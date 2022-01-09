別被考試成績綁架，父母教養孩子應該以「長期價值投資」的角度檢視
我們想讓你知道的是
當爸媽讀了大學生們上述對於父母教養的迴響及北歐國家的教育重點，是否可以想想，你是否被孩子的成績分數綁架了？在這過程中，建議家長可以去釐清「成績」對你的意義為何？是因為你在乎面子？還是你在乎成績背後的孩子學習情況呢？或是其他因素呢？
文：蔡怡怡
常聽到父母抱怨，孩子不會讀書、成績差、花了一堆錢送去補習班，成績還是這樣、算數學總是粗心等等這種類似的抱怨，你一定聽過，而且說不定當我們是孩子時，我們的父母也是這樣跟他們的同事、朋友如此抱怨呢！
認真思考，想不開、放不下斤斤計較「分數」的是父母自己，也是父母影響了孩子對於分數的看法。但幼兒期跟兒童期的教養除了分數、成績以外，還有更重要的事應該列為優先選項。
聆聽大學生談談家庭教育
為什麼這麼說呢？最近，我對班上的大學生做了一個調查，我提問：「請回想小時候（幼稚園至小學）父母對你說過什麼話、做了什麼事情，以及什麼樣的家庭教育對你影響深遠？帶來什麼影響？」
這些大學生的回饋意見，值得家長們一起來了解。
首先，幾乎沒有大學生回饋，因為「父母要求分數、成績，所以我很感謝」，那麼，父母的哪些教養影響了孩子呢？答案是「父母所教導與以身作則的生活常規、品格、觀念及父母自身的態度，深深影響了孩子」。
在生活常規方面，有學生分享：「因為父母很少晚上帶家人出門，所以我也不喜歡晚上外出活動」；有家長從小要求「叫我起床後要摺被子，所以我現在是寢室內唯一摺被子的人。」
更有同學分享她剛學會看電視的八點檔偶像劇，她學著劇情，對著媽媽說：「我恨妳」，媽媽一邊哭一邊打她，「我後來發現電視真的不要亂看，話也不要亂說，尤其是傷人的話，不然愛自己的人也會很受傷。」前述舉例的這些日常點滴看似沒有什麼特殊，卻如樹根般深入了孩子的成長。
爸媽所教導及以身作則的生活常規、品格、觀念與態度，影響孩子；爸媽的品格信念及觀念更影響了孩子，如大學生分享父母教導「要守時」、「不可以欺負其他同學」、「當個誠實的人」、「做錯事情，就要跟老師說抱歉」、「教導我『待人禮貌至上』，因此影響我很深，至今儘管面對自己不是很喜歡的人，同樣會保持良好態度」；還有像「買好東西用比較久、就不用一直買，吃新鮮、品質比較好的食物，因此比較健康」、「認真讀書，多做運動」等等，父母的耳提面命都內化成孩子的價值觀。
爸媽的態度同樣發揮了強大的教育效果，爸媽透過言教、身教，示範待人有禮貌、不吝分享、熱心助人、為自己的人生負責，「讓我從小耳濡目染，而我自己也追求成為這樣高道德標準的人」，難怪這屆學生讓老師們有如沐春風的感受，因為他們擁有「尊重」的人文素養，不僅有禮貌，也會主動協助他人、欣賞別人的優點，若上課請假也會託同學轉達老師。
每個孩子都是獨特的個體，我們希望孩子長大後能夠有自信、發揮潛能，活出生命的價值，因此，爸媽除了挖掘孩子多元的潛能外，要如何情境教學呢？
回想童年，有位同學說：「小時候因為自己的身高矮免不了被同學開玩笑，媽媽跟我說：『做人要有志氣。我們也許矮，但我們一樣有很厲害、很棒的長處。』所以，我後來很努力的想證明自己、充實自己，接受自己的身高，也不視為缺點，這就是我現在的樣子。我很坦然，而且也肯定自己其他很獨特、很棒的地方。」
此外，班上有位日本外籍生分享，「父母從小都讓我做決定，尊重我的想法。父母比較開放，所以現在我也可以跑到國外生活」。這些大學生分享的是父母在不同情境下，仍灌輸孩子正向的思考、同時也透過讓孩子為自己的選擇負責，累積小小的進步，進而培養自信。
爸媽撫養孩子的方式與態度，顯然影響了孩子的未來
爸媽的教養方式，會帶給孩子未來什麼樣的影響，值得我們大人以「長期價值投資」的角度，檢視現在你與孩子的互動關係及教養模式。
有位大學生提到，「爸媽常讓我們看電視，讓我們成為電視兒童，最後我們近視」，這是錯誤方式陪伴孩子成長的結果，在3C盛行、網路成癮問題越來越多的狀況下，大學生的回饋意見對於正在教養小孩的父母們，真的很受用。
若我們是能夠以包容的態度，面對孩子難免犯錯的家長，對於孩子的影響是什麼呢？ 學生分享：「常常我做錯事或是造成他們的麻煩或亂買東西，爸媽常常都會說沒關係，讓我覺得自己是被包容的，他們也尊重我的決定，更願意為我的決定給予支持，不論是金錢還是勞力，有種被相信的感覺，我覺得這影響了我現在比較不會有那麼多顧慮，且能夠勇敢去追求我想做的夢想；但因為愛他們，所以我也會在我的決定中，有更多考慮爸媽的成分；我同樣也會在生活中，對別人有多一點的包容和體諒。」
當父母用體諒的態度接納孩子，孩子不知不覺學習「同理心」，以包容和體諒的心態面對周遭的事物。你對孩子的態度，可否能讓孩子真切感受到你的愛呢？
沒有人完美無缺，你是否要求孩子零缺點？或要求孩子一定得依照你的規定或標準（但孩子現階段身心發展狀態正在他的年齡成長範圍內，還無法如大人般成熟）？ 這種要求孩子「達大人標準」的教養方式，可否達到你所期待的教育目標呢？
互動模式決定了未來的親子關係
親子互動，更是讓大學生大書特書。「一起出遊」的回憶深印在孩子記憶中，正面效果的教養方式，包括「以討論的方式跟孩子溝通」，「怎麼對待孩子，而不寵壞孩子」。
同學們激烈討論，如學生說：「小時候有一次跌倒，我覺得有一點痛（但其實還好），結果我媽完全沒理我。我心裡就很不服，開始刻意唉唉叫想吸引注意，都沒用。我媽還是裝沒聽到，後來根本也不痛了，我發現自己這樣裝沒有用，之後就學乖了，媽媽寵我們孩子的分寸抓得很好，讓我至今都還是跟媽媽很要好，但不會變成『媽寶』。」