柬埔寨賭場勞工罷工抗議，警方控破壞社會秩序逮捕多名示威者
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柬埔寨最大賭場去年解僱上千名員工，一部分不滿別解僱者集結抗議，卻遭到警方逮捕。本應受到保護的勞工，卻因爭取自身權益而被捕，本文將從各方立場切入，帶讀者了解罷工示威的全貌。
上千名柬埔寨賭場員工自去年12月18日發起罷工示威，首都金邊市的金界酒店大樓外聚集多名示威者，高舉著牌子要求賭場讓被解僱的365名員工復職。警方於1月3日逮捕15名示威者，4日又逮捕3人，至今已有30名遭逮捕，其中還包含一名孕婦及勞動工會領袖。
柬埔寨警方以破壞社會秩序的名義逮捕示威者。金界娛樂城（NagaWorld）也指該示威不合法，並多次要求他們結束這場抗議。該公司表示，他們因應疫情而為控制成本與效率，在實施「相互分離計劃（Mutual Seperation Plan）」之下解僱勞工，但金界勞動工會領袖Chhim Sithar表示，員工並沒有得到適當的補償。
金界娛樂城是金邊市一家綜合式酒店及賭場娛樂城，持有為期達70年的賭場牌照，是柬埔寨最大賭場。根據《路透社》報導，金邊市於去年4月15日進入為期兩週的封鎖狀態，也隨著柬埔寨人旅遊減少，金界的利潤從 2019 年的 5.21 億美元降至 2020 年的 1.02 億美元，因此公司決定進行大規模裁員。2020年，金界利用減薪的方式彌補勞工遣散費，被勞工與人權聯盟中心的 Khun Tharo批為「違背柬埔寨勞基法」。
金界最後在計畫中解僱公司15%員工，一共1329名。金界早前向股東宣布，遭解僱員工中有360名不滿該結果，但示威活動並不影響業務運作。遭解雇員工組成工會向柬埔寨仲裁委員會提訴訟，要求公司讓365名員工復職，比金界宣稱的人數多5名。他們也提出公司重新計算薪資的訴求，確保公司不違反勞動法。然而，金界公司至今仍未做出任何回應。
Chhim Sithar於2日告訴《自由亞洲電台》，工會的目的是為了解決勞工問題，若領導人被捕，問題更難被解決。她也說：「金界擁有超過30億美元的資產，重新雇用365名員工會很難嗎？」柬埔寨人權組織（ Licadho ）成員們皆認為，政府應努力解決金界爭端，而不是逮捕罷工工人。他們也指出員工是事件的受害者，應該被保護而不是被逮捕，畢竟罷工是以和平的方式進行。
一則推特影片中，活動發起人Chhim Sithar被臥底警察被警方拘捕，強行拉上白色轎車。警方指控她與外國人聯合抗議，試圖擾亂金界娛樂城的營運。柬埔寨人權中心執行主任 Chak Sopheap表示：「這是對這樣一位勇敢的年輕女士的殘酷逮捕。」
去年12月20日，一個可疑的臉書帳戶發布貼文及照片，說明金界工會的示威運動是由外國人煽動，並聲稱這次示威與「顏色革命（註）」相似。該臉書其中一則貼文有兩張照片，一張據稱是「日本國民」，另一張是「Licadho 官員」，兩人都被指是參與組織罷工的外國人。經柬埔寨媒體《VOD》調查，證實他們其中一名是柬埔寨國民，另一名則是被污蔑為外國特工的自由記者。Licadho負責人 Naly Pilorge 表示，政府將示威貼上「顏色革命」的標籤，也代表反對和平集會、獨立新聞報導、非政府組織和反對派的所有政治活動。（註：抗議者發起以顏色冠名的革命，為表達對政權、在上位者的不滿，通常以非暴力抵抗包裝，以搏取國際社會的關注和同情。）
美國駐金邊大使日前也在推特表達他對警方鎮壓抗議民眾的擔憂，文中寫道：「我們正密切關注金界工會成員被逮捕情況。工會成員和平抗議，我們希望當局可以聽取他們的意見，而不是將他們噤聲。柬埔寨憲法保障言論、集會和結社自由。」
《聯合國》人權專家也提出聯合聲明，透過列出《柬埔寨憲法》、《柬埔寨勞動法》及《公民權利和政治權利國際公約》等法規舉出法律上保護言論自由、和平集會和結社自由的權利，並督促柬埔寨政府務必遵守及維護這些權利。
新聞來源：
- Cambodians cry foul as casino slashes redundancy pay due to COVID-19（路透社）
- Cambodian police crack down on casino workers after lay-off negotiations with Hong Kong-listed NagaCorp stall（南華早報）
- Color Revolution, Foreign Influence Accusations Cloud NagaWorld Strike（VOD）
- Cambodian police arrest 14 striking casino workers（自由亞洲電台）
- 聯合國人權專家：柬埔寨逮捕罷工者違反人權法（聯合國）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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