時代力量2022地方選舉首波提名出爐：10人名單未見現任議員，陳椒華：有人考慮轉換跑道

時代力量今（6）日公布年底九合一選戰首波提名名單，提名區域橫跨5縣市、共10名議員參選人。黨主席陳椒華表示，以全台提名50名議員參選人為目標，將陸續公布名單。至於現任議員皆未列入首波提名，陳椒華則透露，有人正在考慮轉換跑道，例如可能轉戰縣市長選舉，所以會晚點公布。陳椒華也說，目前時代力量在全台有11名市議員都表現優秀也有一定基礎，這是比同為新興政黨的民眾黨更好的地方。

首波名單10人囊括六都，劉仕傑投入士林北投區

陳椒華指出，目前已有10個縣市提名超過3名議員參選人，其中包括六都中的桃園、台中、高雄、台南，新北、台北目前則是各2名，鼓勵更多年輕人加入時力，到雙北參選，並希望這些縣市都有機會成立黨團，為市政做更多事情。

時代力量在競爭激烈的台北市士林北投區提名前外交官、黨內國際部主任劉仕傑。2018年劉仕傑曾經代表社民黨投入士林北投區議員選戰，僅拿下3446票（1.23％）未當選；在2020年加入時代力量，並擔任國際部主任一職至今；而大安文山區推派辦公室主任林泓泰參選，林過去曾在新北市議員何博文團隊服務。

由於士林北投區與大安文山區，目前都有2名「曾具有時代力量黨籍」的無黨籍市議員分別是黃郁芬、林穎孟，假如屆時也要爭取連任，將可能和「前同事」打對台。

新北市時代力量提名了台北市議員林穎孟的前助理、新莊區主任吳香君投入選戰；板橋區則由2018年就代表時代力量參選、過去曾為柯文哲市府幕僚的彭盛韶參戰，彭盛韶在2018年時獲得1萬6244票而敗給了尋求連任的民進黨籍議員王淑慧，以244票的些微差距成為落選頭。

桃園市則在八德、蘆竹及中壢等三區提出參選人，分別為前體育選手、創辦健身事業的呂宇晟、蘆竹區執行長徐鈺雯，以及長期投入勞工運動並曾多次協助空服員罷工，並於2020年投入中壢區立委選戰的林佳瑋。當時林佳瑋在中壢選區拿下1萬7512票（得票率8.27 %），票數仍遠落後民進黨彭俊豪（42.59 %）和國民黨魯明哲（47.46 %），最後該區由魯明哲當選。

花蓮縣第三選區（鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員參選人：陳慶元東台灣時代力量分別在宜蘭縣提出2名、花蓮縣1名參選人。羅東鎮提名立委邱顯智辦公室助理、宜蘭黨部執委楊坊翔；宜蘭市則是提名曾在2018年參選該區議員的學者林正芳，林正芳當時得到1335票（2.14％）未當選。至於花蓮縣的部分，則由花蓮黨部主任陳慶元投入第三選區選戰。

宜蘭縣羅東鎮議員參選人：楊坊翔

宜蘭縣宜蘭市議員參選人：林正芳

台北市士林、北投區議員參選人：劉仕傑

台北市大安、文山區議員參選人：林泓泰

新北市新莊區議員參選人：吳香君

新北市板橋區議員參選人：彭盛韶

桃園市八德區議員參選人：呂宇晟

桃園市蘆竹區議員參選人：徐鈺雯

桃園市中壢區議員參選人：林佳瑋

首波名單未見連任議員，陳椒華：有人考慮轉換跑道

由於首波提名名單中，時力現任議員皆未入列。陳椒華解釋，現任議員中有些人認為不要太早公布，另有人考量轉換其他跑道，例如縣市長選舉，因此尊重個人意願，會晚一點公布。

陳椒華也談及縣市長參選人提名時程，因縣市長只有一個名額，大家要考慮比較久，不可能太快就決定，除了個人意願，還要其家人同意，都在評估中。對於立委邱顯智是否參選新竹市長，陳椒華表示，很多人都在鼓勵邱，但《地制法》修法影響到新竹市升格與否，這些也都要納入評估。

對於與民眾黨彼此之間的競合關係？陳椒華表示，時力現在在全台的地方議會已有11位議員，地方問政有非常優秀表現及穩定基礎，「這部份時力是有優勢的」，且時力提名作業也很嚴謹，經海選提名、地方主委審查、提名小組審查、決策委員會決議，過程公開透明，跟民眾黨有不一樣的地方，「大家可以公開來做比較，時力候選人非常優秀」。

10名由時代力量提名的參選人，也依序簽下「2022地方公職參選人共同公約」，允諾個人所提政見，絕不違背時力黨章，競選期間如有違法或影響時力聲譽之不當行為，經決策委員會決議，得隨時撤銷提名等。而在介紹結束後，10名參選人也從黨主席陳椒華手中接下戰袍，高喊「改變持續，與力同行」口號。

至於是否考慮跟其他黨派合作共推人選？陳椒華表示，不會這麼早去談，時代力量運作方式，都是經過決策討論。

目前他黨的布局也持續進行，許多議員參選人都已經為了黨內初選開始掃街拜票、追垃圾車、掛看板布條、到處拜訪認識鄰里鄉親，也有些黨已經陸續進行黨內民調，不過時代力量是最早公布市議員名單的。

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核稿編輯：翁世航