【影評】《偶一為之》：墮胎不再是生命權與抉擇權之爭，而是女性「哀悼權」的賦予

文:Catherine

這是一個頻率刻度尺,墮胎手術前用以度量女孩的性伴侶拒絕使用保險套的頻率,施暴的頻率,以及強迫發生性行為的頻率,以確保她的人身安全。

一再緩緩重複的幾個刻度詞,如同刀刃,一刀刀侵入女體,傷口重複撕裂,靜靜淌血與流淚。她的身體再也不完全屬於她,她的一部分自我已然被侵略、奪走。

《偶一為之》拍的是「從不」平等的兩性關係;「很少」受重視的墮胎議題;「有時」忍不住落下的淚水;以及「總是」傷痕累累的女體。它拍的也是女性成長歷程中「從不」能被異性同感的生理疼痛;「很少」被傾聽的意志表達;「有時」無果的反抗;以及「總是」存在的男性凝視以及父權暴力。

它的力量蘊含在看似平淡的敘事和片中兩女位主角始終壓抑著的情緒下,它揭示問題時表面上未掀波瀾,卻實則無奈而沈痛地烙在每一個女體上,它既是屬於女主角Autumn的私密身體經驗,也是關乎每一位女性的生命成長經歷。

「從不」、「很少」、「有時」、「總是」不只是墮胎前必須使用的問診頻率詞,也是每位女性每天都可能面臨而難以回應的問題,是刻在女體上難以抹去的「疼痛刻度」。

電影開始不久後,Autumn便發現了自己的孕事,看著驗孕棒上清晰的兩條線,當下她並未表現出任何明顯的情緒,不帶希望地重複確認陰陽性,而後靜靜地走回家,看著各式手冊與相關聯絡資訊和名片,她沒有答案,沒有向外求援的意志。

她翻箱倒櫃找出一根大別針,熟練地在火上消毒,拿了冰塊麻痹鼻子,接著粗暴地將別針刺入鼻肉中——她為自己穿上了鼻釘。此幕呈現了強烈的肉體疼痛,Autumn以原始、濺血,且帶暴力的方式,「儀式性」地在自己身上鑿下孔洞。

擦去滲出的血,她看著鏡中的自己,眼神混雜悲憤與自信,此刻她掌握了自己的身體,從總是被凝視、佔有的客體(object)成了主體(subject),她感受著一種由己主動而生的痛感,凝視著一個被自己主動創造的傷口,並欣賞而滿意於其美。她在看似自我傷害中自愛自欣,在穿破的體膚中自我癒合。

一名性暴力受害女性曾如此道:

I’m getting pierced to reclaim my body. I’ve been used and abused. My body was taken by another without my consent. Now, by this ritual of piercing, I claim my body back as my own. I heal my wounds.

得知自己的孕事後,Autumn在身上穿洞的行為也彷彿宣示著身體自主權,對比違背意志的性行為——她的身體是「被」入侵的,女體的「洞」是「被」填滿的,她是「被」懷孕,被給予疼痛的;然於此刻,她掌握了自己的身體,她主動地穿刺自己的鼻肉,主動地在平滑的肌膚上鑿出孔洞,主動地迎接疼痛,以此自癒。

當女性身體被外物入侵時,兩者形成了一種非自願式的「結合」,充滿窒息、無所適從、壓迫感漫溢,唯有藉著「穿洞」一舉,Autumn得以在身體另一處找到出口,是憤怒與壓力的宣洩處,也是重新向世界敞開的口洞。

於傷害中總是被動,然此次她自己主動戴上閃著銀色光芒的珠飾,昭示著自我,用淺淺的美與叛逆填補缺口,嘗試奪回自己的身體。

電影中雖然只有前述一幕女主角Autumn為自己穿刺之時「見血」,卻無處不見女體疼痛,不論是生理,抑或是心理。如在超市打工時Autumn和Skylar於休息室時無奈帶戲謔地說著「Girl Problems」,說著每逢經期總要吞下一整瓶的止痛藥;又或是她們脫去外衣後顯見的內衣肩帶勒痕;更或是站在鏡前流淚忍痛捶打孕肚的Autumn⋯⋯。

導演樸實的鏡頭下沒有複雜的構圖,只有她們的臉孔,和不甚光鮮、不那麼具「性吸引力」的女體,烙著紅印的肩膀、有著疤痕、瘀青而隆起的肚腹,鏡頭如此親密赤裸,連她們的鼻息、啜泣、和吞嚥口水的聲音都無比清晰。

在螢幕前昭示著這些女性生理疼痛,導演溫柔親暱地接近這些痛楚,並犀利地將之呈現與還原,即便隔著一層屏幕,依然能感受到那一拳拳力道重擊,以及一次次收縮的痙攣,總是纏身,總是掙扎,總是難以痊癒。

影集《邋遢女郎》(Fleabag)中有段台詞云:

women are born with pain built in, it’s our physical destiny — period pain, sore boobs, childbirth, you know. We carry it with ourselves throughout our lives. Men don’t. They have to invent things like gods and demons... they create wars so they can feel things and touch each other… and we have it all going on in here. Inside, we have pain on a cycle for years.