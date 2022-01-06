喬科維奇無緣澳網：取得疫苗豁免又被取消入境簽證，塞爾維亞總統痛批澳洲「不當對待」

（中央社）澳洲昨（5）天戲劇性的在男網世界排名第1的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）抵達墨爾本後，取消他的入境簽證。塞爾維亞總統聽聞此事之後，痛罵澳洲不當對待這位球星。

《英國廣播公司》（BBC）報導，喬科維奇在墨爾本機場滯留數小時之後，邊境人員宣布他並不符合入境規定，將被驅逐出境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示人人都要遵守規範；喬科維奇據報正在挑戰澳方這項決定。

疫苗豁免一發 澳洲民眾怒火中燒

《法新社》報導，喬科維奇是4日晚間抵達墨爾本，更早之前他才在社群媒體發文慶祝，說取得醫療豁免，可在不出示完整接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗證明的情況下，參加年度第一場大滿貫賽澳洲網球公開賽。

他是因申請書獲2個醫療小組認可，澳網主辦單位才批准了他的疫苗豁免。但這項決定點燃澳洲民眾怒火，因為他們因COVID-19疫情忍受了兩年的封城和各項限制措施。

不過，澳網9冠王喬科維奇今天最遠也只到了澳洲機場，沒闖過邊境檢查這一關。

澳洲邊境：證據不足 不符規定

澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明說：「喬科維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭到撤銷。」

「非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留、離開澳洲。」

目前還不清楚喬科維奇一有機會就離境，還是會留在澳洲，等待律師團扭轉簽證撤銷的決定。

喬帥被關 從父親到塞國總統全都怒了

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）痛批澳洲「不當對待」這位球星，他在照片分享平台Instagram上發文說已經和喬科維奇通電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你，有關單位正採取所有手段，確保這位世界第一的網球選手遭受的不當對待盡早結束」。

「在符合國際公法各項標準之下，塞爾維亞將為喬科維奇、正義、真理而奮鬥。」

喬科維奇的父親表示，兒子被關在一個有警察守衛的房間內，他在發布給媒體的聲明中說，「這不僅僅是為諾瓦（喬科維奇）而奮鬥，而是為全世界奮鬥。」

澳洲公開賽本月17日在墨爾本開打。

（中央社）塞爾維亞網球天王「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）在未接種COVID-19疫苗的情況下取得醫療豁免，得以參加澳洲網球公開賽尋求衛冕，引發公憤。

為了弄清楚喬科維奇是如何取得豁免，《法新社》檢視了申請醫療豁免的相關規則。

誰能取得豁免？

根據澳網主席提列（Craig Tiley）說法，喬科維奇是「少數」獲得疫苗豁免資格得以進入澳洲的選手和後勤人員之一。

但抱持疫苗懷疑論的喬科維奇，取得豁免的醫療因素尚未對外披露。

提列昨天對澳洲《第9電視台》（Channel Nine）指出，在喬科維奇這起案例中，「我們是基於個人醫療資訊決定豁免與否，而我們並未收到這個資訊，這些理由應由申請人選擇是否對外揭露」。

豁免機制如何運作？

提列表示，一共有26名網球選手和後勤人員申請豁免資格。

根據澳網，申請人的審查過程非常嚴格，涉及兩個獨立醫療專家小組，其中一個是維多利亞州衛生部任命的獨立醫療豁免審查小組，選手身分會對醫療小組隱藏。

由醫生組成的小組決定這些申請是否遵守澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）的豁免指引，若申請符合資格，將由政府指派的第2個醫療專家小組檢視。

哪些疾病可以豁免？

以下為澳洲免疫技術諮詢小組列出獲准暫時豁免於澳洲疫苗接種要求的主要因素：

PCR採檢證明你已罹患過COVID-19，這讓你得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗。 「重大醫療情況」，例如重大手術或因重症住院。 前一次接種COVID-19疫苗時出現「嚴重不良事件」，例如危及生命或必須住院的反應，又沒有可接受的替代疫苗。 在接種過程中可能因為精神疾病等其他因素，危及自身或他人。 施打輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）這類疫苗後，過去3個月內發生心肌心包膜炎的證明。

外界反應為何？

提列表示，他能理解人們對於喬科維奇取得豁免一事的消息「相當不快」，但堅稱喬科維奇並沒有獲得特別待遇。

提列說，符合指引的任何人都能獲准進入澳洲，包括透過近期染疫證明者。他補充表示：「所以並沒有什麼特別待遇，並沒有准予喬科維奇特別機會。」

提列主張，事實上，網球選手所受到的規定比其他人還要嚴格。他說：「對網球選手來說，這個過程遠遠超越任何一位前來澳洲的人士會遭遇的經歷。」

「我們有額外的小組，由專家組成的小組，他們透過盲審評估任何一件申請案，若案件適當，則批准豁免。」

權威醫師、前澳洲醫學會副會長帕尼斯（Stephen Parnis）表示，喬科維奇取得醫療豁免一事，對試圖阻止疫情擴散的人傳達令人震驚的訊息。

帕尼斯推文寫道：「我不在乎他是名多優秀的網球選手，如果他拒絕接種疫苗，就不應該獲准入境。」

他表示，若豁免消息屬實，對數百萬尋求降低澳洲疫情對自身和他人風險的人來說，會是一項令人震驚的消息。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航