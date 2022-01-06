遲到1分鐘，民進黨已自行推選修憲委員會主席，國民黨憤而退席：你們自己爽就好了！

立法院修憲委員會今（6）日召開第2次全體委員會議，結果國民黨立委遲到約1分鐘，進場時民進黨已經在推舉會議主席，國民黨當場翻臉要求「下來」，但民進黨不願意，國民黨於是退席抗議，並指控民進黨「就是故意的」。後來會議休息將近1小時，國民黨仍未返回會議，周春米於是再次宣布開會。

立法院修憲委員會共有5名召委，分別是民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米，國民黨立委李貴敏、鄭麗文。根據立法院議事日程，修憲委員會原訂今日討論交付修憲委員會修憲提案的審查暨公聽會的安排，並依《立法院修憲委員會組織規程》規定，由召集委員1人為主席，由各召集委員輪流擔任，因此周春米今在管碧玲、鍾佳濱推舉下擔任主席。

陳玉珍：民進黨故意讓修憲破局

遲到1分鐘的國民黨立委進場時看見周春米正在主持會議，直接衝上台高喊「等一下！誰當召委？什麼意思？」陳玉珍質疑，國民黨遲到就可以讓她當主席嗎？開始討論了嗎？立委曾銘宗喊「沒那回事啦！下來下來！」國民黨召委鄭麗文也痛斥「可以這麼鴨霸嗎？」

鄭麗文更直接嗆說，「你們（民進黨）不需要國民黨參加修憲，你們自己玩沒有關係，你們自己爽就好了！」曾銘宗也說，「要開你們自己開」，隨即在9點05分直接集體離席表達抗議，委員會只好暫時宣布休息。留下其他民進黨立委、民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智坐在會議室椅子上，場面一陣尷尬。陳玉珍搭電梯前痛罵，「民進黨就是故意讓修憲破局，太離譜了」。

鍾佳濱受訪時則解釋，對於國民黨質疑周春米主持會議的合法性，由於修憲委員會在國民黨杯葛下，一直無法設定議事日程，因此今天的會議是由部分委員自行連署召開，現場有3位召委公推周春米，已完成法定程序，後續也會依往例讓國民黨召委輪值，會兼顧朝野政黨的多元意見，呼籲國民黨趕快回到工作崗位開會。

隨後，國民黨團舉行記者會還原始末，立委手舉「拒絕多數暴力」、「動用表決就是暴力」、「修憲不是兒戲凝聚共識為先」標語，高呼「修憲不是兒戲」口號表達不滿。費鴻泰批評，民進黨老是想用人數決定台灣民主，不過在修憲議題上，因有立法院4分之3同意的門檻，藍綠兩黨的地位是一樣的，任何一方隨時退出，會就開不成了。

費鴻泰表示，修憲委員會很顯然是合議制，修憲是採共識決，民進黨明知有只要任一方有不同共識，議案就成立不了，他們根本就不想讓修憲委員會開審，還設計好，只要國民黨不服從多數決議，就可以推託是國民黨的責任。可是民進黨已經習慣比拳頭，認為反正怎麼推都是他們，一副鴨霸的樣子。黨團帶隊到修憲委員會現場，5位召委之一的周春米已經坐在主席台上。

陳玉珍表示，召委推舉需要大家討論，朝野理性和平討論，他們到現場問，為什麼是周春米坐在台上，民進黨說他們已召開召委會議推舉周春米，但是李貴敏、鄭麗文2人都沒有接到電話，民進黨就自行推舉主席。國民黨主張需要協商討論；強凌弱、眾暴寡是不理性的行為，但民進黨立委管碧玲說「我們就是故意的」，一副人多、所以愛怎麼做就怎麼做。她質疑，「大家都知道修憲需要4分之3的門檻，需要各政黨坐下來討論，民進黨真的有誠意修憲嗎？」

管碧玲自稱「修憲阿信」，批國民黨杯葛第五波

管碧玲後來則在臉書表示，「修憲以來，就是忍耐再忍耐，覺得自己像阿信一樣」。國民黨一直杯葛修憲，到今天已經是第五波。

她也還原今天早上的狀況，今天議事處9點按鈴開會，要求召集委員推選主席，國民黨先是召委會議遲到未出席，因此推舉周春米擔任主席。後來國民黨到場後堅持要由國民黨立委鄭麗文主持，推舉主席就卡關。國民黨立委李貴敏要求立法院長游錫堃朝野協商，但協商時國民黨又改派立委陳玉珍擔綱，陳又要求回去召開召委會議，由國民黨擔任主席，因此協商破局。

後來會議宣布休息1小時後，在上午10時20分許，會議主席、民進黨召委周春米再次宣布開會，委員會通過民進黨立委管碧玲提案，決議臨時會期間的召委輪值順序及辦法，在場委員並無異議，加上國民黨立委先前有簽到，已完成法定程序，今日會議順利落幕。

委員會決議，明起至22日止，國民黨輪值4次、民進黨輪值6次，公聽會討論議題由主持輪值召委就院會交付修憲提案定之，程序由輪值召委決定。

委員會決議，各場公聽會邀請之學者專家人數以不超過15人為原則；其人選由輪值召集委員徵詢各黨（政）團意見後提出，由民進黨黨團推薦8人、國民黨黨團推薦5人、民眾黨黨團推薦1人、時代力量黨團推薦 1人，未推薦者由輪值召集委員決定邀請人選，輪值召委必須於開會日5日前提出。民眾黨立委張其祿則表示，希望能將民眾黨黨團、時力黨團的推薦人數增為2人，現場立委則說「好」。

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核稿編輯：翁世航