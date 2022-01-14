2022/01/14,
社會

從「整合照護」到「社區共生」，彰化大有社區以「長者為師」串起不同世代之間的連結

從「整合照護」到「社區共生」，彰化大有社區以「長者為師」串起不同世代之間的連結
Photo Credit: 大有社區發展協會提供

我們想讓你知道的是

當社區的人們開始因為一些人、事、物產生連結、互相認識甚至產生信任感，就會成為共生社區開展的第一步。而當不同世代、不同群體間開始對一個核心價值產生認同感，就會成為驅動社區居民的關鍵。

文：王若馨、呂理琪

「共生社區」是近年在日本開始倡導以居民為主體，讓居民一起開發出更符合生活想望的社區樣態，不僅增強彼此間的連結，每一個人也能因此有自立生活的機會。隨著高齡化、少子化、人際關係的互動傳統逐漸轉變，「共生社區」的思維，成為現今社區發展的重要方向。

2021年，信義公益基金會與銀享全球透過北中南東的社區探訪、共學小聚的舉辦，看見台灣共生社區最前線的寶貴經驗。這次，透過由銀享全球所企劃的【銀力時代線上展】，將擷取過程中的精華，帶領大家一一探索！

勤勞淳樸且富有傳統農村氣息的彰化縣，居民大多從事農耕，以種植稻田為主。隨著農村高齡化，如何活化社區動能？又何成功連結老、中、青三代共同推動社區議題？

在這篇文章，我們將介紹來自彰化的大有社區，分享他們如何以「長者為師」為主軸，串連在地長者、青壯年，進而推展在地人文、農村生活及環境保育議題。​​​​

將「長者為師」作為核心DNA，串起不同世代之間的連結

聽到長者為師計畫時，往往會覺得就只是邀請長輩來當老師而已，但在大有社區，長者為師是社區的核心價值。

「讓長輩做會做且有興趣的事，才會活得好」身為社區裡中生代的吳素秋理事長表示，看見社區不識字長輩為了要教小孩種稻，還學用畫畫的方式溝通，便更堅定地將長者為師融入在社區各式各樣的推動中。

社區裡除了長輩、中生代外，也來了一群青年，其中負責長者為師計畫的佳蓉就是彰化在地人。喜愛與長輩互動的她，針對如何引導長輩更有自己的獨到方法，「不是每個長輩都喜歡教人東西，而是要引導他們找到合適自己的模式」所以在大有社區發展協會團隊將長者分為樂活型、服務型、教育型，各自運用專長、興趣，在社區裡擁有自己的角色。

而長者為師，不能沒有觀眾。透過連結中小學，小朋友就成為了在地長者的最佳觀眾，藉由世代交流，也將大有社區居民重視的環境永續、農業教育議題能讓下一個世代看見並感受。

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Photo Credit: 大有社區發展協會提供

長者為師不是只有長者的事

在長者為師的裡，大有社區不僅針對長者進行培訓，更設計了引導員角色，串連社區青年及中生代，並結合和社區領導者的合作，完成體驗的設計。當社區的人們開始因為一些人、事、物產生連結、互相認識甚至產生信任感，就會成為共生社區開展的第一步。而當不同世代、不同群體間開始對一個核心價值產生認同感，就會成為驅動社區居民的關鍵。

無論你是哪類型的組織／個人，都可以是共生社區的一環

和社區居民對話跟互動，會是共生社區營造的關鍵起點，而每個人、每個不同類型的組織，都可能成為對話開展的場域。人與人的關係建立必定需要時間及信任感的累積，大有社區團隊認為，不用急著推出方案、拿出數字 KPI，而是更重視社區居民們是否開始展現自己的價值及角色，並看見互相連結的過程中慢慢發酵的影響力。

從「整合照護」到「社區共生」，種下幸福高齡社會的種子

在台灣政府長照2.0的推動下，「社區整體照顧」已經不是陌生的名詞。醫療、長照、社區組織持續探索彼此間有效整合的照護方式，銀享全球相信在共生社區中，被照護者不僅是被動的接受者，他們也亦有貢獻己身價值的可能。人人都可為其生活的社區做出貢獻是共生社區的核心價值之一。透過重塑社區間不同族群間的連結、互動與互助，個人和社區將更有活力。

2019年夏，銀享全球走訪屢獲日本「好設計獎」的佛子園，及以混合型照顧聞名的富山型日照，一手了解日本從社區整體照顧到發展共生型服務與社區的經驗，並開始社區共生的倡議。2021年，銀享全球攜手長期支持社區行動的信義公益基金會，透過北中南東的社區探訪，看見共生的種子已經在台灣各地緩緩發芽。同年的8–10月，舉辦全台共學系列小聚，期盼透過社區實踐家的經驗分享、互動體驗等設計，為參與夥伴收斂出未來可以運用在自己社區的關鍵 know-how，進而帶動更多共生價值的實踐，共同打造幸福、有活力的高齡社會。

  • 本文為銀享全球「照護模式新視野」系列文章，更多文章與新知歡迎參考【銀力時代線上展】。延續銀享全球持續倡議的核心議題：賦能與復能、科技與設計、共生與共好，本次線上展作為一年之末、新年之始的回顧與沈澱，期盼將銀享全球於三大議題下的推動彙整成清楚易懂的資訊與資源，讓大眾可共同思量、預備你我都期待的老後生活。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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