暴風雨前的寧靜：2022年全球戰略總盤整，台灣有哪些機遇和隱憂？

文:賴怡忠

2021年下旬,隨著兩劑疫苗接種比率日益提高,感覺疫情逐漸有些好轉,也讓主要工業國家紛紛解封之際,忽然歐蜜狂(Omicron)變種,這個跳過「新」病毒、「習」病毒命名的新型變種病毒凌空而降,世界再度進入恐慌。

不管這個病毒是否真的就是個有高傳染率但低致命率,號稱是讓疫情結束的開始(beginning of the end for the pandemic),但顯然想要在今年(2022)回復2019年的情形是不可能了。對「正常化」的期待,最快大概也要等到2023吧。

但今年在全球的地緣政治上會是非常特別的年份。圍繞美中兩大集團的戰略競爭與對抗,除了中國在今年會有年初的北京冬奧,以及年底的中共二十大的兩大事件外,在印太、歐洲、拉美等區域既定的選舉時程,在今年都可能會導致新的政治變化。此外,美、日、歐盟等國也預計在今年會提出關鍵的戰略議程。

因此不管大家是否同意現在進入了新冷戰時代,但從2018以來的地緣戰略競爭態勢在未來只會加強,地緣政治制約全球化經濟邏輯的趨勢也會強化,2022基本上是進入了戰略盤整,到了2023後,更熾烈的對抗就可能會逐一上演。今年的暴風雨前寧靜,會不會像是類似1910年,為之後的全面「XX」進行預告呢?

2022,圍繞東亞第一島鏈的大選年

2022年是東亞第一島鏈的選舉年。首先是3月韓國總統選舉,接著是5月的菲律賓總統、副總統與參議員的選舉,約略在同時,澳大利亞可能也會有國會大選。接著是7月的日本參議院選舉,之後是在11月,台灣與美國都會有期中選舉,更不要提約略在這段期間的前後,會有中國共產黨的二十屆大會。

除了日本的參議院選舉,以及台灣與美國的期中選舉等,不會帶來政黨輪替外,韓國與菲律賓是確定要產生新總統,而澳大利亞的選舉結果也有可能會出現輪替狀況。

韓國與菲律賓選舉所帶來的新政府,會對未來的印太局勢有重大影響,對台海安全的衝擊更是直接。韓國新政府是否會持續文在寅推動兩韓和解高於一切的路線,對於中國威脅是否會採取與文在寅政府類似的態度,或是願意更直接面對,這個發展不僅會影響韓半島局勢,也會與台海安全情勢產生密切的連動關係。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

特別是從去年開始,不管是5月的美韓峰會,或是去年底的美韓安全協商會議等公開聲明中,都提到台海安全的重要性。但過去多認為文在寅政府此舉是為了換取美國支持韓國的兩韓和解路線,與韓國對於中國威脅以及台海情勢的認知無關。

因此韓國3月總統大選的結果,是否會產生一個把中國視為解決/處理北韓問題的夥伴,還是會認為現在的中國也是讓北韓核問題以及韓半島情勢惡化的因素之一。這會是個需要仔細審視的問題。

隨著中國對東沙附近海域的活動日益囂張猖狂,對台灣威脅騷擾持續擴大,這個發展凸顯了菲律賓對於台海安全的重要性。在2016年菲律賓的政黨輪替,產生一個最親中與反美的總統。菲律賓過去不乏親中的政治人物,但在總統位置還會公開反美的,杜特蒂算是冷戰結束後的首位。

杜特蒂總統為了反美而開始親中,為此還不執行,或是不再度提出菲律賓在2016南海仲裁判決勝訴的主張,當勝訴事主自己都不說後,更導致中國在南海議題的態度有恃無恐。這幾年中國在南海作為的惡化,相當程度與菲律賓杜特蒂總統的親中反美態度有關聯。

如果菲律賓在今年3月選出個出現不一樣,立場相對親美的政府,菲美的海事合作一定會比較順暢,菲律賓與台灣的聯繫也會更為密切與積極。東沙關聯的台灣防務壓力,也就會比較舒緩。

台灣無須在台海有事時期待菲律賓派兵支援,但期待菲律賓會願意更直接面對中國的霸凌,採取必要的非軍事作為,使中國無法橫行無阻的利用巴士海峽,並讓理念相近國家可能的對台支援變得更容易。台菲在南海也因此可能會有更多的合作空間。

杜特蒂與親信德拉羅薩(Ronald "Bato" Dela Rosa)。Photo Credit: AP / 達志影像

5月的澳大利亞選舉也需要關注,目前反對黨聲勢領先,且對於執政黨親美挺台路線,特別是在台海有事之際,現在工黨參議員,也是影子外交部長的黃英賢(Penny Wong)就曾公開抨擊現任澳大利亞外交部長宣稱,當台海有事而美國對澳大利亞提出援助美國的挺台要求下,澳大利亞願意給予正面回應的立場。

黃英賢主張這不是澳大利亞的傳統作為,特別是現在,這只會讓澳大利亞與中國的複雜關係更加惡化。從這個角度看,澳大利亞出現政黨輪替的結果,很可能不僅澳大利亞會從既有的挺台作為撤守,也會讓四方安全對話(QUAD)失去作用,美英澳同盟合作的意義可能也會被掏空。這個衝擊不可小覷。

7月的日本參院選舉,以及11月在台美舉辦的期中選舉,其結果不會直接衝擊執政集團,但有可能可以讓台美日的執政集團很難做事,對台美日在台海的合作議程會有非常負面的衝擊。

中東歐會帶領歐盟的對中與對台政策轉型嗎?

去年底台灣出現中東歐熱,而這個熱是一開始從中東歐出現,台灣是作為接收端,民間社會接到訊息後開始回應。之後政府也積極展開關係的加強。不僅台灣在立陶宛設處,捷克、斯洛伐克、波蘭與立陶宛都捐贈台灣疫苗。去年下半年還有國發會龔明鑫主委率團訪問立陶宛、捷克與斯洛伐克等國,外交部長吳釗燮則是率團訪問斯洛伐克與捷克,並利用機會前往布魯塞爾。