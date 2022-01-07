優步小黃抵高雄！用Uber App一鍵叫車，方便又安全

近期Uber網際網路系統宣布與高雄中華大車隊合作，增加「優步小黃」乘車選項。也就是說，現在不只是雙北地區，高雄的民眾打開Uber App也可以在乘車選項中找到「優步小黃」，並搭到由高雄中華大車隊所派遣的小黃計程車。

不過，對於本來就習慣搭小黃的民眾，使用優步小黃有什麼差別？對於原本就會使用Uber App的常客而言，新增的乘車選項「優步小黃」又有什麼特色呢？

優步小黃來了！用Uber App預約行程，資訊透明、乘車好安全

TNLR（關鍵議題研究中心）為了快速了解南部民眾的叫車／搭車習慣，針對南部地區民眾進行叫車習慣調查，結果發現，南部地區乘客習慣的叫車方式主要為「手機App叫車」，佔整體6成；即使尚未使用App叫車，也有33.7%的民眾未來有意願嘗試。而南部乘客搭乘計程車時最主要的考量主要為「車資價格透明」(50.7%)、 「叫車方便性」(49.7%)、 「乘車安全與保障」(47.7%)；聚焦高雄乘客，則有41.0%的人重視「價格優惠折扣」。可見民眾對叫車服務的信任與忠誠度，仍關乎便利性、有制度的車隊管理、透明實惠的價格等。

看準南部民眾的叫車需求與習慣，近期Uber網際網路系統與高雄中華大車隊合作，為乘客增加「優步小黃」乘車選項，來滿足南部民眾日常的乘車需求，以平台科技結合老字號、曾屢獲品質服務獎的在地車隊，讓更多習慣搭乘小黃計程車的乘客，也能利用Uber App迅速一鍵預約行程，享有更多科技服務的便利。

「優步小黃」5大優點，滿足乘客多元需求

透過Uber App預約行程，跟路邊攔車或打電話叫車，有何差別？其實最主要是藉由Uber App的科技功能，讓乘坐計程車更安全有保障。使用Uber App，在乘車選項中選擇「優步小黃」，即可搭乘由高雄中華大車隊所派遣的小黃計程車。5大乘車好處包括：

價格親民：在乘車以前，乘客可以在Uber App中看到預估車資範圍，以乘客所熟悉的跳表方式計價。 多元支付：TNLR市調發現，南部民眾搭車習慣的付費方式，依序為現金付款（55.0%）、行動支付（48.0%）與信用卡付款（41.7%）。因此優步小黃提供現金、信用卡、Apple Pay三種彈性支付方式，讓不同使用族群都感到方便。 行程掌控：利用Uber App，可清楚知道候車時間、乘車路徑、預估抵達時間，掌握行程更容易。 科技保障：合作車隊的職業駕駛在上線前，需透過人臉辨識系統通過身份驗證，確認職業駕駛身份和所使用的帳號相符；乘客則可以在Uber App中看到派遣的合作車隊（目前優步小黃在高雄就是中華大車隊）和職業駕駛車號、其他乘客的評價，並且全程顯示GPS定位與乘車路徑，也有行程分享、一鍵連線警政系統等功能，讓科技守護乘客的每趟行程。 防疫安全：Uber App擁有業界唯一使用人臉識別技術的「口罩驗證機制」，所有合作車隊的職業駕駛必須完成「上線前確認清單」，合作車隊確保落實防疫工作，守護社區、職業駕駛與乘客健康。

立即搭乘優步小黃，開啟美好行程

最後，TNLR市調也發現，南部民眾對Uber App的主要印象包括「有預估車資」 (45.7%)、「 App直覺好用」（45.3%）與「行程掌握度高」（41.3%），可見Uber App的便利科技受到多數人的肯定。這次在高雄與擁有50多年歷史的高雄中華大車隊合作，增加「優步小黃」乘車選項，就是希望能真正貼近高雄乘客的習慣，同時讓乘客享有新興科技的便利。

事實上，高雄是Uber網際網路系統繼雙北後再度攜手在地合作車隊推出「優步小黃」的城市，目前服務範圍涵蓋高達9成的高雄市區。當Uber App的科技與民眾熟悉的小黃結合，從此預約行程、乘車的體驗都更接地氣，也更加方便。

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