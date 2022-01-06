印尼推遲煤炭出口禁令審查，日本抗議禁令影響兩國經濟關係

（德國之聲中文網） 印尼當局週三 （1月5日）推遲了與煤礦公司的會議。大批煤炭運輸船還卡在海岸邊，等待政府宣布是否會解除出口禁令。

Refinitiv的數據顯示，在出口的僵局中，大約100艘裝載或等待裝載的船隻在印尼加里曼丹島附近的主要煤炭港口聚集了大約590萬噸的煤炭，包括在三馬林達（Samarinda）港附近等待的大約25艘船和在塔波尼奧港附近等待的27艘船。

印尼政府原先表示在5日審查禁令，並定於上午在作出決定前會見採礦公司，然而，印尼煤礦協會（ICMA）的官員說，與貿易部長盧特非 （Muhammad Lutfi）的計劃會議沒有舉行。他們沒有說會議被推遲的原因，並補充說沒有商定新的時間。

根據統計，印尼的煤炭產量約有四分之三出口，最大的市場包括亞洲經濟強國中國、日本、韓國和印度。其中45%的煤炭出口至中國，15%至印度，8%至日本，7%至菲律賓，以及5%至韓國。

隨著北半球的冬季能源需求達到高峰，全球煤炭價格上漲。 1月4日，中國基準動力煤期貨在禁令宣布後的第一個交易日上漲了7.8%，然後在5日縮小了漲幅。該期貨最後交易價格為每噸702元，下跌1.3%。

1月4日恢復交易時，ICE紐卡斯爾月度煤炭期貨也大幅跳漲，錄得11月3日以來的最大單日漲幅，自10月以來首次突破每噸174美元。

受影響的國家中，第一個公開發出抗議的是日本。日本每月從印尼進口約200萬噸煤炭，佔日本動力煤的13%。在冬季電力需求高漲的情況下，日本駐雅加達大使館5日敦促印尼能源部取消對動力煤的出口禁令。

大使館在一封信中說：「突然的出口禁令對日本的經濟活動以及人們的日常生活產生了嚴重影響。」並補充說至少有5艘已經裝船的船隻應立即獲得離境許可。

信中也說，日本可以利用的替代來源很少，並敦促迅速結束禁令，以「繼續並維持」兩國之間的友好經濟關係。

先確保國內供應

印尼國有企業（SOE）部長托希爾（Erick Thohir）5日稍晚表示，他的部門與能源部一起，計劃與國家電力公司Perusahaan Listrik Negara（PLN）舉行會談，審查他們的煤炭供應。

他說：「我們將清楚地描繪出每個煤電廠的狀況，所以以後我們不會再發現任何問題。」

能源和礦產資源部的一位官員說，與PLN的會議可能會在1月5日晚上舉行，隨後能源部和礦工之間會進行會談。

該公司表示，截至1月5日，它已經獲得了1390萬噸煤炭的合同，但需要更多的合同來達到安全庫存水平。

監管機構SKK MIgas表示，印尼的Tangguh和Bontang天然氣廠承諾在2022年向PLN出售58批液化天然氣（LNG）。

國有煤礦企業PT Bukit Asam則說，印尼煤炭開採協會（ICMA）和貿易部已經向能源部提交了已經履行了國內市場義務（DMO）的公司名單，「其中建議取消對這些公司的出口禁令」。

這些義務要求礦工將其產出的25%以每噸70美元的最高價格出售給當地電廠。據國家電力壟斷部門和媒體報導，自禁令發布以來，已有750萬噸至1390萬噸煤炭被轉用於國內需求。

（路透社、法新社）

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為印尼萬丹省蘇拉拉亞市的一座燃煤發電廠。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範