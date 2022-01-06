金球獎抵制風波越演越烈，入圍男主角獎的《魷魚遊戲》李政宰跟隨Netflix拒絕出席

爭議不斷的第79屆金球獎即將於台灣時間1月10日揭曉得獎名單，不過本屆金球獎卻是風波不斷，由於涉及種族與性別歧視，以及長年收取賄賂的負面形象衝擊，導致本屆金球獎遭到各大片廠、影人抵制，而憑藉《魷魚遊戲》入圍戲劇類最佳男主角的李政宰，也確定跟隨Netflix的抵制，不參與這次的金球獎，使得金球獎在缺少一枚星光。

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做為關注度極高的電影頒獎典禮，金球獎是由好萊塢外籍記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。其實，去（2021）年初金球獎便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視，以及「外語」風波等等，更使得湯姆克魯斯等人將金球獎座退回，以表抗議。

好萊塢外國記者協會被爆出評審之中完全沒有非裔成員，根據《綜藝報》報導，好萊塢外籍記者協會前主席Meher Tatna更爆料自2002年加入以來，此機構一直沒有非裔成員。以女性議題為訴求的組織「Time's Up」更在Instagram發布「金球獎破裂」的照片，藉此控訴由「白人把持」的金球獎。

不過好萊塢外國記者協會也宣布改革，將新增至少13位黑人成員，務求讓金球獎變得「更多元及包容」，而在去年5月6日，金球獎也進行投票，75位的有效投票贊成董事會進行全面改革。

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不過，這樣的努力並未讓好萊塢滿意，除了廣告商撤回廣告贊助之外，Netflix、亞馬遜、華納等大型製作公司共同抵制，允諾參與的名人也寥寥無幾，典禮也未能舉辦紅毯，而過往負責轉播金球獎頒獎典禮的單位，康卡斯特集團旗下的NBC，也宣布停止轉播金球獎，使得本屆金球獎面臨沒有轉播的窘境，只能嘗試以直播方式宣布得獎者。

至於高人氣的《魷魚遊戲》，則是首度風光入圍金球獎最佳戲劇類影集、男主角、男配角等大獎，同時成為韓國首度入圍金球獎的原創影集，不過，根據李政宰的經紀公司Artist Company發表聲明表示：「非常感謝金球獎提名了李政宰，但我們決定不出席頒獎典禮。除了Netflix抵制的關係之外，也有考量疫情蔓延的影響，因此做出此決定。」

因此本屆金球獎也將不會看到韓國人的身影。

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核稿編輯：翁世航