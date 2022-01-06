今日本土新增3例、境外移入40例，陳時中：桃機群聚清潔員交通車「混搭」要求改善

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增43例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，為昨（5）日公布尚未取號的3例本土個案（案17307至17309）及40例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

桃機群聚正在延燒，陳時中強調交通車「混搭」，是因爲降級後防疫措施鬆懈，現由前進指揮所掌握細節才更正，但2級警戒後沒有罰則，不會對單位進行處分，但希望要改善。

桃機群聚擴大，累積8人確診：7名清潔人員與1名防疫計程車司機

指揮中心表示，案17307至17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

針對昨日桃機群聚擴大，整起群聚累積8人確診，分別為7名清潔人員與1名防疫計程車司機。指揮中心強調，已經匡列隔離的採檢的第一層人員、有擴大的採檢、社區監測等。

經過調查確診清潔員搭乘的交通車混搭等情況。陳時中表示，目前關切同台交通車群聚，等待資訊更清楚才能判定，後續有無接觸其他職場人員。

陳時中強調，交通車中3人裡頭，有2位坐固定路線。他說不排除空調感染，最重要的還是在接觸，已經要求所有交通車都要梅花座且固定坐位，負責小隊長針對健康監測及座位安排，若要變換搭乘路線必須報准。

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指揮中心表示，擴大匡列清潔公司高風險人員，1至2航廈夜班員工共93人，均送集中檢疫所。後續安排，清潔公司於1月6至7日家用快篩，1月8日PCR檢測；防疫車隊於1月7日起每3日PCR；機場相關人員每週五家用快篩，每週二PCR，並強化交通車管理。

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今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國、印度、巴拿馬、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、加拿大、菲律賓、義大利、英國、中國及法國入境，另有2例調查中，入境日介於去（2021）年12月26日至今（2022）年1月5日。

長者感染後易有嚴重併發症，呼籲儘速完成疫苗接種

指揮中心表示，目前我國75歲以上長者第1劑接種率僅約73%，第2劑接種率僅約67%，仍需再積極提升，為維護長者及風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，家中長輩如尚未接種COVID-19疫苗第1、2劑，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

若為行動不便者，各地方政府衛生局亦設有到宅接種服務，有需求者可向各地方政府衛生局洽詢。另為鼓勵18歲以上尚未接種第1劑、第2劑COVID-19疫苗接種者儘速踴躍前往接種，於2022年1月5日至1月31日前接種COVID-19疫苗者，可獲得地方政府發放之200元以下衛教品，鼓勵民眾儘速接種，獲得保護力。

指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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因應春節指揮中心擴大開設專責病房

指揮中心繼續表示，因應國際COVID-19疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅，考量春節入境人潮增加，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，即日起調整醫療機構醫療應變作為，說明如下：

一、全國專責病房及負壓隔離病房調整收治病人條件，專責病房僅收治疑似或確診COVID-19病人；負壓隔離病室則以收治疑似或確診COVID-19及其他空氣傳染之法定傳染病病人為原則，清空非必要（如非空氣傳染防護隔離治療）入住於負壓隔離病房的病人。



二、臺北市、新北市、基隆市、桃園市之應變醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之20%作為專責病房（開設床數含負壓隔離病床），收治疑似或確診個案。



三、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣之急性一般病床總數500床以上之急救責任醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之5%作為專責病房（開設床數含負壓隔離病床），收治疑似或確診個案。



四、專責病房收治疑似或確診COVID-19病人應以一人一室為原則（家人、同住者、同行者等如均為確診個案且知情同意，得兩人一室），並有適當動線規劃，分流分艙安置住院病人；落實固定照護團隊與服務區塊化，避免人員頻繁輪替或跨單位工作；配置適當且固定之工作人員（含清潔人員、傳送人員及照顧服務員等），以防範院內感染傳播風險。

由於Omicron新型變異株可能造成突破性感染，降低疫苗之保護力，指揮中心籲請可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航