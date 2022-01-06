紅色高棉政權下的倖存者，全美首位柬埔寨裔市長Sokhary Chau宣布就職

全美首位柬埔寨裔市長Sokhary Chau本週一（1月3日）宣布就職，就職典禮上他談到了那段從紅色高棉政權下逃亡美國的移民身世，表示：「天主保佑美國（God bless America），對吧？我是一名難民，現在我是麻薩諸塞州（Massachusetts）一個城市的市長！」

位於麻州的洛厄爾（Lowell）過去是 美國紡織業中心，曾吸引著來自歐洲和拉丁美洲的移民，70年代安置了許多逃離紅色高棉政權的柬埔寨國民，如今這座擁有超過11萬5000名居民的城市有將近25%是亞洲人，也是全美僅次於加州長灘（Long Beach）的 第二大柬埔寨社群集散地。

就職典禮上， Sokhary Chau分享了 他父親曾是柬埔寨軍隊裡的一名上尉，1975年內戰期間被紅色高棉處決，他的母親帶著7個孩子，4年之中經歷了地雷、叢林、飢餓、疾病等挑戰，最終將他們安全送往美國；Chau過去也曾分享， 在難民營期間，家人們曾將美國想像成一個「街道鋪滿黃金」的國家。

在天主教教會協助下，最初 Chau和家人是落腳 在賓夕法尼亞州的匹茲堡，一家人也受洗成為基督徒，80年代中期他們又搬到洛厄爾的柬埔寨社區，Chau的兄姊立刻開始在當地工廠工作，而他則繼續學業，高中時獲得知名寄宿學校 菲利浦斯學院（Phillips Academy）獎學金， 大學時則獲得明尼蘇達州 瑪卡萊斯特學院（Macalester College） 獎學金，修習經濟學和政治學。

在決定競選公職前， Sokhary Chau 主要從事的是金融服務業，和妻子在2000年代初期於洛厄爾經營一家房地產貸款公司；2017年他競選市議員失敗，2019年首次當選，並在去年（2021）11月競選連任，而市議會更全數通過，選出 Sokhary Chau 當選 洛厄爾 市的首位有色人種市長，也是美國第一位柬埔寨裔市長。

因為並無行政權， 洛厄爾的市長職位是 象徵性大過實質意義，不過這對美國柬埔寨裔而言依舊意義重大， Sokhary Chau在就職演說上就表示：「對他們（柬埔寨裔）來說，能取得更多成就感到相當興奮，因為我們真的受了很多苦，我們來自一個有著戰爭和衝突歷史的國家。」

「我們無法改變我們的過去，也無法收回我們前來的悲傷， 但是我們可以一起塑造更美好的未來。 我們無法改變世界， 但我們可以在洛厄爾做出歷史性的改變。 對於離散於世界各地的柬埔寨僑民而言，我們不再只是受害者， 現在是我們成為領導者並獲得成功的時候。」

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核稿編輯：杜晉軒