅藍色等，轉化為帶有政治意涵圖案。這件雙年展作品處理了士林與北投區複雜的空間政治關係，這個地區除了是冷戰時期，美軍和外國軍事顧問團駐紮地外，其中陽明山地區更被打造成為行政與軍事中心。

中國發生文化大革命之後，中山樓甚至成為中華文化復興運動[9]的基地，儼然成為對反共的司令台。梅花則是作品中的重要元素，不停在各個物件上穿針引線，構築成帶有民族意識的符號。

從作品中，我們看到「中華民國美學」的另一層意義，是以國家的層級來塑造對於中華文化認同的價值觀。它已經巧妙地融入台灣自身的文化，甚至日常中，我們卻難察覺。

Photo Credit: 李佳泓拍攝 秦政德＋李佳泓＋林傳凱＋陳怡君，《在冷戰裡生火》，2020

回到非官方的展示上，有什麼可能也是「中華民國美學」？像是眷村、公園紅漆柱涼亭、中式餐館、家中山水畫等，都有可能是受到其影響。這些似乎都能作為官方美學意識的投射，可以將其視為著力點，繼續向下挖掘。