王崇禮《神啊！教我如何扭轉乾坤》：鬼門關前搶救孩子，處理「借花出世」的六大延花續命法

文：王崇禮

【延花續命——處理借花出世的竅門】

天下父母心，自己的孩子受到一點點傷，父母親就已經心疼不已了，何況是面臨生命危急的狀況，那種心情，真的是比刀割都還要痛。

我在這裡把搶救的訣竅寫下來，就是希望以後不會再發生這種父母眼淚流乾都喚不回孩子生命的情況，雖然不敢保證每一件都會成功，但就如同我所說的，借花出世的案件我二十五年來只處理過五件，樣本數不多，但起碼這五個孩子都成功地從鬼門關拉了回來，到目前為止都活得好好的，有的已經上小學，有的已經上高中，有的甚至已經是大學生了，每當這些孩子來宗天宮拜拜，他們燦爛的笑容真的讓我的心感到寬慰。

回到委員侄子的孩子這個案件，前一天晚上小孩的血壓再次穩定且退燒後，按所我叮嚀的，委員及他侄子一家人今天一早就到宗天宮來請示處理借花出世的問題。只要借花出世這個問題沒有得到圓滿的解決，這孩子不知道什麼時候又會開始出現危急狀況，甚至醫院會發病危通知，所以，無論如何一定要解決這個問題。

還沒開始請示處理，委員的侄子便問我：「老師，昨天晚上城隍爺指示我兒子是借花出世，請問什麼是借花出世呢？」

我回答他說：「借花出世是指這孩子並沒有按照合法的程序來轉世。只要是沒有按照合法程序來轉世的，一旦被地府查到，都會被帶回去，而且都是在十六歲前就被查到帶回去，這種概念就像偷渡被遣返那樣。昨天城隍爺有指示，你兒子的時間是在農曆一月，現在剛好是一月，所以這個月是你兒子的關鍵時期。」

我才解釋完，小孩的奶奶馬上就哭了出來，她邊哭邊問：「老師，那我們該怎麼辦？」

「妳先不要怕，我們來請示宗天宮上蒼、天神和地藏王菩薩，看要如何處理這孩子借花出世的問題。」我回答小孩的奶奶。

處理借花出世的六大延花續命法

依照閉關時東嶽大帝教我後半段處理借花出世的夢境，夢中我把東嶽大帝跟我講的方法記在筆記當中，六大延花續命法為：

1. 祈求上蒼與地府慈悲開恩赦罪「借花出世」的孩子：雖然孩子是借花轉世，但如果孩子小小年紀就走了，對父母及親人無疑是非常大的打擊，所以，誠心祈求上蒼地府開恩赦罪是當務之急，也是首務之要。

2. 寫「延花續命疏文」：花一般指的是小孩，白花是男生，紅花是女生，以此疏文正式稟告上蒼與地府，讓這孩子留下來，好好地活下去，如果能順利度過這一關，日後定會多行善事以報答天地之恩。如果上蒼和地府准許，孩子就能化險為夷。

3. 誠心之願：所謂「發願之初，成道有餘」，一般人會認為發願就是捐錢，這是膚淺的想法，上天跟地府絕對不會用金錢來衡量一個人的生命價值，所以發願不必跟金錢畫上等號。所發之願，要自己能力範圍能做到，最重要是一顆「誠心」，真誠之心感天動地，有沒有誠心，上天跟地府一清二楚，騙不了人。

我處理過的案件中，有的願是「如果孩子能平安度過這一關，我願鮮花、素果、素五牲來答謝上蒼跟地府」，上蒼及地府同樣給了小孩的爸爸三個聖筊，由此可見，發願不一定要跟金錢有關；一旦發下大願日後又做不到，才真的會很麻煩。此外，發願後，務必請示上蒼、地府這個願是否可以，有三個聖筊才表示上蒼、地府同意了。最後再次強調，「願」不要跟金錢畫上等號，這一點很重要。

4. 四柱蓋運——把當事人的四柱八字先隱藏起來：為什麼要蓋運呢？以委員侄子的兒子為例，農曆一月是最危險的時期，在身心靈最不穩的這一段期間，最容易受到無形外陰的影響，若事情還沒解決又被外陰影響到（發生意外等等），只會讓事情變得更複雜、更棘手，四柱蓋運就是為孩子建立一個保護網，讓外陰無法看到與找到。

要特別注意的是，只要有「蓋運」，後續就一定要「掀運」。運要蓋多久，一定要請示神明，絕對不可自作主張，一旦蓋運而忘記掀運，就等於當事人的四柱八字一直被隱藏住，這會導致當事人無運可走；無運可走，代表一直無法開運，人生會很坎坷。我處理過很多蓋運沒掀運的案件，掀開之後運勢可比一飛衝天，人生道路比以往好走很多，這點非常重要，務必要注意。

5. 神明誼子——蓋運之外的第二個保護網：祈求上蒼、地府准許開恩赦罪後，先建立蓋運這第一個保護網，「待掀運之後」要再建立第二個保護網——祈求神明收為誼子（男生）、誼子女（女生）。如果神明同意，祂們就一定會護佑孩子直到弱冠之年（十六歲），借花出世最關鍵的危險期是在十六歲以前，十六歲過後，就算度過危險期了，人生之後的命運自然就會平安順遂。

6. 改名重生：當以上五個方法上天地府都准許同意之後，接下來就是為孩子改一個新名字，背後的意義就是幫孩子重新建立一個新的人生。不過，依據我閉關的筆記，東嶽大帝特別指出「此法，可為，亦可不為，為與不為，神意或天意是唯」，需不需要改名，一定要請示過神明或上蒼，神明或上蒼如果說不需要改名，那麼，只做前五項依然會有新的人生，不一定要改名才會有新的人生。

總之，以上六大延花續命法，不論是哪一個，要做之前一律都要請示過上蒼、地府或神明，有得到三個聖筊才可以做；沒有經過神明或上蒼的同意就自己擅自寫疏文稟報、自己擅自蓋運、自己擅自改名，有沒有效果我不知道，但至少不是上蒼、地府或神明同意我們這麼做的。這當中的玄機和邏輯是：只要是上蒼、地府或神明同意我們這麼做，就表示做了之後成功率會很高。如果成功率不高，上蒼、地府或神明何必還要指示我們這麼做？遵照神意或天意，是必須的，也是唯一的。