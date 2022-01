加拿大政府宣布8852億天價和解協議，賠償在寄宿學校遭迫害的第一民族原住民家庭

文:張瑞邦(Tucker Chang)

加拿大政府於今(2022)年1月4日宣布,針對過往加拿大具歧視性的「兒童福利制度」,政府已於2021年12月31日與原住民團體達成協議,國家將編列400億加幣(約台幣8852億元)的預算,賠償於寄宿機構就讀時遭受歧視、迫害的原住民兒少和家庭。美國《有線電視新聞網》(CNN)報導指出,加國政府亦會將總預算中的200億加幣,投入未來5年原住民兒少和家庭服務計劃的長期改革,以確保過往歧視、壓迫原住民兒童的悲劇不再重演。

此次談判各方代表,含括加拿大原住民組織「第一民族議會」(Assembly of First Nations)、加拿大「第一民族兒童與家庭關懷協會」(First Nations Child and Family Caring Society)、安大略省原住民代表、安大略省北部原住民社區政治組織「Nishnawbe Aski Nation」,以及其他該協議的集體訴訟代表。

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,加拿大第一民族兒童與家庭關懷協會早在2007年,便已向加拿大人權法庭(Canadian Human Rights Tribunal)控訴加國原住民兒童與家庭,長期遭相關服務體系歧視。

人權法庭在調查後發現,政府的兒少服務體系中確實存有歧視原住民的情勢,例如政府並沒有在原住民保留區為需要幫助的原住民兒童和其家庭提供充足的補助經費,造成原住民孩童經常被迫與原生家庭分離、被強迫安置在兒童福利機構,才能取得相關兒福提體系的協助。然而加國聯邦政府雖坦承原住民兒少服務體系存在系統性的歧視問題,卻仍透過相關的司法流程來要求法院撤銷賠償命令及索賠。

第一民族兒童與家庭關懷協會與其它原住民組織,在歷經長達15年的人權控訴後,直到今年才迎來這項原則性的協議。

「來自加拿大各地的原住民經歷長久的努力才迎來這一天,過往施加於原住民兒童的不公皆是加拿大政府根深蒂固的偏見所引起。」第一民族大會緬尼托巴省負責人辛迪・伍德豪斯(Cindy Woodhouse)在1月4日的協議記者會上說道。

《加拿大廣播公司》(CBC)則於報導中提醒,此項協議仍須由加拿大聯邦法院以及加拿大人權法庭批准才算通過,各方也須在2022年3月31日前商榷最終的協議內容。倘若最終協議過關,協議的部分內容最快將於2022年4月1日生效,且400億加幣的費用也將成為加拿大史上庭外和解最高的賠償金額。

加國原住民孩童還曾遭遇哪些壓迫?

其實,加拿大原住民所受的歧視問題並非近幾十年內才出現,早在一百多年前的殖民時期,歐裔白人便已開始對原住民孩童進行打壓。

卡達《半島電視台》於2021年的報導指出,由於19世紀尚處於歐洲殖民時期的加拿大與天主教會合作,共同施行原住民「同化政策」,導致加拿大境約有15萬原住民於1831年至1996年間,被分別送至139所加拿大印地安人寄宿學校,且因加拿大政府於1894年通過了《印地安法案》修正案,在19世紀末至20世紀中葉期間,所有的加拿大原住民兒童都會被強制送往寄宿學校就讀,如果孩童的家長或監護人不遵守,便有可能面臨牢獄之災。

在加拿大印地安人寄宿學校系統中,寄宿學校名義上是要協助原住民兒少融入加拿大主流的歐裔社會,並受到良好教育、具公民投票權的「加拿大人」。

然而,這些機構卻以殖民者種族主義與文化清洗的態度,削弱原住民孩童與其原屬風俗、語言以及家庭社群的聯繫,常見的情形像是原民孩童被迫放棄自身的族語,在寄宿學校需改說法語或英語,亦須放棄原本的信仰、改穿白人服飾並禁止學習原生文化,且寄宿學校管理方對孩童的騷擾、虐待、性侵更是時有所聞。

在寄宿學校系統存在的一百多年來,有數千位原住民學生在被迫入學後再也沒有返鄉,根據加拿大真相與和解委員會(Truth and Reconciliation Commission of Canada)保守估計,寄宿學校系統存在的期間,至少有4000至6000位原住民孩童死亡。

加拿大第一民族蘇斯瓦族(Secwépemc)權益團體「Tk'emlúps te Secwépemc」更在1893年創立、1978年關閉的英屬哥倫比亞甘露市印地安寄宿學校(Kamloops Indian Residential School)舊址底下,發現215名原住民兒童的遺骸。其中還一些據信是3歲幼童的骨骸,這也為多年來許多「消失」於寄宿機構的原住民兒童之去向提供關鍵的證據。

Photo Credit: AP / 達志影像

誰可實際獲得補償?具體的改革又為何?

聚焦回加拿大政府本次的賠償協議,根據加拿大原住民服務部(Indigenous Services Canada, ISC)所公布的協議內容顯示,可以獲得加拿大政府賠償的群體主要分為兩類,第一類是在1991年4月1日至2022年3月31日期間,離開加拿大原住民保留區或育空地區,轉而被強行交給加拿大兒少保護機構的原住民孩童,且原則上孩童的雙親和監護人也可以得到賠償;第二種對象是在1991年4月1日至2007年12月11日期間內未獲得、或無法即時獲得「喬丹原則」(Jordan's Principle)所規定的教育、醫療等基礎公共服務的原住民兒少。第一民族議會對此也預估,應有超過20萬的原住民兒少符合請領資格。