通膨惡化、缺工嚴重超乎預期，聯準會最快3月升息，專家警告投資人注意風險一不小心就「畢業」

美國聯準會（Fed）昨（5）日公布，12月會議指出就業市場非常緊張，且通貨膨脹持續上揚，可能會比預期更早升息，最快在3月開始，並且隨後啟動縮減資產負債表。專家強調，聯準會正在走鋼索，生產就業一定要跟上股匯市的腳步，否則一旦升息，停止資金供給，經濟會受到嚴重影響。

聯準會最快今年3月升息

美國聯準會於1月5日公布會議記錄顯示，為了遏止不斷「上升的通貨膨脹」以及「緊繃的勞動力市場」，聯準會官員認為，提高短期利率的腳步，會比先前預期更早，甚至可能今年3月即啟動升息。

會議記錄指出，某些官員還認為，聯準會升息後將搭配減少購買債券和其他投資組合達8.76兆美元（新台幣245.2兆元）。《華爾街日報》報導指出，此舉將視為聯準會收緊資金，替經濟降溫的另一個方式。

過去幾個月以來，美國聯準會官員始終堅持通貨膨脹是由供應鏈瓶頸引發，等到缺貨問題緩解，壓力就會自行解除。不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在先前已經暗示，通貨膨脹問題似乎複雜許多。

《關鍵評論網》訪問定方財務顧問公司創辦人暨理財規劃顧問邱茂恒表示，聯準會早在多年前，就已經利用非傳統貨幣政策（QE），放了「很多錢」出去，本以為在2019年會收手，讓實體經濟回到正軌。

沒想到，緊接著遇到疫情，美國為了拯救經濟又發明「無限QE」。邱茂恒指出，過度資金讓通貨膨脹惡化，聯準會擔心美國走上如日本的道路，由通膨轉向通縮，導致經濟開始衰退20年。聯準會正謹慎運用政策，不斷放風聲試探市場，擔心實體經濟受到傷害。

他強調，實體經濟（生產就業等）要跟上金融經濟（股匯市），否則一旦升息，停止資金供給，將對生產供應鏈造成危害，讓整體經濟衰退。未來要持續關注美國物價指數（CPI）、非農就業人口、生產物價指數（PPI）、採購經理指數（PMI）來研判未來美國實體經濟發展。

缺工問題和股市飆漲脫鉤，成為聯準會升息主因

《華爾街日報》報導指出，美國勞動力市場缺工很嚴重，導致鮑爾對通膨前景，由樂觀轉為悲觀，最終做出迫使聯準會決議，加速「縮減」購債。

鮑爾於去年12月15日新聞發布會上說：「我認為，通脹可能更加持久現在已經成為一個真實的風險因素，而且通脹持續上升勢頭難以改變的風險已經上升」。

昨日由聯準會釋出的會議紀錄表示，大多數美國官員認為，近期企業正熱烈招募新員工，若照著趨勢下去，即可完成就業率最大化的目標，緩解日前緊張的缺工問題。

報導分析，一旦停止購買資產，聯準會可能會通過將到期證券的獲利，再投資於新的證券，維持資產規模的穩定。又或者，利用舊美國國債到期，且到期的收益，不再投資於新的美國國債，均為收緊政策的一種方式。

邱茂恒提醒，近期股匯市波動會比較大，若實體經濟因升息而受波及，也會影響到台灣供應鏈，過去台股投資人應要更謹慎，尤其是大開槓桿、融資借錢的民眾，特別注意近期風險，不然很可能一不小心就「畢業」。

最後，美國官員還認為，若開始收縮資產規模，縮減腳步應該比2017年那次要快。聯準會將於1月25日至26日，召開下一次貨幣政策會議，屆時美國官員可能會繼續商議資產規模縮減策略。

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核稿編輯：翁世航