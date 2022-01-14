羅嫻《命理師在做啥》：對人不夠信任，「貴人相助」也會擦身而過

文：羅嫻

【Chapter4 我救了人】

直言不諱，只願有所助

我有一位心地非常善良的客戶，經常介紹在工作、情感或婚姻碰到難解問題的朋友前來找我問事。

有一回，她介紹的人來問事後，我有些擔憂，隨即跟她聯繫，希望她能多關心問事的朋友，因為自己在對方問事的當下，多叨唸了幾句。

沒想到，她立刻告訴我，朋友回家後跟她說，我算得很準，讓她心服口服。又說，這位女性友人本性十分獨立也很強勢，不必太擔心。根據她從旁觀察，友人確實應該被唸，因為就在問事的前一天，她跟丈夫大吵一架，還在外人面前打了丈夫一巴掌……

聽完，我才終於鬆了一口氣。其實，她這位朋友雖然問事時態度很好，人看起來也非常明事理，唯獨在婚姻裡絕對是位「女霸君」！她的八字命格顯示是一位態度非常強勢的女人，對婚姻的主觀意識非常強烈，對待婚姻與家庭也總是以自我為中心。

昔日仰靠媒妁之言、相親的時代，這樣的八字命格很容易被退婚，無論是面對丈夫、公婆，或是與大伯小叔姑嫂妯娌之間的互動，都很容易造成相當負面的影響。

因此，我才會這麼擔心她，希望自己對她在婚姻中應有的態度所作的分析解說，能夠幫上一點忙！

當時看著她八字命格中個性所顯現的強勢態度，內心也多少做足她應該無法聽入、也難以改變自己個性與價值觀的心理準備，然而我還是不死心，依舊是花了些心思與她溝通。自始至終，她的態度都非常和善，內心真的非常希望她真的能把我所說的話好好聽入心，好好的思辨參考，哪怕只是能幫上一點小忙，自己都會甚感寬慰。

雖然現在幾乎沒有人會願意透過相親認識另一半，不是自由戀愛就是網路交友，當然還有不少離婚又再婚的人。然而，無論是哪一種情況，許多前來詢問有關婚姻問題的人夫或人妻，其共同點都是對另一半的行為或態度感到無奈又無力改變現狀，因此感到非常痛苦。

這麼多關於婚姻生活及兩性相處無法和諧的狀態下，是否還有那麼一點可能，是可以先透過雙方八字命格加速瞭解彼此，以減少不必要的猜測與懷疑！當然，這一切的前提是「緣分」兩個字！

若是有緣，透過對雙方命格的瞭解、知悉如何相處、溝通，進而改善婚姻關係，這不是相當不錯，也非常值得深思與參考。

熱心引介，是對還是錯

我有一位很熱心的客戶，二十多年來介紹不少親友來找我問事，這是因為她很希望能夠透過我的專業協助親友做出正確的選擇與決定，盡快走出陰霾。不過，有一回她卻告訴我，不知道自己帶親友來是對還是錯。

我瞭解情況後得知，原來她介紹的親友中，有些人會懷疑她是否因為介紹，從中獲得好處或抽成，她還提到會說這些話、有這樣質疑的親友，大部分都有一個共同點：全都曾被我糾正過一些觀念的人。

「那麼，我所糾正的人、所談內容都與事實相符嗎？」我婉言問道。

畢竟這些親友都是她十分熟悉也非常瞭解的人，應該更能清楚他們目前的狀況。她想了一想，「老師，我懂了……因為您點出他們內心深處最不想面對的問題！」

是的，這就是最重要的關鍵因素！

我點出他們最不想面對的自己，也點出問題的癥結點全都來自於他們自己。

有些客戶帶朋友或家人來問事，他們多數抱持且走且看的心態，甚至有些還會責怪客戶多此一舉！使得善心引介的客戶反而忍不住質疑自己是不是做錯了。

這些感受，我自己也曾經歷。有時也會自我懷疑，對於問事者可能不能接受的答案，是不是應該坦誠相告？儘管猶豫，最終還是找出各種對方可能可以接受的方式解說、加以溝通。方法並不特別，只是抱持真誠助人的良心！是的，就是「良心」。這也是我對我每一位學生的要求。

良心真的很重要，此外還需用心。從事命理工作身負重任，面對每位因為生命的困惑前來尋求解答的問事者，給予真實精準的預測並加以解讀說明，是命理師應有的責任與道德。當問事者因為無法接受所預測的結果，情緒因而起伏變化，命理師往往也面臨「被否定」甚至「被攻擊」……等反應。這些其實是常態，然而儘管心理已有所準備，有時也情難自禁，開始懷疑自己，暗忖是否有必要「好心被雷親」？

命理師自己都會出現無力感，更何况是引介親友的好心客戶，真是辛苦他們了。不過身為命理師，我還是會選擇盡可能說實話，盡量與客戶溝通，畢竟算命不能只求安心或「心理感覺良好」，最重要的是要對客戶有所幫助。

不信任，貴人擦身而過

有一回，有位希望能在工作獲得升遷加薪，希望被長官肯定的客戶前來問事，我排看他的命盤後說道：「升遷、加薪的關鍵因素，在於貴人相助。」

他一臉無奈的提及，公司到處都是小人，每個人都希望他在公司無法生存，巴不得他趕快離職，眼不見為淨，怎可能會有貴人相助？

我問他為什麼會這麼想？他提到自己非常相信同事、主管，只是每當工作上需要協助時，從沒有一個人願意出面相援，甚至還會偷扯後腿、頻找麻煩、造謠、搬弄是非、惡言毀謗等等。

怎麼會這麼嚴重？我再次循序漸進查看他的八字命格所顯示為人處事與個性上的弱點，再逐步分析其在公司中的表現、觀察一些問題的癥結，慢慢的，他才明白一切問題的癥結就在自己工作上與同事相處的方式以及表達態度出了差錯。他是個責任感很重的人，再加上工作壓力大，因此與同事互動的方式，儘管用心但較為嚴肅，雖然已經小心翼翼使用較為體貼的言語，也經常讚美他人，對主管也畢恭畢敬，然而始終有件事情自己沒能做得很好，那就是「信任」。