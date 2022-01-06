柬埔寨賭場勞工罷工抗議，警方控破壞社會秩序逮捕多名示威者

上千名柬埔寨賭場員工自去年12月18日發起罷工示威，首都金邊市的金界酒店大樓外聚集多名示威者，高舉著牌子要求賭場讓被解僱的365名員工復職。警方於1月3日逮捕15名示威者，4日又逮捕3人，至今已有30名遭逮捕，其中還包含一名孕婦及勞動工會領袖。

Since 18 Dec 2021, #NagaWorld workers have been peacefully striking. 30 strikers have been arrested, 22 of whom were later released. Union leaders Chhim Sithar & Sok Narith remain detained. Today, workers continued to strike demanding the release of their representatives. pic.twitter.com/EVCQsQaBHx — CCHR Cambodia (@cchrcambodia) January 5, 2022

柬埔寨警方以破壞社會秩序的名義逮捕示威者。金界娛樂城（NagaWorld）也指該示威不合法，並多次要求他們結束這場抗議。該公司表示，他們因應疫情而為控制成本與效率，在實施「相互分離計劃（Mutual Seperation Plan）」之下解僱勞工，但金界勞動工會領袖Chhim Sithar表示，員工並沒有得到適當的補償。

金界娛樂城是金邊市一家綜合式酒店及賭場娛樂城，持有為期達70年的賭場牌照，是柬埔寨最大賭場。根據《路透社》報導，金邊市於去年4月15日進入為期兩週的封鎖狀態，也隨著柬埔寨人旅遊減少，金界的利潤從 2019 年的 5.21 億美元降至 2020 年的 1.02 億美元，因此公司決定進行大規模裁員。2020年，金界利用減薪的方式彌補勞工遣散費，被勞工與人權聯盟中心的 Khun Tharo批為「違背柬埔寨勞基法」。

金界最後在計畫中解僱公司15%員工，一共1329名。金界早前向股東宣布，遭解僱員工中有360名不滿該結果，但示威活動並不影響業務運作。遭解雇員工組成工會向柬埔寨仲裁委員會提訴訟，要求公司讓365名員工復職，比金界宣稱的人數多5名。他們也提出公司重新計算薪資的訴求，確保公司不違反勞動法。然而，金界公司至今仍未做出任何回應。

Chhim Sithar於2日告訴《自由亞洲電台》，工會的目的是為了解決勞工問題，若領導人被捕，問題更難被解決。她也說：「金界擁有超過30億美元的資產，重新雇用365名員工會很難嗎？」柬埔寨人權組織（ Licadho ）成員們皆認為，政府應努力解決金界爭端，而不是逮捕罷工工人。他們也指出員工是事件的受害者，應該被保護而不是被逮捕，畢竟罷工是以和平的方式進行。

一則推特影片中，活動發起人Chhim Sithar被臥底警察被警方拘捕，強行拉上白色轎車。警方指控她與外國人聯合抗議，試圖擾亂金界娛樂城的營運。柬埔寨人權中心執行主任 Chak Sopheap表示：「這是對這樣一位勇敢的年輕女士的殘酷逮捕。」

LRSU president Chhim Sithar was violently arrested by undercover cops, one with an arm around her neck, as she tried to attend her union’s strike against NagaWorld casino. She was shoved into a car a minute after she reached the strike opp. the Aus Embassy@VOD_English @VODKhmer pic.twitter.com/0tj9xpHWHU — Ananth Baliga (@antbaliga) January 4, 2022

去年12月20日，一個可疑的臉書帳戶發布貼文及照片，說明金界工會的示威運動是由外國人煽動，並聲稱這次示威與「顏色革命（註）」相似。該臉書其中一則貼文有兩張照片，一張據稱是「日本國民」，另一張是「Licadho 官員」，兩人都被指是參與組織罷工的外國人。經柬埔寨媒體《VOD》調查，證實他們其中一名是柬埔寨國民，另一名則是被污蔑為外國特工的自由記者。Licadho負責人 Naly Pilorge 表示，政府將示威貼上「顏色革命」的標籤，也代表反對和平集會、獨立新聞報導、非政府組織和反對派的所有政治活動。（註：抗議者發起以顏色冠名的革命，為表達對政權、在上位者的不滿，通常以非暴力抵抗包裝，以搏取國際社會的關注和同情。）

美國駐金邊大使日前也在推特表達他對警方鎮壓抗議民眾的擔憂，文中寫道：「我們正密切關注金界工會成員被逮捕情況。工會成員和平抗議，我們希望當局可以聽取他們的意見，而不是將他們噤聲。柬埔寨憲法保障言論、集會和結社自由。」

We are following closely the troubling arrests of @NagaWorld union members for their peaceful expression and urge authorities to hear citizens, not silence them. Freedoms of speech, assembly & association are guaranteed in the Cambodian constitution. — US Embassy Cambodia (@USEmbPhnomPenh) January 4, 2022

《聯合國》人權專家也提出聯合聲明，透過列出《柬埔寨憲法》、《柬埔寨勞動法》及《公民權利和政治權利國際公約》等法規舉出法律上保護言論自由、和平集會和結社自由的權利，並督促柬埔寨政府務必遵守及維護這些權利。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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