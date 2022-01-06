2022/01/06,
藝文

KKBOX風雲榜：五月天等入選「年度風雲歌手」、股癌等入選「年度風雲Podcast」，珂拉琪等入選「2022潮流新聲」

KKBOX風雲榜：五月天等入選「年度風雲歌手」、股癌等入選「年度風雲Podcast」，珂拉琪等入選「2022潮流新聲」
Photo Credit: KKBOX提供

我們想讓你知道的是

音樂風雲榜是依據KKBOX全亞洲會員整年超過135億次點播數、結合多元數據分析產生的結果。對於今日宣佈的榜單，KKBOX總經理黃嘉宏表示，數據是由眾多聽眾與創作者每天在各種活動、場景與時空下共構而成，過去一年在疫情變動下，也觀察到不同聆聽習慣和互動形式正在發生。

耕耘多年的台灣線上音樂串流平台KKBOX，今（6）日公布第17屆KKBOX音樂風雲榜「年度風雲歌手」以及「2022潮流新聲」，也同步揭曉第2屆KKBOX Podcast風雲榜的「年度風雲Podcast」，年度風雲歌手如五月天、韋禮安、告五人、八三夭、G.E.M. 鄧紫棋等各大獎項常勝軍入榜；2022潮流新聲則有wannasleep、珂拉琪Collage等備受矚目的新世代上榜；至於年度風雲Podcast則有大家熟知的股癌、呱吉、百靈果、台灣通勤第一品牌等等。

音樂風雲榜是依據KKBOX全亞洲會員整年超過135億次點播數、結合多元數據分析產生的結果。對於今日宣布的榜單，KKBOX總經理黃嘉宏表示，數據是由眾多聽眾與創作者每天在各種活動、場景與時空下共構而成，過去一年在疫情變動下，也觀察到不同聆聽習慣和互動形式正在發生。

KKBOX探索數據背後更多深層的互動行為表現，透過聽眾與創作者之間多方連結互動、分享、擴散等行為，產生更多元的數據組合及意義，並進一步將互動行為轉化為實際的現場表演與回饋，共創今年KKBOX風雲榜獨特又具話題的年度榜單，共同推動風雲榜成為乘載互動故事的創新舞台，持續讓更多聲音被更多人發現與聽見。

圖11：2022_KKBOX_風雲榜記者會（左起）2022_潮流新聲鶴_The_
Photo Credit: KKBOX 提供
左起：2022潮流新聲鶴The Crane、雷擎、LÜCY；KKBOX總經理黃嘉宏、年度風雲歌手韋禮安；主持人薛薛、阿拉斯

年度風雲歌手能看見經典老將，包含今（2022）年出道滿25年的動力火車首度榮獲此獎，也成為新年大禮。即將在今年3月於小巨蛋開演唱會的動力火車表示，受到大家的喜歡跟注意，覺得非常驚喜，希望大家能繼續多多支持。

而出道即將邁入15年的搖滾樂團八三夭，則是年度風雲歌手的常勝軍，曾以〈想見你想見你想見你〉獲得KKBOX年度累積榜冠軍，近期則推出睽違五年的全新創作專輯《顛倒世界》，也於發行當天創下專輯內所有單曲搶占KKBOX綜合新歌即時榜12個席次的霸榜紀錄，展現不俗魅力。對此，八三夭表示：「2021對大家來說都是特別的一年，可以得到大家的支持，在崎嶇難行的一年對我們來說更顯珍貴，希望大家可以持續支持八三夭。」

而去年搭著電影《月老》熱潮，以主題曲〈如果可以〉攻佔全民耳朵的韋禮安，繼第12屆的年度風雲歌手後，再度獲得此獎肯定，對此他笑說：「感謝KKBOX及歌迷，更感謝今年的這些歌曲〈因為是你〉、〈如果可以〉以及《火神的眼淚》跟《月老》，可以讓我有這個機會讓更多人繼續聽到我的歌。」而韋禮安近期發行全新英文創作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK 我醉清醒》，便有好成績，主打歌〈R.I.P.〉佔據KKBOX西洋榜新歌與單曲雙榜冠軍，也與〈如果可以〉稱霸華語與西洋雙語單曲榜。

至於本屆難得的女歌手除了G.E.M. 鄧紫棋之外，還有甫出道發行個人專輯《I》就入榜的艾薇，她表示對自己與眾多歌壇前輩一起獲獎深感榮幸，也期許未來音樂之路能向喜愛的歌手艾薇兒（Avril Lavigne）看齊。

圖1：第17屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手
Photo Credit: KKBOX提供

第17屆KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮，將在2月26日晚上7點於台北流行音樂中心亮相，屆時將邀請年度風雲歌手、人氣新秀與新銳創作樂團共同演出。此外，也將延續上屆匯聚各界好聲音的精神，於同日下午3點30分在角落文創舉辦第2屆 KKBOX Podcast風雲榜，邀請百位Podcaster到場參與互動。

第17屆KKBOX音樂風雲榜「年度風雲歌手」

  • 八三夭
  • 五月天
  • 艾薇
  • 告五人
  • Eric周興哲
  • 邱鋒澤
  • 茄子蛋
  • 韋禮安
  • 動力火車
  • G.E.M. 鄧紫棋

第2屆KKBOX Podcast風雲榜「年度風雲Podcast」

  • Gooaye股癌（謝孟恭）
  • 呱吉（呱吉）
  • 雞來速（盜哥／雞姐／喜多）
  • 好味小姐開束縛我還你原形（好味小姐）
  • 媽爹講故事（MOM&DAD）
  • 從前從前（童話阿姨）
  • 唐陽雞酒屋（唐綺陽）
  • 台灣通勤第一品牌（台灣通勤第一品牌）
  • 百靈果NEWS（百靈果NEWS）
  • 吳淡如人生實用商學院（吳淡如）
圖4：第2屆KKBOX_Podcast風雲榜年度風雲Podcast
Photo Credit: KKBOX提供

2022潮流新聲

  • Everydaze
  • hue
  • LÜCY
  • Shye
  • wannasleep
  • Yufu
  • 珂拉琪Collage
  • 看日早晚
  • 雷擎
  • 鶴The Crane
圖3：第17屆KKBOX音樂風雲榜2022潮流新聲
Photo Credit: KKBOX提供

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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