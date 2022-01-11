《壓力》：比起幼年型糖尿病，兒童更容易得到成人型糖尿病，這很嚇人

文：羅伯．薩波斯基（Robert M. Sapolsk）

【第4章 壓力、新陳代謝與清算你的資產】

獅子正在你後面追著，你在街道上狂奔，這個狀況乍看滿慘的， 可是你的運氣夠好，你的心血管系統發揮作用，它現在傳送著氧和能量到運動中的肌肉去。但是，那是什麼能量呢？你在奔逃的時候，沒有時間吃糖果並獲得糖果的好處，也沒有時間消化已經在肚子裡的食物，你的身體必須從它的儲存處取得能量，像是脂肪、肝臟或現在沒運動的肌肉。要了解你怎麼在這種情況中使能量動起來，以及這種運作如何可能使你生病，我們需要先了解身體如何儲存能量。

把能量存在身體裡

消化的基本過程包含分解一塊塊的肉類和蔬菜，於是它們可以被轉變成一塊塊的人類。我們沒辦法使用它們的原樣，例如我們無法靠移植雞肉到我們的腿上，就使腿部肌肉更強壯，而是把複雜的食物成分分解成最簡單的樣子（分子）：胺基酸（蛋白質的基礎材料）、簡單的糖分葡萄糖（較複雜的糖分和澱粉〔碳水化合物〕的基礎材料），以及游離脂肪酸和甘油（脂肪的組成要素）。這是靠腸胃道內的酵素辦到的，這些酵素是能夠分解較複雜的分子的化學物質。

如此產生的各種基礎材料，會被吸收到血液中，傳送到身體中需要的細胞，然後那些細胞就能夠使用這些基礎材料，建造出身體持續運作所需的蛋白質、脂肪和碳水化合物，而同等重要的是，這些簡單的基礎材料（尤其是脂肪酸和糖分）也能夠被身體燃燒，提供能量給那些建造工程，以及運作之後的新工程。

在感恩節這天，你吃了一頓大餐，血液中灌滿了胺基酸、脂肪酸和葡萄糖，但這些比你在餐後移動到沙發發呆所需的能量還要多很多。

你的身體會怎麼處理這些過多的能量呢？了解這件事情很重要，因為你之後逃命時的過程基本上就是它的相反。

要回答這個問題，我們得談談金融運作，像是存款帳戶、找一塊錢、股票和債券、利率的負攤還、從小豬撲滿中搖出銅板等，因為在身體中傳輸能量的過程，與金錢的流動驚人地相似。這年頭極少有那種怪異的富人在口袋裡裝著現金到處走， 或是將現金堆藏在床墊裡，那些過剩的財富是用比現金更複雜的形式儲藏在別處：基金、免稅的政府債券、瑞士銀行戶頭。

同樣地，過剩的能量並非使用身體現金的形式（循環的胺基酸、葡萄糖、脂肪酸）來保存，而是用更複雜的形式。脂肪細胞內的酵素可以結合脂肪酸和甘油，形成三酸甘油酯（見下面的表格），它們在脂肪細胞內累積得夠多時，你就會變胖。同時，你的細胞可以把多種葡萄糖分子串接在一起，這些長鏈有時候有幾千個葡萄糖分子那麼長，叫做「肝糖」，而大部分的肝糖是在肌肉和肝臟內形成的。相同地，全身細胞內的酵素可以結合胺基酸的長鏈， 把它們變成蛋白質。

你吃到嘴裡的東西 在你血液裡的東西 如果有剩餘， 如何儲存 在有壓力的緊急事件中， 它如何運作 蛋白質 → 胺基酸 → 蛋白質 → 胺基酸 澱粉、糖、 碳水化合物 → 葡萄糖 → 肝糖 → 葡萄糖 脂肪 → 脂肪酸和甘油 → 三酸甘油酯 → 脂肪酸、甘油、酮體

在壓力事件中的能量運作

把你的食物分解成最單純的東西，再把它反過來變成複雜的儲存形態，這種盛大的策略正是你吃很多食物的時候身體該做的，這也正是遇到立即的生理緊急事件時，你身體不應該做的。那時，你會想要停止儲存能量，而更加啟動交感神經系統，降低副交感神經系統，讓胰島素分泌，那麼面對緊急狀況時的第一步完成了。

身體也會確保第二步是停止儲存能量。有壓力的緊急狀況開始時，你會分泌葡萄糖皮質素，它會阻止養分傳送到脂肪細胞內，對抗還在流動的胰島素的效果。

那麼你已經確保自己這時不再不理性地儲存新能量了，可是你還想要身體可以取得已經儲存的能量。你想要動用銀行戶頭、變現一些資產，把已經儲存的養分變成等同身體現金那般去撐過這場危機，所以你的身體會透過釋放葡萄糖皮質素、升糖素、腎上腺素和去甲腎上腺素這些壓力荷爾蒙，翻轉能量儲存的步驟，它們會導致三酸甘油酯在脂肪細胞內分解，然後游離脂肪酸和甘油就傾倒入循環系統。這些荷爾蒙也會使全身細胞內的肝糖分解為葡萄糖，然後葡萄糖會灌入血液中；另外， 這些荷爾蒙會造成非運動中的肌肉裡的蛋白質，轉化為個別的胺基酸。

現在，原本儲存的養分已經被轉化成較單純的形態，而你的身體會更進一步簡化它。胺基酸不是很好的能量來源，但葡萄糖是，所以你的身體把循環中的胺基酸運轉到肝臟，把胺基酸轉化為葡萄糖。肝臟也能產生新的葡萄糖，這過程稱為「糖質新生作用」。現在，這葡萄糖已經可以用於災難發生時所需的能量了。

這個過程的結果是，有大量的能量可以提供給腿部肌肉。你的活動力大爆發， 可以把獅子拋在揚塵裡，到達餐廳時，也只稍微超過了五點四十五分的預期性胰島素分泌時間。

我描述的情況，基本上是在緊急狀況中把能量從脂肪那樣的儲存處導向肌肉的策略。但如果你是正在逃離獵食者的直立人類，自動地把手臂肌肉充滿能量，在適應方面就沒什麼道理了。不過，身體已經解決了這個問題，葡萄糖皮質素和其他的壓力反應荷爾蒙，會阻止肌肉及脂肪組織攝取能量。基於某種原因，在緊急狀況中運動的個別肌肉，能夠無視這種阻礙，並取得在循環系統中流動的所有養分，最終結果是，你會把脂肪和非運動的肌肉的能量，傳送到運動中的肌肉。

如果你在危機當中無法使能量動起來呢？這就是愛迪生氏病的狀況了：病人無法分泌足夠的葡萄糖皮質素；或是夏－崔症候群，腎上腺素和去甲腎上腺素不足， 使身體在有能量需求時無法動起來，那麼獅子顯然更容易飽餐一頓。在比較沒那麼明顯的情況中，如果你住在西化的社會，並且常有某種不夠強力的壓力反應呢？你顯然也會在需要應付日常生活需求時，很難推動能量，這正是有慢性疲勞症候群的人的狀況，它的許多特色之一是血液中的葡萄糖皮質素太少。

我們為什麼會生病？