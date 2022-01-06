立陶宛總統二度改口「錯誤說」，台灣將設立2億美元「中東歐投資基金」深化合作

駐立陶宛台灣代表處於台灣時間1月5日晚上舉行線上記者會，宣示台灣將持續與立陶宛深化合作，並將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」。

《中央社》報導，外交部政務次長曾厚仁在記者會中表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，十分敬佩立陶宛人民秉持1989年「波海之路」的精神，爭取自由民主，台灣人民深受啟發。

曾次長提到，立陶宛慷慨馳援台灣疫苗時，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）強調「熱愛自由的人們應該相互照應」，溫暖台灣2350萬人的心扉，也堅信「德不孤、必有鄰」的真理，台灣與立陶宛站在自由民主這一方，終將獲得更多友誼與支持。

曾厚仁也特別點出，自由民主陣營必須團結反制威權主義的擴張，台灣與立陶宛均受到中國持續以政治、外交、經濟手段等複合式威脅，台灣欣見許多自由民主夥伴挺身而出。

曾厚仁進一步指出，中國以破壞國際貿易體系及規則的卑劣手段，將經貿武器化，企圖分化自由民主陣營的團結，而台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友與互惠共榮的商業夥伴，台灣積極協助立陶宛因應中國的經濟脅迫，並將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性。

立陶宛因「與中國有關係」取消鐵路合約、台灣宣布成立「中東歐投資基金」

記者會中，駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台灣設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，協助雙方產業共同提升競爭力。

Photo Credit: 中央社

黃鈞耀指出，這項戰略投資基金將由國家發展基金管理會出資，中央銀行將予以支持。投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。

此外，記者會中也提到，台灣未來將積極與立陶宛推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作，政府及民間也一直持續協助立陶宛遭中國打壓的消費性商品，可以儘快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。

《路透社》報導，1月5號時，立陶宛政府要求國營鐵路公司勿與一間中資西班牙建商簽訂合約，並表示這將關係「國安利益」。

根據報導，這個價值5520萬美元的建設合約由註冊於西班牙的「Puentes y Calzadas Infraestructuras」標得，其公司網站將中國的「路橋集團國際建設股份有限公司」列為其母公司，而早在2021年，立陶宛國鐵公司檢視合約時，就曾將「與中國有關係」列為風險之一。

立陶宛總統二度改口「錯誤說」，立國國會議長表示不認同

雖然在立陶宛以「台灣」為名義開設代表處後，台立關係逐漸升溫，但立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）日前受訪表示以台灣為名義開設代表處是個「錯誤」，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）更表示不認同諾賽達言論。

立陶宛國家廣播電視台《LRT》報導，諾賽達在接受當地電台「Žinių Radijas」時表示，「我認為為開設代表處並沒有問題，問題是使用『台灣』這個名稱，而且事先並沒有人知會我這件事」，同時，諾賽達也認為代表處的命名「成為衝擊立陶宛與中國關係的重大因素」。

Photo Credit: 立陶宛總統諾賽達臉書 立陶宛總統諾賽達

針對此一說法，曾厚仁在1月5日晚間的記者會中表示，以「台灣」為名設處有別於代表城市，殊具實際意涵，並彰顯台灣與立陶宛在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的合作。

曾厚仁也指出，美國與歐盟在其官方文件中也以「台灣」稱呼，卻未遭中國制裁，顯示中國選擇性欺侮霸凌其認定較為弱小國家，不僅不負責任，更破壞國際秩序，因此全球民主盟友應團結一致共同應對威權霸凌脅迫。

有趣的是，諾賽達之後又再度改口。

根據諾賽達在台灣時間1月6日清晨時發布的推特貼文，他表示自己「一直支持立陶宛與『台北』之間的經濟連結，與成立不具外交性質的代表處」，並表示「立陶宛是個民主的主權國家，尊重國際承諾，也有權利與全球各國與區域締結關係」。

I have always supported facilitation of economic ties& establishing non-diplomatic trade offices in Lithuania and in #Taipei. 🇱🇹 is a sovereign democratic country that respects international commitments and has a right to develop ties with other countries and regions worldwide. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 5, 2022

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航