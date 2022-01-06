馬克宏粗俗失言「很想打擾」沒打疫苗的人，引發各黨議員不滿、中斷疫苗通行證法案審議

（中央社）法國總統馬克宏前（4）晚向媒體表示「很想打擾」未施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗者，導致各黨議員不滿，認為馬克宏企圖向部分法國人宣戰，引發政治危機，國民議會疫苗通行證法案審議也再度中斷。

法國疫情持續延燒，政府正尋求推動國會立法，預計從1月15日起，接種疫苗的民眾才能參與文化活動、搭乘火車享受跨城市之旅或上咖啡館。

馬克宏用字惹議，直言「不負責任者不是公民」

馬克宏昨晚接受《巴黎人報》（Le Parisien）訪問談及國民議會正在審查的疫苗通行證法案時說道：「我不願意打擾（emmerder）法國人。每當行政體系想要阻攔民眾時，我都跟他們開戰。不過，那些未施打疫苗者，我很想要打擾他們。我們會繼續這麼做，直到最後。這就是策略。」

除了針對未施打者的警告，馬克宏的選字emmerder也特別引發議論，這個字很口語且接近粗俗，有「找麻煩」的含意。

抗疫措施法案辯論再度喊停，連支持法案的共和黨議員都不滿

此番言論當下傳到氣氛早已劍拔弩張的國民議會，立刻引發議員不滿抗議，導致辯論過程自3日晚間意外短暫停會後，又再度喊停。會議主席、共和黨（LR）議員馬樂福（Marc Le Fur）昨晚表示，議會「不具備平靜討論的條件」，宣布辯論暫停至法國時間昨日下午3點。

反對陣營極左派「不屈法國」（FI）議員伯納里西斯（Ugo Bernalicis）認為，「這位自認為可以侮辱部分法國人的君主總統，引發了政治危機」。

法國極右派領袖瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）譴責這番言論是「前所未聞的粗鄙與極端暴力」，她覺得馬克宏的政策企圖向部分沒有違反任何法律的法國人宣戰，並形容他犯下「政治與道德錯誤」。另一位極右派總統候選人澤穆爾（Eric Zemmour）同樣反應激烈，認為這是「在被壓迫的法國人面前顯弄毫不掩飾的殘暴」。

連日前表態支持法案的共和黨議員都不滿總統發言。共和黨主席賈可布（Christian Jacob）表示：「一位總統不能發表那樣的言論......我不能為旨在打擾法國人的法案背書。」國民議會共和黨團召集人阿巴德（Damien Abad）則對這樣「粗暴、不負責、有預謀」且顯示出「幼稚的犬儒主義」的言論感到遺憾。

執政黨則試圖緩頰救駕，表示馬克宏講話「直接」。共和前進（LRM）執行長蓋里尼（Stanislas Guerini）表示：「他講話很直接... 並非要排除一部分的法國人，而是要對方針與策略坦白直言，其中包含限制選擇不接種的法國人。」

人氣頗高的前總理菲力普（Edouard Philippe）昨天在電視台《法國二台》（France 2）中表態支持強制接種，並表示總統是以「口語方式」談話，「大家都知道他想說的是什麼..... 其後的問題比爭議更重要」。

這個充滿爭議法案的主要措施，便是把「健康通行證」（passe sanitaire）改為「疫苗通行證」（passe vaccinal），也就是只有完整接種疫苗才能做為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再有效力，無法轉為有效通行證。

抗疫措施法案目前仍有超過500條修正案待審議，其中頗受關注的12到17歲是否適用疫苗通行證修法，昨晚通過社會黨（PS）提案，即免除12到16歲校外、運動與文化活動必須出示疫苗通行證的規定，但餐廳、咖啡廳不在免除範圍。

人口逾6700萬的法國，目前近5300萬人至少已施打第一劑疫苗，其中2550萬人已經在過去幾週接種第三劑追加劑。法國公共健康局（Santé publique France）前天宣布COVID過去24小時新增確診人數為27萬1686人，再次創下疫情爆發以來新高。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航