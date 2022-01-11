【散文】楊富閔《合境平安》：以下我要告訴你一棵老樹的故事，它是老樹，卻未必可以稱公

文：楊富閔

聖誕樹王公

某種典型的鄉土敘事是這樣的：應該有一棵老樹，老樹下擱置幾張塑膠椅，講究一點，樹的底座是用水泥漆成一個圓，如此也可拿來坐躺。樹邊或許還有一間小廟，多數的人會說它是土地公廟，但我以為它是東西南北、五營小屋的機率更高。

樹下似乎是個故事交易所在，時常聚集許多老大人，且以男性為主；再多一點，總會提及樹下攤販即景，往往就是黑輪伯香腸伯等，而若要增添當代元素，就會有看護與輪椅與長照的老人。連我自己都寫過以上提及的類似的場景。

以下我要告訴你一棵老樹的故事，它是老樹，卻未必可以稱公，樹下沒有老人搧扇，也沒土地公廟，卻曾短暫成為鄉間熱點。如同現在一排開花的花旗木與阿勃勒，網路消息擴散之後，很快即會引來騷動，我則是曾經遇過一間西洋童話般的尖頂小木屋，以及一棵爆紅的龍眼聖誕樹。

那棟小木屋蓋在通向曾文溪的產業道路，路並不寬，行車也少，大人眼中就是平時小孩少來的所在。小六那年我擁有第一台變速腳踏車，時常沿著溪流的走勢，不知東西南北的晃蕩，每次經過這小木屋，我都忍不住多看幾眼，心想哪裡來洋派人家，在這荒郊野外搭建一整座的浪漫滿屋。

看那木門的花環、古老的地燈、後院的草皮、草皮上的鞦韆與搖椅，喔，還有加入一點在地元素，就是一個園藝造景常見的小池，猜想裡面養有幾條錦鯉。

我的視線只能僅止於此，一切太像路過的截圖，鄉村溪邊風情的jpg，怪的是從來沒有看人出入，大概平時住在外地，這處只是拿來度假。然那棟小木屋種有一棵老樹，位置很怪，卡在屋身與後院之間，大概是蓋建的時候不捨移、不能移或者移不走的。並非開花的時節，我一眼就認出它是一棵龍眼。它在我眼前目前卻是一棵聖誕樹。

小木屋主人把龍眼樹布置成了聖誕樹，騎車經過可以看到主樹幹與分岔而出的枝幹，團團圈起來各種線路，因為沒有關電的緣故，白天也在閃閃爍爍。

第一次看到這種土洋混種的聖誕樹，我的反應相當冷靜，以前學校節慶也會牽起複雜的線路，繞著鳳仙花圃編織而成一些奇怪的英文字母，還舉行點燈儀式。明明我們學生只有白天待在學校啊，記得主任還請學生幫忙，弄得大粒汗小粒汗，後來家長去電反映說這樣傷害植物，同班人馬又火速拆得精光。

這棵龍眼乃是老欉龍眼，不知這些霓虹燈泡，是否讓它感到很不舒服。除了燈飾，還有一些簡單掛飾，比如遠遠看去像是迎風飄揚的卡片、杖狀Ｊ形棒棒糖、巧小的鈴鐺。因為私人住所，外人止步，只能遠遠看著尚能辨識的微弱光芒，電流一般的提醒著我：聖誕節要到了。

購入變速腳踏車，那年是民國八十八年，一九九九年，冬天，最後一次要寫聖誕卡給小學同學。我常一買就是二十幾張，比較貴的寫給最好的朋友，設計太美的通常忖度半天，最後誰也沒寫，留給自己當成擺設。我們班上才二十幾個，若再加上學弟妹，每年至多發出二十幾張，我也約略回收二十幾張，我對自己的人緣很有信心，一路以來業績相當不錯。

謄寫聖誕卡的季節，當時在鄉間還不常見到聖誕樹，不像現在公務部門一到十二月也會開始張燈結綵，入口都會養一棵聖誕樹，擺到過年初九天公生都還忘記收回來。

在我眼前這棵裝扮成為聖誕樹的龍眼樹大概也很無奈，可是溪邊長出一棵聖誕樹的荒唐新聞，很快就在鄉間傳開。如同現在網路常常出現的網美場景，當年許多家長聽聞這棵龍眼聖誕老樹，全部聞風前來。母親公司距離此地不遠，她即是從同事口中得知，比我還要興奮地約我晚上要去看看。

我們母子極少夜騎出門，何況還是溪埔地段偏僻區域，住家相距幾百公尺，一路上都是空的古厝、黑麻麻的果園，以及年代久遠的墳墓。我們家從不過聖誕節，聖誕節在日曆紙上寫的是行憲紀念日；我從小也沒聖誕禮物，以前鄰居嬸嬸疼小孩，特地用襪子裝滿糖果，隔天帶到孩子面前，一臉吃驚像是聖誕老人來過，我們母子在旁加戲演出，我那堂弟瞇眼笑得好樂。

從小我對聖誕二字相當敏感，主要來自神明做壽都用四字聖誕千秋── 我是先會聖誕的台語，才知道Merry Christmas，後面這組單字，每次我寫卡片都會漏掉好多字母。

那個晚上，我們夜騎來看聖誕樹，越騎感覺路途越遠，母親並不知道樹木的真正位置，而我也沒有告訴她，其實白天我已獨自來過了。暗路兩邊盡是大面積的黑顏色，而前方遲遲沒有來車，後方當然也沒有車。我心想這路線是對的，母親邊騎邊講：聽說很多人來看啊，安怎沒有人影。

故事走到這裡，大概以為什麼鬼擋牆的套路就要登場，以及母子兩人即將落荒而逃，你只猜對一半。我們行在正確路上，只是騎過了頭，燈泡這麼搶眼，怎麼沒有看到？我們心中同時發出疑惑，母親甚至打算原路折返。她好堅持，而我已覺得太多太多了，一心要她繞到大路趕快回家，學別人看什麼聖誕樹啊。

隔天鄉裡傳出，那棵聖誕龍眼引起太大騷動，加上聖誕燈泡二十四小時轉啊轉，結果燒怕電短路，小木屋主人打算換上新貨，同時主人也被圍觀的孩童與家長嚇壞，如果故事發生在這年代，大概就會瘋拍打卡與上傳。小木屋主人聽聞消息，特地請假從城市趕回，偕同妻子從下午忙到晚上，所以情節有了一個理想的轉折。小木屋主人非常歡迎今後大家自由出入，同時記得夏天來摘又大又甜的龍眼。