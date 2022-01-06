【亂估經濟學】樓價預測新一年又升？

新一年花旗銀行就預測今年樓價會大幅度下跌7至10%。同時，美聯、中原等本地地產代理反而預測2022年樓價會上升5至10%不等[1]。喺目前疫情、移民潮、通關、加息未明等等因素下，究竟應該信邊個呢？

簡單睇番呢兩年2020年同2021年各地產代理嘅樓價預測，其中美聯喺2020年年頭，預測樓價會升5%，但到咗年尾，根據由差餉物業估價署嘅統計嘅全年私人住宅售價指數，樓價係跌咗0.47%。

到2021年年頭，美聯同樣預測2021年升幅10%[2]（施永青仲話「唔進取」咁估都升15%[3]），年中仲估過升到15%，但到咗今年年尾自己做嘅2021年「美聯樓價指數」總結樓價都係升得4.97%[4]，而2021年年尾由差餉物業估價署統計嘅私人住宅售價指數顯示，計哂首11個月嘅平均樓價升幅其實只係得2.94%[5]，就知道呢啲地產代理嘅樓市預測嘅可信性都幾低。

圖片由作者提供

地產代理們亦有唔少年度預測來年樓價係跌嘅。例如2016年美聯就估會大跌15%[6]。然而，預測嘅同時都會要求政府「撤辣」取消防止投機炒賣嘅物業稅，點知當年差餉物業估價署統計樓價只係跌咗3.6%，最後都係估唔中。

其實樓市升跌嘅背後原因，本來係一門需要嚴謹分析各種環球經濟、市場實況、政府政策等等多方面因素先可以歸納出嚟嘅課題，而唔係簡單嘅唱好同淡咁簡單。呢啲搵個「資深地產代理」走出黎估估下，唔單只冇幫助市民理解樓市實況以及樓價升跌嘅因果關係，實際上更多可能只為想透過斷估消息製造「入市良機」的假象，或者放風造淡規管地產利益嘅政策。

雖然面臨巨債嘅恒大最終都未必還到上億嘅賣樓佣金俾地產代理，但喺疫情期間地產代理嘅業務收益仍然袋袋平安。美聯由2020年雖然虧損，但到2021年虧轉盈賺三千萬，上年年頭已經放定風要擴充增30間分行，請多近千名人手。而中原地產仲誇張，上年佣金收入增21%，可以逆市擴張新增95間分行，呢啲就真係「斷估經濟學」帶嚟嘅實際收益。

注釋：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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