別被考試成績綁架，父母教養孩子應該以「長期價值投資」的角度檢視

文：蔡怡怡

常聽到父母抱怨，孩子不會讀書、成績差、花了一堆錢送去補習班，成績還是這樣、算數學總是粗心等等這種類似的抱怨，你一定聽過，而且說不定當我們是孩子時，我們的父母也是這樣跟他們的同事、朋友如此抱怨呢！

認真思考，想不開、放不下斤斤計較「分數」的是父母自己，也是父母影響了孩子對於分數的看法。但幼兒期跟兒童期的教養除了分數、成績以外，還有更重要的事應該列為優先選項。

聆聽大學生談談家庭教育

為什麼這麼說呢？最近，我對班上的大學生做了一個調查，我提問：「請回想小時候（幼稚園至小學）父母對你說過什麼話、做了什麼事情，以及什麼樣的家庭教育對你影響深遠？帶來什麼影響？」

這些大學生的回饋意見，值得家長們一起來了解。

首先，幾乎沒有大學生回饋，因為「父母要求分數、成績，所以我很感謝」，那麼，父母的哪些教養影響了孩子呢？答案是「父母所教導與以身作則的生活常規、品格、觀念及父母自身的態度，深深影響了孩子」。

在生活常規方面，有學生分享：「因為父母很少晚上帶家人出門，所以我也不喜歡晚上外出活動」；有家長從小要求「叫我起床後要摺被子，所以我現在是寢室內唯一摺被子的人。」

更有同學分享她剛學會看電視的八點檔偶像劇，她學著劇情，對著媽媽說：「我恨妳」，媽媽一邊哭一邊打她，「我後來發現電視真的不要亂看，話也不要亂說，尤其是傷人的話，不然愛自己的人也會很受傷。」前述舉例的這些日常點滴看似沒有什麼特殊，卻如樹根般深入了孩子的成長。

爸媽所教導及以身作則的生活常規、品格、觀念與態度，影響孩子；爸媽的品格信念及觀念更影響了孩子，如大學生分享父母教導「要守時」、「不可以欺負其他同學」、「當個誠實的人」、「做錯事情，就要跟老師說抱歉」、「教導我『待人禮貌至上』，因此影響我很深，至今儘管面對自己不是很喜歡的人，同樣會保持良好態度」；還有像「買好東西用比較久、就不用一直買，吃新鮮、品質比較好的食物，因此比較健康」、「認真讀書，多做運動」等等，父母的耳提面命都內化成孩子的價值觀。

爸媽的態度同樣發揮了強大的教育效果，爸媽透過言教、身教，示範待人有禮貌、不吝分享、熱心助人、為自己的人生負責，「讓我從小耳濡目染，而我自己也追求成為這樣高道德標準的人」，難怪這屆學生讓老師們有如沐春風的感受，因為他們擁有「尊重」的人文素養，不僅有禮貌，也會主動協助他人、欣賞別人的優點，若上課請假也會託同學轉達老師。

每個孩子都是獨特的個體，我們希望孩子長大後能夠有自信、發揮潛能，活出生命的價值，因此，爸媽除了挖掘孩子多元的潛能外，要如何情境教學呢？

回想童年，有位同學說：「小時候因為自己的身高矮免不了被同學開玩笑，媽媽跟我說：『做人要有志氣。我們也許矮，但我們一樣有很厲害、很棒的長處。』所以，我後來很努力的想證明自己、充實自己，接受自己的身高，也不視為缺點，這就是我現在的樣子。我很坦然，而且也肯定自己其他很獨特、很棒的地方。」

此外，班上有位日本外籍生分享，「父母從小都讓我做決定，尊重我的想法。父母比較開放，所以現在我也可以跑到國外生活」。這些大學生分享的是父母在不同情境下，仍灌輸孩子正向的思考、同時也透過讓孩子為自己的選擇負責，累積小小的進步，進而培養自信。

爸媽撫養孩子的方式與態度，顯然影響了孩子的未來

爸媽的教養方式，會帶給孩子未來什麼樣的影響，值得我們大人以「長期價值投資」的角度，檢視現在你與孩子的互動關係及教養模式。

有位大學生提到，「爸媽常讓我們看電視，讓我們成為電視兒童，最後我們近視」，這是錯誤方式陪伴孩子成長的結果，在3C盛行、網路成癮問題越來越多的狀況下，大學生的回饋意見對於正在教養小孩的父母們，真的很受用。

若我們是能夠以包容的態度，面對孩子難免犯錯的家長，對於孩子的影響是什麼呢？ 學生分享：「常常我做錯事或是造成他們的麻煩或亂買東西，爸媽常常都會說沒關係，讓我覺得自己是被包容的，他們也尊重我的決定，更願意為我的決定給予支持，不論是金錢還是勞力，有種被相信的感覺，我覺得這影響了我現在比較不會有那麼多顧慮，且能夠勇敢去追求我想做的夢想；但因為愛他們，所以我也會在我的決定中，有更多考慮爸媽的成分；我同樣也會在生活中，對別人有多一點的包容和體諒。」

當父母用體諒的態度接納孩子，孩子不知不覺學習「同理心」，以包容和體諒的心態面對周遭的事物。你對孩子的態度，可否能讓孩子真切感受到你的愛呢？

沒有人完美無缺，你是否要求孩子零缺點？或要求孩子一定得依照你的規定或標準（但孩子現階段身心發展狀態正在他的年齡成長範圍內，還無法如大人般成熟）？ 這種要求孩子「達大人標準」的教養方式，可否達到你所期待的教育目標呢？

互動模式決定了未來的親子關係

親子互動，更是讓大學生大書特書。「一起出遊」的回憶深印在孩子記憶中，正面效果的教養方式，包括「以討論的方式跟孩子溝通」，「怎麼對待孩子，而不寵壞孩子」。

同學們激烈討論，如學生說：「小時候有一次跌倒，我覺得有一點痛（但其實還好），結果我媽完全沒理我。我心裡就很不服，開始刻意唉唉叫想吸引注意，都沒用。我媽還是裝沒聽到，後來根本也不痛了，我發現自己這樣裝沒有用，之後就學乖了，媽媽寵我們孩子的分寸抓得很好，讓我至今都還是跟媽媽很要好，但不會變成『媽寶』。」