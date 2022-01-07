2022/01/07,
國際

哈薩克油價上漲爆發罕見示威，總統解散政府、宣布宵禁

哈薩克油價上漲爆發罕見示威，總統解散政府、宣布宵禁
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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原政府雖被解散，哈薩克民眾仍繼續抗議。據媒體報導，本週三（1月5日），抗議者衝擊了該國經濟重鎮阿拉木圖市府大樓。

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

在阿拉木圖這個哈薩克最大城市，週三（1月5日）又有數千人走上街頭示威抗議。警方使用了眩暈彈和催淚瓦斯，但無法阻止示威者衝擊市府。

據報導，有數名穿警察制服的男子放下了頭盔和盾牌，擁抱抗議者。一名抗議者稱，「他們加入了我們的行列」。當事警察不願接受記者採訪。

因汽油價格上漲，上週末，哈薩克多個城市開始出現騷亂，延續至本週。僅在阿拉木圖，週二就有5000多人走上街頭，舉行反政府示威遊行。該國內政部稱，有200多名示威者被捕，95名警察在衝突中受傷。

作為對示威抗議浪潮的回應，托卡葉夫（Kassym-Schomart Tokajew）總統週三解散了現任政府。此前，他宣布曼吉斯托（Mangystau）和阿拉木圖兩大都市進入緊急狀態，地方當局宣布實施宵禁。

在獨裁統治的哈薩克發生抗議的情況很罕見。2019年托卡葉夫從長期執政的前任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）手中接過總統權力。

納扎爾巴耶夫擔任哈薩克總統的時間長達近30年。很多人權組織指控他侵犯人權、壓制異議以及主持專制政權。2019年，納扎爾巴耶夫辭去總統職務後繼續擔任國家安全會議主席，仍然是哈薩克的最高領導人。

納扎爾巴耶夫被看作是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的親密盟友。哈薩克也是俄羅斯最重要的貿易夥伴國之一。

俄羅斯呼籲以和平方式緩解哈薩克國內紛爭。俄外交部週三在莫斯科發表聲明稱，應「在憲法和法律框架內，通過對話，而非街頭騷亂」解決問題，「我們希望局勢迅速恢復正常」。聲明強調，俄方關注局勢的發展。

土耳其外交部也發表了類似聲明稱，「我們堅信哈薩克政府能度過這場危機。」

德國聯邦政府表示，正在「非常密切」關注著哈薩克當前的事態發展。外交部發言人在柏林表示，「局勢平息下來是至關重要的」，對話很重要。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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