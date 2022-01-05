抨擊政府打炒房，北市14建商提6大問：新法限制民眾交易權利，有違憲疑慮

為了遏止房價持續高漲，政府近日提出打炒房政策，今（５）日，14位建商抨擊相關政策，直指產生的6大問題，分別是：囤房稅、資金限縮、限制交易、通膨疑慮、缺工料漲以及斬斷金脈。不過，業內人士卻指出，政策方向正確，截斷持續擴張的信用金流，後續政策是否連貫落實成為關鍵。

14位建商回應近日政府「打炒房」政策

近日政府為了打炒房，頻頻出招。1月5日台北市不動產開發公會邀請14位建商談經營問題，間接回應政府，出席名單如下：

北市不動產開發公會理事長陳勝宏、長虹建設總經理李耀中、昇陽建設總座簡伯殷、大陸建設董事長張良吉、華固建設總經理洪嘉昇、三圓建設總經理王雅麟、力麒建設董事長郭淑珍、水美開發董事長周水美、達永建設董事長莊文欽、新星興業總經理楊志民、廣宇建設總經理李毓超、元利建設副總經理吳麗謹、隆遠集團董事長莊子華、昌益建設副董事長朱彥龍

建商告訴《經濟日報》目前「打炒房」政策，產生的6大問題，分別是：囤房稅、資金限縮、限制交易、通膨疑慮、缺工料漲以及斬斷金脈。

首先，針對囤房稅，建商問政府一棟蛋黃區的房子蓋好，常常因爲總價高昂，平均售出時間較長，若販售時間超過了政府劃定期限，業者稅務負擔會相當沈重，這並不公平。

再來是，建商資金限縮，中央銀行限制土建融貸款成數，僅限貸4成、自備6成。建商強調，營造成本有3項，分別是土地、營造與利息，近年台商回流，建商以實在的「土地」擔保，卻被設下重重限制，將不利產業發展。

《關鍵評論網》訪談台中銀行業內人士表示，近日政府提出一系列，其中土建融限制建商資金，起到關鍵作用。一般而言，建商取得土地貸款，必須在1至2年動工，若未動工，就會懲罰性調高利率，或部分收回貸款，但是在實務上還有許多「眉角」。

若建商以土地（買地）向銀行借款，主關機關規定申請建照後，半年後得展延一次，總計期間1年一定要動工。他說，此項規定是為了避免建商囤地，打擊炒房的措施，不過政府規定如此，後續法令是否連貫，金檢有無落實，才是房市要注意的地方。

接著，內政部通過「平均地權條例」、「地政士法」、「不動產經紀業管理條例」部分條文修正草案，規定不動產成交須揭露完整門牌地號，並查緝紅單（預售屋優先購買權）哄抬，禁止轉售第3人，違者最高可罰新台幣100萬元。

打房政令恐違憲，後續提交大法官

建商強調，以上新法限制民眾交易的權利，有違憲疑慮，特別是「預售屋禁止換約政策」；另外，若有意圖影響不動產交易價格，將有刑法最高處3年徒刑，建商問該如何定義「意圖影響」，且如何避免殃及無辜，未來將走釋憲交由大法官釋疑。

然後，房價上漲不是單一問題，而是整體通貨膨脹牽動。建商指出，此波房價上漲是市場預期心理造成。未來，物價持續走高無法緩解，未來企業投入碳中和，產業成本及房價將再創新高。

建商強調，政府應將居住和投資分開，劃定清楚，其中關鍵是民眾「住得起」，並非要「買得起」，應有通盤政策才能照顧弱勢民眾和年輕人。

還有，缺工料漲問題，建商直說「凍未條」，過去30至40年沒有遇到這種亂象，鋼筋、水泥漲幅快一倍，至今政府仍無措施平抑物價，而勞工短缺亦持續影響營建業。

最後，金管會斬斷炒房金脈，限制建商向銀行借貸，將有嚴重後果。建商強調，金管會檢討銀行不動產授信風險權數規範，界定建商為「授信風險高」，會限縮產業發展，房地產為火車頭產業，上游熄火，下游失能，若無法良性發展，對社會相當不利。

《關鍵評論網》詢問文山區不動產業內人士時表示，打炒房已經是全球共識，從去年中國到近日韓國，都為了遏止熱錢流向房市，下足功夫，並不是台灣並非首例，未來在預計還有更多政策出爐。

他分析，防止建商（大戶）擴張信用才是首要任務，目前政府在資金源頭，釜底抽薪是正確的方式，但後續政令有時落實才是關鍵。另，要注意的是投資大戶，因為這類投資客有足夠的現金可以買房，並不需要靠融資。

業內人士進一步解釋，在房市預期會漲的前提下，銀行低利率的環境越來越多大戶把錢「停留」在房市中，這樣間接造成房價高居不下。他強調，政府應拿出妥善的金檢，消弭預期心理，把資金引導到更適合的地方。

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核稿編輯：翁世航