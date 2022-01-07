如果我的臉被「盜圖上架」變成其他人的NFT，法律上怎麼辦？

文：林紘宇（果殼）律師、邱聖翔律師

最近頂級數位頭像NFT系列《Bored Ape Yacht Club》被著作蟑螂盯上，兩個新項目，他們直接將《Bored Ape Yacht Club》圖像水平複製，沒有任何加工，並取了一個極其類似的名稱，並鑄造為NFT發行。

當今天你的臉，突然被做成NFT，然後進行全球販賣，這就是日前《CipherPunks》發生的事件，100位知名資安專家，早上醒來，發現自己的臉被做成NFT商品販賣，全球搶收購。

截圖自Opensea 用100位知名資安專家長相做成的《CipherPunks》NFT

隨著區塊鏈的技術在近年爆炸性的發展，從DeFi、GameFi、Dao、Web3.0直到今年最出圈的「NFT」（非同質化代幣，Non-Fungible Token）。原先主打著「去中心化」、「匿名性」特性的分散式帳本技術及密碼學，卻也被反應極快的不肖商人與蟑螂，濫用極低的發行門檻與區塊鏈抗審查的特性來獲利。

這篇文章來分析一件事，如果我的臉成為你的NFT，法律上可以怎麼辦？

項目方：拿著《著作權法》的尚方寶劍，全球追殺

未經他人同意即以他人的圖像、肖像、文字等作品，逕行拿去製作並且發售NFT，對於項目方而言，例如《Bored Ape Yacht Club》的發起人BAYC，他擁有無聊猿的所有著作財產權，於我國法下他有什麼權利呢？

其實，我國《著作權法》第87條已明定數款侵害著作權之態樣，而且同法第88條及第91條除有民事責任之外亦有刑事責任，法律及權利非常明確。

甚且，《著作權法》法第4條搭配WTO會員國彼此間對於著作權的保障採取平等互惠原則，縱使是外國著作，在台灣未經同意發行NFT，或是我國的著作權人其著作在國外未經同意發行NFT，通通屬於《著作權法》的守備範圍，所以項目方若掌握有著作權（財產權），對於各種抄襲、仿冒、發行的人，可以拿著《著作權法》的尚方寶劍全球追殺，因此當你拿著NFT想要來商業使用時，你可能要多想一下。（編按：據BAYC團隊表示，持有自家NFT者，可將其作為商業使用。）

前面提到的《Bored Ape Yacht Club》抄襲版，目前已遭Opensea依照其使用者條款規定下架，因此你在一般平台上已經找不到他，不過這兩個抄襲項目其實已經銷售一空。

截圖自mintable.app 抄襲《Bored Ape Yacht Club》的《PHAYC》

惡搞作品或是名人的「臉」：著作人格權與肖像權

如果是別人拿著我的著作，並予以戲謔性的「惡搞」，或甚至直接「竄改」作者名稱？其實《著作權法》不只保障著作財產權，更重視創作者的人格權，並且享有禁止不當修改權（《著作權法》第17條）。

如果沒有惡搞，只是單純將別人的「臉」，再製、轉換成NFT全球發售呢？人的頭像、臉的部分是受到肖像權的保障的，所謂肖像權，是指自然人對於自己人像加以使用之控制權利，屬於《民法》第18條的人格權的一種，始於出生，終於死亡。任何自然人有權禁止其肖像未經同意而被公開使用。而前面提到的100位知名資安專家頭像被發成NFT，最後項目方在各方壓力以及潛在法律責任下已經退費並下架NFT。

因此作品被惡搞，或是把名人頭像被發成NFT銷售，就明顯違法，並可能會有相關民事甚至刑事責任。

NFT持有者：我的「數位資產冠名權」被侵害了？

在提起法律手段之前，我們必須先思考一個本質上的問題，NFT究竟代表著什麼「權利」，到底我的什麼「權利」遭受損害呢？有些人很直覺的認為取得NFT，就取得該作品本身的所有權或是著作權，實際上可能並非如此。

真正的所有權人，只是針對他本身對於特定物品的使用收益處分的權限，而NFT這種數位資產，我過去已經多次撰文強調，縱使擁有NFT，你無法阻止發行人的雙花行為（重複發行），各種數位創作的儲存方式，也影響擁有NFT能否成為「接近」擁有一個所有權的型態。

我看過多數的情況，答案是沒有。

擁有NFT大多數不等於擁有所有權。

NFT到底代表著什麼？我始終認為最能夠清楚描述的名詞，為「數位資產的冠名權」。

這是一種你可以隨時對外界證明，這個NFT所表彰的數位資產，是由NFT擁有者來冠名，讓各界知道，在這個NFT藝術品旁邊，有NFT擁有者的名字。[註1]

只是趨勢發展之下，縱使我們都認同這個新概念，法律上能否保障你仍然是未知數……

是否為《民法》所保障？

《民法》第184條以下規定了侵權行為的損害賠償制度，他的的功能在於，決定因不法或違法行為而造成的損害，應由誰來賠償，以及要賠多少。

一般侵權行為《民法》第184條中包含了三種侵權行為的類型：

因故意或過失不法侵害他人權利（《民法》第184條第1項前段） 故意以背於善良風俗的方法損害他人利益（《民法》第184條第1項後段） 違反保護他人的法律，致損害他人的權利、利益（《民法》第184條第2項）

其中第一種是最典型的侵權行為，第2、3種對於被侵害者有較高的舉證責任（原告比較容易敗訴)，然而第一種侵權行為的前提，法院認為須侵害他人的「權利」，包括財產權，例如物權、準物權、無體財產權（例如智慧財產權）；以及非財產權，例如人格權，但不包括「利益」純粹經濟上損失。

Photo Credit: AP / 達志影像

很遺憾的，如果NFT是一種「數位資產冠名權」而被他人抄襲侵害，那麼在台灣法律位階上不是「權利」被侵害，而只是一種「利益」，無法依第一種典型侵權行為求償的純粹經濟上損失。

當然我們仍依《民法》第184條第1項後段及《民法》第184條第2項，主張「利益」被侵害，不過則舉證責任及勝訴的難度就相對較高。

結論

在未經他人同意，即以他人圖像、肖像、文字等NFT圖檔逕行拿去重製、並且發售NFT，這樣的行為對於項目方（著作權人）、名人（被盜用頭像）者都有比較完整的法律保障，相較起來，NFT持有者只符合《民法》上對於「利益」侵害的要件，要在比較艱困的情形下證明對方成立《民法》侵權行為。