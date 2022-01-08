【漫畫】回顧2021年安古蘭漫畫節，疫情下的得獎名單聚焦在哪些議題？

文：吳平稑

雖然說2021年安古蘭漫畫節的頒獎典禮照常舉行，沒有場外遊客的陪伴，也沒有出版社的總動員，使得安古蘭城顯得有些寂寞冷清，但漫畫展可沒有在疫情期間缺席。

自2020年12月中，漫畫節與全法40多間車站合作，在站內展示了所有入圍官方競賽選書，為1月底的頒獎典禮製造話題，也達到推廣作品的目的，稍稍安慰了作者與從業人員的努力，也讓不能前往安古蘭的民眾都能共襄盛舉。只是有些可惜的是，與France Inter頻道合作的直播頻頻斷訊，得獎作者也多半不能到現場領獎，算是在疫情中的小遺憾。

Photo Credit: 作者提供 此為普瓦捷車站中，入圍漫畫遺產獎的《Édika選集》。

在介紹2021年的作品之前，或許還是先來看看這次的評審團組成，才能了解這份得獎名單的生成。2021年的決審評審團由漫畫編劇兼歷史學家Benoît Peteers領軍，評選出名單中的五個獎項：最佳漫畫獎（金獸獎）、評審團特別獎、新人嶄露獎、最佳系列漫畫獎、實驗漫畫膽試獎。

團隊中另外有六位評審，分別是：專門展出漫畫原稿的畫廊總監Jean-Baptiste Barbier、電視媒體人Mouloud Achour、藝文作家與記者Eva Bester、夏朗德省獨立書店店員Pauline Fouillet、畢業於史堡高等裝飾藝術學院的漫畫作者Anouk Ricard，以及年僅28歲的喜劇演員Vincent Lacoste。

而「8～12歲兒童漫畫獎」與「12～16歲青少年漫畫獎」則交由另一個專門的評審團來評選，其組成職業有：漫畫作者、影視導演、媒體記者、漫畫雜誌主編、書店店員，以及喜劇演員。另外也有經由高中生評選的「Cultura高中生票選評審獎」，以及由法國電視招募的觀眾評審出來的「法國電視台觀眾評審獎」。

Photo Credit: © Stéphane Trapier 特別繪製評審團頭像

在介紹完這些決選評審後，我們會發現這次的得獎名單緊扣法國民眾的閱讀口味，而非僅是專家菁英的選擇，像是這次「實驗漫畫膽試獎」並沒有頒給在形式上採取特異作風的作品，評審Jean-Baptiste Barbier 在典禮上反而以作品處理「議題」的方式去定義該獎，也因此形式是否配合「主題」才是關鍵。

也就是說，2021年或許多數的獎項，「主題內容」會是優先的標準，「形式」如何搭配主題則是次要的，這也多少反應出目前法國人閱讀漫畫的態度與趨勢。

性別意識正當道

首先，2021年由素人讀者評審出的《阿內絲・尼恩：在謊言之海中》（Anaïs Nin : sur la mer des mensonges）、《男皮》（Peau d’homme），多少都帶有性別自主的色彩，而獲「評審團特別獎」的《變裝人》（Dragman），也將喜愛穿女裝的父親化作英雄角色，突顯性別認同的議題。

除了得獎作品，2021年入圍的幾部也不少是帶有「女性自主」、「酷兒文化」的探討，像是Anne Simone的《小蒜與阿脂：瑪麗蓮童話4》（Gousse et Gigot, tome 4, Les Contes de Marylène）、Seven的《中國酷兒》（Chinese Queer）、Lucrèce Andreae的《膽小鬼與迷妹》（Flipette & Vénère）等等。在在顯示，性別議題在法國將會越來越顯著。

Photo Credit: 左：《男皮》（ Peau d’homme ） ©2020 Glénat；右：《變裝人》（ Dragman ）©Steven Appleby / Denoël Graphic

Photo Credit: 左：《中國酷兒》（ Chinese Queer ） © Seven / Sarbacane；右：《膽小鬼與迷妹》（ Flipette & Vénère ）© Editions Delcourt, 2020 - Lucère Andreae

其中，令人特別印象深刻的，則是獲獎的《阿內絲・尼恩：在謊言之海中》。此作不僅刻畫女作家阿內絲・尼恩縱情的開放性生活，瑞士創作者 Léonie Bischoff 在表現技法上，也找到有趣的畫材來呼應這位多變的女性作家。

她利用一筆多色的彩色鉛筆，勾畫出阿內絲搖擺不定的情慾，人物的線條時而黃藍、紅紫，原本應是學院教育裡避免使用的混色鉛筆，卻在Léonie的筆法下，變得繽紛秀麗，也讓我們了解到阿內絲在道德與情慾間拉扯的複雜性。

而在入圍名單中，Anne Simone的《小蒜與阿脂：瑪麗蓮童話4》特別值得一提。本作為系列漫畫的第四集，始終圍繞在虛構王朝瑪麗蓮的興衰。

故事從男暴君馮寬滋（Von Krantz）如何被女強人阿格萊雅（Aglaé）推翻，延伸出一連串小角色的故事，而此集則聚焦在男暴君的兩位女兒小蒜與阿脂身上，讀者會跟著這兩位被遺棄的女性，一同經歷瑪麗蓮社會帶來的冷暖，像是同為女性的女王阿格萊雅不出手援助，令其自生自滅，或是小蒜男友為取得全然私人空間而預謀殺死姊姊阿脂等等，隨著劇情的發展，我們會看見這對姊妹如何取得生命的主導權，卻不流於兩性爭鋒相對的套路。而本作在角色設計與版面構成的安排上，都輕快活潑，令人愛不釋手。

Photo Credit: 《小蒜與阿脂：瑪麗蓮童話4》（ Gousse et Gigot, tome 4, Les Contes de Marylène ）© Anne Simon & MISMA, 2020

世界性的視野與遺產的重視

除了性別意識反映在這次的選書中，我們也會發現入圍與得獎名單上的作品也特別國際化，不僅是法國人創作的作品，也有來自世界各地的法文版漫畫，像是「最佳系列漫畫獎」得主《保羅在家》（Paul à la Maison）的作者Michel Rabagliati來自加拿大魁北克、「評審團特別獎」的《變裝人》作者Steven Appleby則來自英國、「12～16歲青少年漫畫獎」的《中西部1：憤怒》（Middlewest, tome 1, Anger）畫者Jorge Corona來自南美委內瑞拉等等。